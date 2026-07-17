Компания-разработчик готовится выпустить Fallout 5 — сейчас игра находится на стадии предпроизводства

Bethesda рассказала о планах по развитию игровых вселенных Fallout, The Elder Scrolls и Starfield в своих социальных сетях. Fallout 5 уже находится на стадии предпроизводства, ремастеры Fallout 3 и Fallout: New Vegas — в разработке, а новое дополнение для Fallout 76 выйдет в 2027 году. Компания продолжает разработку The Elder Scrolls VI, но дату выхода игры не объявляет.

Fallout 5 находится на стадии предпроизводства

В Bethesda заявили, что игровая франшиза Fallout остаётся одним из главных направлений работы компании. Сейчас в разработке находятся сразу несколько проектов по постапокалиптической вселенной:

Fallout 5 уже перешла в стадию предпроизводства;

Fallout 3 получит ремастер* Обновлённая версия игры с улучшенной графикой. ;

; Fallout: New Vegas также готовят к переизданию.

Даты выхода всех трёх проектов разработчики пока не раскрывают.

В 2027 году для Fallout 76 выйдет крупное дополнение Raven Rock — приквел к событиям Fallout 3. По данным Bethesda, игра продолжает активно развиваться и уже получила почти 70 бесплатных обновлений.

Bethesda официально подтвердила, что вновь сотрудничает со студией Obsidian Entertainment, разработавшей Fallout: New Vegas. Компании работают над новым проектом по вселенной Fallout. Подробности о нём пока не раскрываются.

Студия объявила, что в 2027 году проведёт специальную трансляцию Fallout Day, посвящённую 30-летию серии.

Игра The Elder Scrolls VI разрабатывается в соответствии с внутренним графиком компании

Компания Bethesda сейчас активно разрабатывает The Elder Scrolls VI. В компании сообщили, что большая часть команды сосредоточена именно на следующей части серии.

По словам разработчиков, команды разрабатывают игру в соответствии с внутренним графиком, а сотрудники ежедневно тестируют текущую версию проекта.

The Elder Scrolls 6 официально анонсировали ещё в 2018 году. Разработка находится в активной фазе с лета 2023 года, однако полноценный показ игры всё ещё откладывается.

Starfield получит новое дополнение в 2027 году

Bethesda также рассказала о будущем игры Starfield. По данным компании, её уже опробовали более 17 млн человек, которые суммарно провели в ней почти 1 миллиард часов.

В течение ближайшего года разработчики продолжат выпускать сюжетный контент, обновления игрового процесса и новые функции. В 2027 году ожидается выход крупного дополнения Starborn.

Отдельное внимание компания намерена уделить пользовательскому контенту. Сейчас более 40% игроков используют систему Creations для модификации игры, а авторы модификаций уже заработали свыше $10 млн в виде роялти*Регулярный денежный сбор (процент или фиксированная сумма), выплачиваемый за право пользования чужой интеллектуальной собственностью.