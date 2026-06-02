Яндекс дал возможность сервисам управлять показом в Поиске: площадки могут скрыть контент из тематических разделов

Яндекс дал возможность сервисам управлять показом в Поиске: площадки могут скрыть контент из тематических разделовСайты смогут точнее управлять тем, как контент показывается пользователям
Яндекс запустил инструмент для сервисов объявлений, который позволяет управлять тем, где именно будет показываться контент пользователей в Поиске, сообщили в пресс-службе компании. Площадки могут отдельно настраивать индексацию страниц для классической выдачи и тематических разделов, таких как «Квартиры» и «Услуги». У сервисов появилась возможность выбирать, где показывать объявления: например, оставить их в обычной поисковой выдаче, но исключить из тематических разделов.
Объявления можно оставить в выдаче — и скрыть из других разделов
Новый инструмент позволяет владельцам площадок отдельно настраивать отображение страниц в общей поисковой выдаче и тематических разделах. Например, сервис может оставить объявление о продаже квартиры в основном Поиске, но скрыть его из раздела «Квартиры».
В Яндексе заявили, что инструмент помогает точнее управлять тем, как контент показывается пользователям в разных форматах поиска.
Ранее владельцы сайтов получили контроль над ИИ-выдачей
Яндекс постепенно даёт бизнесу инструменты, чтобы управлять демонстрацией своего контента в умных сервисах. Например, раньше уже появилась возможность скрывать информацию из голосовых ответов Алисы, но сохранять её в обычной выдаче.
Яндекс продолжает развивать , который помогает пользователям быстрее оформлять покупки через чат-боты и поиск. Инструкции по настройке индексации сайтов опубликованы в Справке Яндекс Вебмастера.
Новые инструменты дополняют экосистему Яндекса для работы с большими данными. Их главная задача — поддерживать точность информации о товарах и услугах в реальном времени. Так поисковик старается учесть интересы и пользователей, которым нужны актуальные данные, и компаний, которые хотят управлять своим присутствием в поиске, считают в пресс-службе компании.
Контекст
Яндекс развивает поиск в разных форматах — от обычных ссылок до ответов, которые готовит искусственный интеллект, сообщают в пресс-службе компании. Весной компания запустила для недвижимости. Благодаря им профильные сайты могут передавать актуальные характеристики объектов, и они сразу появляются в карточках и на картах. Переходы на сайты агентств выросли на 35%.
Также недавно у Яндекса появился инструмент «Видимость сайта в Алисе AI», благодаря которому бизнес получил доступ к аналитике по ИИ-ответам, включая:
- долю запросов с упоминанием сайта в качестве источника;
- примеры пользовательских запросов, по которым формируются ответы;
- список тематически похожих сайтов, регулярно попадающих в генеративную выдачу.