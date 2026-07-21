Разрыв между зарплатами в регионах РФ достиг рекордных 203 тыс. ₽ — доходы на Чукотке в 5 раз выше, чем в Ингушетии

Средняя зарплата в России в апреле 2026 года превысила 109 тыс. рублей, увеличившись почти на 12% за год, сообщают «Известия». При этом разрыв между регионами достиг рекордных 203,3 тыс. рублей: на Чукотке в среднем зарабатывают 251 тыс. рублей, а в Ингушетии — 47,6 тыс. рублей. Эксперты связывают разницу с особенностями региональных экономик, концентрацией добывающих отраслей и продолжающимся оттоком кадров.

Самые высокие зарплаты — на Чукотке

По данным Росстата, в апреле самые высокие средние зарплаты зафиксированы на Чукотке — почти 251 тыс. рублей. В пятёрку лидеров также вошли Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, Магаданская область и Москва — там работники получают от 164 тыс. до 211,4 тыс. рублей.

Самые низкие доходы остаются в республиках Северного Кавказа. В Ингушетии средняя зарплата — 47,6 тыс. рублей. Чуть больше в Чечне, Дагестане, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии — от 50 тыс. до 56,3 тыс. рублей.

Чтобы сократить разрыв между зарплатами, нужно строить заводы и развивать инфраструктуру

По мнению опрошенных «Известиями» экспертов, одной из главных причин различий остаётся структура экономики регионов. В северных и дальневосточных субъектах сосредоточены нефтегазовая отрасль, добыча золота и угля, где традиционно выше уровень оплаты труда. В южных регионах преобладают сельское хозяйство, сфера услуг и государственный сектор, где зарплаты ниже.

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Дополнительным фактором большой разницы в зарплатах в регионах эксперты называют внутреннюю миграцию: квалифицированные специалисты продолжают переезжать в Москву, Санкт-Петербург и другие крупные экономические центры.

Опрошенные «Известиями» источники сообщают, что сократить разрыв можно только за счёт создания новых производств, развития инфраструктуры, малого бизнеса и системы профессионального образования, а не исключительно через увеличение социальных выплат.

Контекст

По последним данным Росстата, средняя зарплата в России составляет 108 тыс. рублей до вычета НДФЛ. При этом медианная зарплата находится на уровне 75 тыс. рублей — показатель означает, что половина работающих получает больше этой суммы, а половина — меньше.

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