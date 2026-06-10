Яндекс запустил пухососов — правда, только в интернете: в Поиске появилась мини-игра с роботами из мема

Яндекс запустил в Поиске мини-игру, которая позволяет пользователям очищать экран от тополиного пуха с помощью виртуального пухососа, сообщили в компании. Решение появилось на фоне резкого роста интереса к теме: с 3 по 4 июня количество запросов о пухососах увеличилось почти в пять раз — до 23 тысяч, а к 10 июня достигло 100 тысяч. Популярность роботов вызвана видеороликом, созданным с помощью 3D-графики: на нём роботы с надписью «Это пухососы» едут по московским улицам и собирают тополиный пух

Мини-игра запускается прямо в поисковой строке

В ответ на тренд Яндекс встроил в Поиск специальный интерактивный режим. Пользователи могут протестировать возможности виртуального пухососа и убрать пух с экрана своего устройства.

Для запуска игры достаточно ввести в поисковую строку запрос «пухососы» или «пух тополя». Интерактив активируется автоматически.

Поводом для ажиотажа стало вирусное видео из соцсетей

Волна обсуждений пухососов в интернете началась после распространения ролика с роботами, которые якобы убирают тополиный пух на улицах Москвы.

Видео выглядело настолько реалистично, что многие пользователи поверили в существование подобных устройств и начали обсуждать очередную городскую инновацию. Однако в действительности ролик был создан с помощью 3D-графики и не имел отношения к реальным городским службам.

Интерес к пухососам вырос до 100 тыс. запросов в день

По данным Яндекса, первые поисковые запросы, связанные с пухососами, начали массово появляться 3 июня. Тогда пользователи задали около 5 тыс. запросов о роботах.

Уже на следующий день показатель вырос до 23 тыс. запросов. В компании отмечают, что на пике популярности на каждый миллион обращений к Поиску приходилось почти 90 запросов про пухососов. 10 июня число запросов превысило 100 тыс.

Людей интересует, существует ли необычный робот на самом деле, а также где можно посмотреть его фотографии и видеозаписи.

Среди популярных запросов встречаются и другие формулировки, включая «пухосос — это ИИ или нет», «пухосос купить» и «где встретить пухососа в Москве».