Авиакомпании Red Wings и SkyGates объединят в единый холдинг — Ростех начал упорядочивать свои активы

Госкорпорация «Ростех» планирует объединить свои гражданские авиаактивы в единый холдинг, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники в отрасли. В новую структуру войдут пассажирская авиакомпания Red Wings, грузовая SkyGates, Национальная служба санитарной авиации и лизинговая компания «Авиакапитал-Сервис» (АКС). Управляющей компанией холдинга может стать ИФК («Ильюшин Финанс Ко»), занимающаяся восстановлением и арендой подержанных отечественных самолётов.

Цели объединения — упорядочить управление активами и создать единую систему обслуживания

В «Ростехе» подтвердили, что консолидация активов «обсуждается на уровне корпорации», однако посчитали преждевременным говорить о конкретных параметрах структуры.

Основными целями объединения в «Ростехе» назвали:

упорядочение управления авиатранспортными и эксплуатационными активами;

создание централизованной системы послепродажного обслуживания и ремонта воздушных судов;

подготовку кадров в сфере коммерческой пассажирской, грузовой и санитарной авиации.

Головная структура и руководство нового объединения будут определены после утверждения стратегии реорганизации, добавили в корпорации.

В отрасли реорганизацию связывают с проблемами в управлении Red Wings

Источники «Коммерсанта» называют две причины реорганизации в корпорации: ухудшение финансовых результатов Red Wings в I половине 2026 года и внутренние конфликты в менеджменте. Конкретные показатели собеседники издания не раскрыли. В самой авиакомпании снижение результатов подтвердили и объяснили пересмотром чартерной программы на Boeing 777.

Согласно данным Rusprofile, чистая прибыль Red Wings за 2025 год снизилась на 9% — до 2,3 млрд рублей. По словам собеседников «Коммерсанта», из-за конкуренции между топ-менеджерами в авиакомпании сохраняется напряжённая обстановка.

В 2024 году госкорпорация рассчитывала объединить две лизинговые структуры под руководством «Авиакапитал-Сервис» и уволила гендиректора Red Wings Евгения Солодилина из-за претензий к результатам работы.

В Red Wings сменилось уже несколько руководителей

После ухода Солодилина компанию возглавляли несколько руководителей: сейчас пост гендиректора занимает Александр Лебедев. При этом, по данным источников «Коммерсанта», фактически компанией также управляют замгендиректора «Ростеха» Игорь Завьялов и Роман Пахомов.

В 2025 году несколько высококвалифицированных сотрудников перешли в «Волга-Днепр», которую выкупил бывший гендиректор Red Wings Евгений Солодилин. По данным источников, из-за разногласий между топ-менеджерами совет директоров до сих пор не утвердил заместителей гендиректора.

Принципиальных изменений для авиакомпаний «Ростеха» после реорганизации источники «Коммерсанта» не ожидают. По их словам, поддержание парка остаётся сложной задачей, однако более чёткое распределение руководящих постов может улучшить координацию управления.

Контекст

В 2025 году Red Wings перевезла 2,7 млн пассажиров. Парк авиакомпании насчитывает 25 воздушных судов, пять из которых находятся в коммерческом управлении для VIP-перевозок.