Nebius Аркадия Воложа ведёт переговоры о покупке ИИ-стартапа AI21 Labs — ранее проект оценили в $1,4 млрд

Созданная Аркадием Воложем Nebius Group ведёт переговоры о приобретении израильского стартапа AI21 Labs, пишет The Information. Сумма контракта неизвестна, но ранее проект оценивали в $1,4 млрд. Сделка может расширить разнообразие нейросервисов Nebius и усилить позиции компании в сегменте корпоративных ИИ-решений.

Ранее сервис хотела купить Nvidia — за $2–3 млрд

Стартап AI21 Labs был основана в 2017 году. Компания разрабатывает большие языковые модели и инструменты для работы с текстом, включая решения для бизнеса. В 2023 году стартап оценили в $1,4 млрд.

Ранее интерес к приобретению AI21 Labs проявляла компания Nvidia. В конце 2025 года компания планировала купить стартап за $2–3 млрд, сообщает The Information. Однако сделка не состоялась.

Покупка AI21 Labs позволит Nebius предлагать бизнесу не только вычислительные мощности, но и конкретные ИИ-инструменты. На фоне новостей акции Nebius 8 апреля выросли на 6,5% — до $125 за бумагу.

Контекст

Nebius Group была сформирована на базе бывшей Yandex N.V. Аркадием Воложем — основателем Яндекса. После реструктуризации компания сохранила международные активы, вышла из капитала российского бизнеса и сосредоточилась на развитии технологий искусственного интеллекта.

Nebius Group специализируется на развитии международных ИИ-проектов и технологий. В марте 2026 года Nebius Group привлекла $4 млрд через размещение конвертируемых облигаций — выше запланированных $3,75 млрд. После объявления сделки акции компании выросли до $118.

Размещение прошло в два этапа: $2,25 млрд под 1,25% до 2031 года и $1,75 млрд — под 2,625% до 2033 года.

В конце марта 2026 года также стало известно, что Nebius Group построит дата-центр в Финляндии мощностью 310 МВт — один из крупнейших в Европе. Инвестиции в проект превысят $10 млрд.

Объект станет частью стратегии по наращиванию вычислительных мощностей для ИИ: компания планирует увеличить их до 3 ГВт, а запуск центра начнётся в 2027 году и обеспечит около 10% от этого объёма.

*Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ