Где в Москве искать «пухососов»: Яндекс Go превратил все такси на карте города в роботов из мема

Яндекс Go превратил все автомобили такси на картах города в пухососов. Так компания напоминает горожанам, что в жаркую погоду и в период распространения тополиного пуха удобнее всего передвигаться на такси. Акция будет действовать только 11 июня и только в Москве. Ранее компания добавила мини-игру с завирусившимися роботами в Поиск.

Яндекс запустил пухососов — правда, только в интернете: в Поиске появилась мини-игра с роботами из мема Игра запустится, если ввести в поисковую строку запрос «пухососы» или «пух тополя» Читайте также

Вместо машин по карте Яндекс Go ездят мемные роботы

В течение всего 11 июня на карте приложения модели автомобилей заменены пухососами. Увидеть их могут пользователи, которые заказывают поездки по тарифам «Эконом», «Комфорт», «Комфорт+», «Детский», «Вместе» и «Самый быстрый».

Акция доступна только в Москве.

В компании объяснили: пухососов добавили на карту Яндекс Go, чтобы напомнить горожанам о возможности комфортно перемещаться по городу в жаркую погоду и в период активного распространения тополиного пуха.

Ранее Яндекс добавил в Поиск игру с пухососами

Первым сервисом Яндекса, где появились пухососы, стал Поиск. Там пользователям предложили интерактивную мини-игру: после ввода запросов «пухососы» или «пух тополя» на экране появляется пух, который нужно убрать.

Информации о том, сколько продлится акция, пока нет.

Мем вырос из видеоролика, который многие пользователи приняли за реальность

Интернет-история с пухососами началась после публикации видео, на котором небольшие роботы якобы очищают московские улицы от тополиного пуха.

Ролик выглядел настолько убедительно, что часть пользователей решила, будто речь идёт о реальной городской технике. Позже выяснилось, что видео было создано с помощью компьютерной графики.

Пользователи искали информацию о пухососах в интернете 150 тыс. раз.

По данным Яндекс Вордстат, первые заметные всплески интереса к теме были зафиксированы 3 июня — когда вышло видео с пухососами. Тогда пользователи искали информацию о выдуманных роботах около 5 тыс. раз. На следующий день показатель вырос до 23 тыс., 11 июня число запросов составило почти 150 тыс.

Среди популярных запросов — «пухосос — это ИИ или нет», «пухосос купить» и «где встретить пухососа в Москве».