Яндекс Карты добавили 120 тыс. отметок о доступности мест маломобильным людям: данные обновляет ИИ — автоматически

В Яндекс Картах появилось более 120 тыс. новых отметок о доступности входа для маломобильных людей, поделились с Russian Business в пресс-службе компании. Нейросети проанализировали 5 млн фотографий организаций, загруженные владельцами бизнеса и пользователями. Ранее отметки о доступности организации для маломобильных людей были только у общепита, а теперь — у клиник, вокзалов и торговых центров.

Нейросети Яндекса анализируют наличие пандусов, поручней и ширины проходов

Две нейросети оценивают доступность среды для маломобильных людей — визуальная модель Alice AI VLM и текстовая Alice AI LLM.

Первая программа сканирует изображения, определяя наличие пандусов, поручней, ширину дверей и высоту порогов. Вторая на основе собранных данных делает вывод о доступности среды, например, для родителей с детскими колясками или людей на креслах-каталках.

Как отмечает Василина Дрогичинская, руководитель направления инклюзии в Яндексе, технология теперь охватывает не только общепит, но и другие организации в России.

Система автоматически анализирует фотографии пользователей и оценивает доступность среды

В 2026 году Яндекс Карты перешли на автоматический режим мониторинга доступности городской среды: как только в базе появляются новые снимки заведений или открываются новые точки, ИИ-модели сразу начинают их анализировать.

Чем больше новых фотографий загружают пользователи Яндекс Карт, тем точнее информация в базе данных о доступности мест в городе для маломобильных людей.

ИИ-бот расскажет о доступности среды в организациях

Найти информацию о доступной среде в Картах можно несколькими способами, сообщили в пресс-службе компании. Самый простой — использовать специальный фильтр «Доступность входа на инвалидной коляске» при поиске нужного места.

Кроме того, данные интегрированы в умный поиск: в разделе «Спросить AI» можно задать уточняющий вопрос о возможности проезда на кресле-каталке в конкретное заведение. Нейросеть сформирует понятный ответ, например, укажет на отсутствие ступеней или наличие широкой площадки, чтобы развернуть детскую или инвалидную коляску. Детальные характеристики объекта всегда доступны во вкладке «Особенности» в карточке организации на Яндекс Картах.