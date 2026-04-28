Яндекс опубликовал финансовые итоги за I квартал 2026 года: выручка выросла на 22% — до 372,7 млрд ₽

Выручка Яндекса в первом квартале 2026 года выросла на 22% — до 372,7 млрд рублей, говорится в финансовом отчёте компании. Скорректированная чистая прибыль увеличилась в 2,7 раза и достигла 34,7 млрд рублей. EBITDA выросла на 50% — до 73,3 млрд рублей. Основной вклад в рост внесли городские сервисы (Яндекс Такси, Яндекс Лавка, Яндекс Еда), финтех (Яндекс Пэй, Сплит) и B2B Tech (Yandex Cloud).

Выручка сервисов такси и доставки выросла как минимум на 18%

Выручка сегмента «Городских сервисов» выросла на 18% — до 210,5 млрд рублей. EBITDA*Показатель операционной прибыли компании до учёта процентов по долгам, налогов, а также амортизации основных средств и нематериальных активов увеличилась на 161% и составила 21,5 млрд рублей.

Рост обеспечили сразу несколько направлений:

Райдтех (сервисы такси и каршеринга) — выручка +18%,

Электронная коммерция — выручка +18%;

Доставка и O2O-сервисы* Сервисы, в которых пользователь оформляет заказ онлайн, а товар или услуга предоставляются офлайн — выручка +19%;

Яндекс Еда увеличила оборот на 17%, ритейл-направление — на 32%, а отдельные категории, включая «Цветы», выросли более чем в 2 раза. Яндекс Лавка показала рост оборота на 27%, Яндекс Доставка — на 31% год к году.

Финтех формирует более половины оборота Яндекса

Выручка сегмента «Персональных сервисов» увеличилась на 30% — до 62,4 млрд рублей. Основной вклад внесли финансовые сервисы (Яндекс Пэй, Сплит): их общая выручка выросла на 83% — до 29,4 млрд рублей.

Оборот финансовых сервисов достиг 314 млрд рублей (+30%), а за пределами экосистемы вырос на 73% и занял 53% от общего объёма. Число подписчиков Яндекс Плюса увеличилось до 48 млн (+16,2%).

Выручка Поиска снизилась, несмотря на рост аудитории

Выручка сегмента «Поисковые сервисы и ИИ» снизилась на 1% — до 122,6 млрд рублей, EBITDA — на 6%. При этом доля Яндекса на поисковом рынке выросла до 69,8%, а аудитория Алисы AI достигла 24 млн пользователей в неделю.

Рекламная выручка от внешних клиентов выросла на 9% — до 115,4 млрд рублей. Среди категорий рекламодателей быстрее всего росли:

«Путешествия и туризм» — +22%;

«Медицина и фармацевтика» — +21%;

«Финансы и страхование» — +16%.

Yandex Cloud расширяет аудиторию и усиливает долю крупного бизнеса

Выручка сегмента B2B Tech выросла на 36% — до 13,6 млрд рублей, EBITDA — на 49%. Количество клиентов Yandex Cloud достигло 60 тыс. — более половины выручки обеспечивают крупные компании.

Потребление ИИ-токенов на платформе Yandex AI Studio выросло примерно в 30 раз — до 109 млрд в месяц, а число созданных ИИ-агентов превысило 16 тыс.

Яндекс готовит запуск 200 роботакси в Москве

За I квартал 2026 года флот роботов-доставщиков вырос до 500 устройств, а общее число доставок превысило 1 млн. До конца 2026 года в Москве планируется запустить 200 роботакси, часть из них будет работать в Яндекс Такси.

Коммерческий парк роботраков (автономных грузовиков) уже достиг 15 грузовиков, к концу года он увеличится на 70 единиц.

Прогноз на 2026 год — рост выручки на 20%

Акционеры утвердили дивиденды за 2025 год — 110 рублей на акцию, общая сумма выплат составит около 42 млрд рублей. Совет директоров рассмотрит обратный выкуп акций: на программу планируют направить до 50 млрд рублей в течение двух лет.

Компания сохраняет прогноз на 2026 год: выручка вырастет примерно на 20% год к году, а EBITDA составит около 350 млрд рублей.

