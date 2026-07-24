Assassin’s Creed Black Flag Resynced выполнила годовой план за две недели — продано 3,5 млн копий

Assassin’s Creed Black Flag Resynced выполнила годовой план за две недели — продано 3,5 млн копийПиковый онлайн игры в Steam превысил 105 тыс. игроков, а крупнейшими рынками стали США и Китай
Ремейк Assassin's Creed IV: Black Flag оказался успешнее прогнозов Ubisoft. Спустя 14 дней после релиза продажи игры превысили 3,5 млн копий — это выше годовых ожиданий издателя, следует из финансового отчёта компании. Игру продолжат поддерживать патчами и обновлениями.
За день Assassin's Creed Black Flag Resynced разошлась тиражом в 2 млн копий
Assassin's Creed Black Flag Resynced вышла 9 июля на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Это ремейк Assassin's Creed IV: Black Flag 2013 года — с современной графикой и улучшенным геймплеем.
В первые сутки с момента релиза Black Flag Resynced разошлась тиражом 2 млн копий. К концу первой недели продажи достигли 3 млн, а к моменту публикации финансового отчёта 23 июля — 3,5 млн.
Глава Ubisoft Ив Гиймо отметил, что результат компании превзошёл «годовые ожидания» Ubisoft по продажам игры. Кроме того, обновлённая версия Black Flag получила самые высокие оценки в серии со времён оригинальной части — 84 балла на OpenCritic и Metacritic.
ПК остаётся ключевой платформой для Ubisoft
В отчёте Ubisoft отмечается, что Black Flag Resynced также установила рекорд серии на ПК. Пиковый онлайн игры в Steam превысил 105 тыс. человек, а крупнейшими рынками стали США и Китай.
Разработчики продолжат развивать Black Flag Resynced после релиза. В ближайших обновлениях появятся режим «Новая игра+» и другие улучшения.
Контекст
В июле студия Bethesda объявила о работе над игрой Fallout 5. Разработчики также готовят переиздания Fallout 3 и Fallout: New Vegas, дополнения для Fallout 76 и Starfield, а также трудятся над The Elder Scrolls VI — большая часть команды сосредоточена именно на этой игре.
Кроме того, ещё одной частью Fallout занимается Obsidian Entertainment под руководством геймдиректора Джоша Сойера — ключевого разработчика Fallout: New Vegas.