Яндекс дал возможность сервисам управлять показом в Поиске: площадки могут скрыть контент из тематических разделов

Яндекс запустил инструмент для сервисов объявлений, который позволяет управлять тем, где именно будет показываться контент пользователей в Поиске, сообщили в пресс-службе компании. Площадки могут отдельно настраивать индексацию страниц для классической выдачи и тематических разделов, таких как «Квартиры» и «Услуги». У сервисов появилась возможность выбирать, где показывать объявления: например, оставить их в обычной поисковой выдаче, но исключить из тематических разделов.

Объявления можно оставить в выдаче — и скрыть из других разделов

Новый инструмент позволяет владельцам площадок отдельно настраивать отображение страниц в общей поисковой выдаче и тематических разделах. Например, сервис может оставить объявление о продаже квартиры в основном Поиске, но скрыть его из раздела «Квартиры».

В Яндексе заявили, что инструмент помогает точнее управлять тем, как контент показывается пользователям в разных форматах поиска.

Ранее владельцы сайтов получили контроль над ИИ-выдачей

Яндекс постепенно даёт бизнесу инструменты, чтобы управлять демонстрацией своего контента в умных сервисах. Например, раньше уже появилась возможность скрывать информацию из голосовых ответов Алисы, но сохранять её в обычной выдаче.

Яндекс продолжает развивать протокол YCP, который помогает пользователям быстрее оформлять покупки через чат-боты и поиск. Инструкции по настройке индексации сайтов опубликованы в Справке Яндекс Вебмастера.

Новые инструменты дополняют экосистему Яндекса для работы с большими данными. Их главная задача — поддерживать точность информации о товарах и услугах в реальном времени. Так поисковик старается учесть интересы и пользователей, которым нужны актуальные данные, и компаний, которые хотят управлять своим присутствием в поиске, считают в пресс-службе компании.

Контекст

Яндекс развивает поиск в разных форматах — от обычных ссылок до ответов, которые готовит искусственный интеллект, сообщают в пресс-службе компании. Весной компания запустила товарные фиды*Товарный фид — это структурированный файл данных, содержащий информацию о товарах интернет-магазина. Он автоматически передает рекламным площадкам или маркетплейсам актуальные названия, цены, описания и ссылки на изображения, избавляя от ручного обновления карточек. для недвижимости. Благодаря им профильные сайты могут передавать актуальные характеристики объектов, и они сразу появляются в карточках и на картах. Переходы на сайты агентств выросли на 35%.

Также недавно у Яндекса появился инструмент «Видимость сайта в Алисе AI», благодаря которому бизнес получил доступ к аналитике по ИИ-ответам, включая: