Хостинг-провайдеры просят сохранить отдельный способ верификации для иностранных клиентов — через банковский платеж

Хостинг-провайдеры предложили Минцифры сохранить для иностранных клиентов возможность идентификации через банковский платёж, сообщает РБК со ссылкой на источники на IT-рынке. Ранее ведомство планировало оставить только три способа регистрации — через «Госуслуги», биометрию или личный визит в офис с паспортом. По словам участников рынка, иностранцы без «Госуслуг» не смогут зарегистрироваться и уйдут к зарубежным провайдерам.

Провайдеры предлагают сохранить действующие правила идентификации для иностранцев

На совещании 17 июля с участием представителей Yandex Cloud, VK Cloud, Cloud.ru, Минцифры, ФСБ и Роскомнадзора хостинг-провайдеры предложили сохранить текущие способы идентификации клиентов-физлиц. Для юридических лиц компании выступили за сохранение выбора между усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП), личным визитом в офис, «Госуслугами» и биометрией.

Для иностранных клиентов провайдеры также предлагают оставить возможность подтверждать личность через банковский платёж. При таком сценарии данные плательщика должны совпадать с информацией о клиенте в системе провайдера.

Минцифры хочет сократить способы регистрации клиентов хостингов

На совещании 10 июля Минцифры выступило с инициативой оставить только три способа идентификации клиентов хостингов:

через «Госуслуги» (ЕСИА);

Единую биометрическую систему;

личный визит в офис провайдера с паспортом.

Сейчас пользователи могут пройти идентификацию шестью способами. Помимо предложенных Минцифры вариантов, доступны подтверждение через усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП), банковский перевод с российского счёта или информационную систему провайдера.

По словам участников совещания, цель инициативы — повысить прозрачность рынка, обеспечить возможность идентифицировать каждого клиента хостингов и усложнить использование инфраструктуры для интернет-преступлений.

Новые правила идентификации иностранцев могут привести к блокировке сайтов, считают источники

Доля иностранных клиентов у хостинг-провайдеров составляет 5–15%. В основном это компании из дружественных стран, работающие в России, сообщили собеседники РБК. Если обязать всех клиентов проходить идентификацию через «Госуслуги», иностранным юридическим лицам придётся открывать представительство в России для получения учётной записи в ЕСИА. По словам участников рынка, большинство компаний на это не пойдёт.

Изменение правил идентификации может привести к замедлению работы или блокировке привычных для пользователей сайтов, считают источники издания. Домены, которые иностранные компании не смогут продлить без доступа к «Госуслугам», могут перейти к мошенникам — они смогут использовать их для создания фишинговых копий.

Кроме того, рост затрат легальных хостеров может привести к повышению тарифов для всех клиентов, включая российских.

Контекст

В 2023 году в России был принят закон, установивший отдельные требования для хостинг-провайдеров. С декабря 2023 года компании должны входить в специальный реестр, проводить идентификацию клиентов и устанавливать средства оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ).

Позже Минцифры предложило оставить для клиентов хостингов только идентификацию через «Госуслуги». Участники рынка раскритиковали инициативу, указав на возможные сложности для иностранных пользователей и бизнеса.