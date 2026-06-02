Яндекс Маркет объявил о смене руководства: пост займёт Алексей Шлюнкин — ранее он развивал инфраструктуру Поиска

В Яндекс Маркете объявили о смене руководства. На должность главы сервиса назначен Алексей Шлюнкин, который работает в Яндексе более 12 лет. Он возглавил сервис с 2 июня 2026 года, сообщили в компании. Прежний глава Маркета Роман Маресов сосредоточится на развитии подразделения транзакционного ИИ, куда входят в том числе Маркет, транзакции в Алисе и Поиске.

Глава Маркета прошёл путь от разработчика до руководителя сервиса

Алексей Шлюнкин пришёл в компанию в 2014 году на должность разработчика и участвовал в редизайне Яндекс Музыки, а также внедрял рекомендательные модели сервиса.

В 2016 году Алексей Шлюнкин перешёл в Поиск, где впоследствии руководил всей инфраструктурой сервиса. Позже он работал в Яндекс Рекламе, а в 2021 году стал техническим директором направления.

В мае 2023 года Алексей Шлюнкин перешёл в Яндекс Маркет на должность технического директора сервиса. Уже в ноябре того же года он также стал директором по продукту Маркета.

Экс-глава маркетплейса займётся развитием ИИ-технологий в компании

Роман Маресов, ранее возглавлявший Яндекс Маркет, займётся развитием подразделения транзакционного ИИ — систем, которые помогают довести действие до результата: подобрать товар, оформить заказ, оплатить покупку или совершить другую транзакцию внутри сервиса.

Как уточнили в пресс-службе Яндекса, в подразделение входят Маркет, транзакции в Алисе и Поиске, а также продукты для независимого e-commerce. Какую должность займёт Роман Маресов, в компании не уточнили.

Контекст

Яндекс ранее сообщил, что сервисы электронной коммерции, куда входит Яндекс Маркет, в первом квартале 2026 года увеличили выручку на 18% год к году — до 123,4 млрд рублей. Валовый оборот сегмента вырос на 1% и составил 293,8 млрд рублей. При этом EBITDA*Показатель операционной прибыли компании до вычета процентов по кредитам, налогов, износа и амортизации. Он показывает, сколько бизнес зарабатывает на основной деятельности без учёта долговой нагрузки и бухгалтерских расходов. сегмента осталась отрицательной, но убыток сократился с 13,9 млрд до 6,4 млрд рублей.

В компании отмечали, что замедление роста оборота электронной коммерции связано с переходом Яндекс Маркета к более эффективной промо- и маркетинговой модели. Маркет также улучшил маржинальность по скорректированной EBITDA на 3,2 п.п. год к году за счёт снижения операционных затрат и изменения маркетинговой модели развития.