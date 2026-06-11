Яндекс открыл отелям продвижение в тематическом блоке Поиска — реклама будет вести напрямую на сайты гостиниц

Российские гостиницы получили доступ к продвижению в тематическом блоке Поиска Яндекса. Раньше размещать рекламные объявления в нём могли только агрегаторы бронирования. Как подчеркнули в компании, теперь отели смогут запускать рекламу и вести пользователей напрямую на собственные сайты.

Стоимость продвижения будет зависеть от бюджета и конкуренции за показы

Яндекс открыл российским гостиницам доступ к продвижению в тематическом блоке Поиска, где ранее размещались только агрегаторы бронирования. Теперь отели смогут напрямую показывать свои предложения пользователям, привлекать клиентов на собственные сайты и получать бронирования без посредников.

Размещение будет работать по аукционной модели: гостиницы задают бюджет и сумму, которую готовы платить за продвижение, а система распределяет показы с учётом конкуренции между участниками, выбранной ставки и эффективности объявления.

Отелям станут доступны прогнозы и аналитика рекламных кампаний

Запускать продвижение гостиницы смогут через Яндекс Директ и Яндекс Бизнес, а также использовать инструменты сервисов:

подбирать ставку для размещения;

прогнозировать результаты рекламных кампаний;

планировать рекламный бюджет;

отслеживать эффективность продвижения;

корректировать рекламные кампании по итогам размещения.

Для поиска подходящего варианта пользователи могут воспользоваться фильтрами. Среди доступных параметров — даты поездки, количество гостей, рейтинг гостиницы, число звёзд, а также наличие парковки и Wi-Fi.

Каждый второй запрос приводит к переходу в тематический блок

По данным Яндекса, каждый второй запрос о гостиницах или туристических сервисах в Поиске заканчивается кликом по тематическому блоку.

В компании считают, что благодаря появлению гостиниц в этом разделе пользователи смогут быстрее находить необходимую информацию, включая рейтинг отеля, адрес и фотографии, а затем переходить на сайт для прямого бронирования жилья.

Яндекс расширяет инструменты управления контентом в Поиске

Ранее компания запустила инструмент для сервисов объявлений, который позволяет отдельно настраивать показ контента в основной поисковой выдаче и тематических разделах. Например, площадки могут оставить объявления в общем Поиске, но исключить их из специализированных разделов вроде «Квартир» или «Услуг».

Кроме того, бизнес получил возможность управлять использованием своего контента в сервисах на базе искусственного интеллекта. В частности, владельцы сайтов могут настраивать отображение информации в ответах Алисы AI и отслеживать статистику по упоминаниям своих ресурсов в генеративной выдаче.