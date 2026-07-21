Nvidia раскрыла свою долю в Nebius Аркадия Воложа — производителю чипов принадлежит почти 10% компании

Nvidia раскрыла размер своей доли в Nebius Group, созданной сооснователем «Яндекса» Аркадием Воложем, сообщает CNBC. Американскому производителю чипов принадлежит 9,3% акций компании — это около 22,26 млн ценных бумаг.

Ранее распределение долей акционеров в Nebius не раскрывалось

20 июля 2026 года Nvidia подала документы в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), в которых раскрыла свою долю в Nebius Group. Ранее доля производителя микрочипов в компании Аркадия Воложа была неизвестна.

В конце 2025 года Nebius привлекла $700 млн в ходе размещения 33,33 млн акций по цене $21 за бумагу. Тогда стало известно, что среди инвесторов компании — Nvidia, международный венчурный фонд Accel.

После публикации данных о доле Nvidia акции Nebius 21 июля подорожали более чем на 10% — до $202 за ценную бумагу.

Nebius и Nvidia вместе развивают ИИ-инфраструктуру

В марте 2026 года компании объявили о стратегическом партнерстве по созданию инфраструктуры для искусственного интеллекта, сообщал Financial Times. Тогда Nvidia заявила о планах вложить в Nebius $2 млрд, а также помочь компании с развитием вычислительных мощностей.

В рамках сотрудничества Nebius сможет использовать технологии Nvidia для создания дата-центров и запуска к 2030 году кластеров суммарной мощностью более 5 ГВт. Компания уже применяет решения Nvidia в своих вычислительных центрах.

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Контекст

Nebius Group появилась в 2024 году после завершения сделки по продаже российского бизнеса «Яндекса» компанией Yandex N.V., которая также сменила название. Главой компании остался сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож. Сейчас Nebius развивает инфраструктуру для обучения и работы моделей искусственного интеллекта.

В I квартале 2026 года выручка Nebius выросла на 684% год к году — до $399 млн. Компания связывает рост с увеличением спроса на вычислительные мощности для ИИ. При этом компания продолжает активно вкладываться в развитие инфраструктуры: за квартал расходы на строительство дата-центров и закупку оборудования составили около $2,5 млрд.

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Компания также расширяет ИИ-направление через сделки с другими разработчиками. Так, Nebius приобрела лабораторию Eigen AI и инженерную команду стартапа Clarifai, а также ведёт переговоры о покупке израильской AI21 Labs. Параллельно компания строит в Финляндии дата-центр мощностью 310 МВт, стоимость проекта оценивается более чем в $10 млрд.