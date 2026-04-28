Ozon вышел из убытка: в I квартале 2026 года чистая прибыль компании составила 4,5 млрд ₽

Чистая прибыль Ozon в I квартале 2026 года составила 4,5 млрд рублей против убытка 7,9 млрд рублей годом ранее, следует из финансовой отчетности компании. Оборот (GMV) вырос на 36% — до 1,14 трлн рублей, а количество заказов увеличилось на 83% и достигло 807,7 млн. Выручка группы прибавила 49%, достигнув 300,9 млрд рублей.

Ozon нарастил количество заказов за счёт товаров повседневного спроса

Количество заказов через Ozon растёт третий квартал подряд. В компании отметили, что динамика связана с продвижением дешёвых и средней стоимости товаров повседневного спроса.

Среднее количество заказов на одного активного покупателя выросло на 53% год к году. Согласно отчёту, в среднем на Ozon пользователь совершает 42 заказа в год .

Количество аудитории маркетплейса к концу квартала также демонстрирует положительную динамику:

число активных покупателей достигло 67,3 млн (+16%);

количество пользователей, регулярно совершающих покупки, почти удвоилось и составило около 18 млн.

Площадь логистической инфраструктуры Ozon превысила 5 млн кв. м, а количество пунктов выдачи заказов достигло 85 тыс.

Выручка Ozon выросла на 49%, драйверы — услуги и финтех

Выручка группы увеличилась на 49% — до 300,9 млрд рублей. Основной вклад внесли доходы от оказания услуг (доставка, логистика, продвижение товаров и т.д.), а также процентная выручка финтех-сегмента.

Выручка от услуг выросла на 55% — до 185,6 млрд рублей.

Выручка финтех-сегмента увеличилась на 59% — до 58,9 млрд рублей.

Выручка от продажи товаров увеличилась на 27% — до 75,2 млрд рублей.

Процентная выручка выросла на 74% — до 40,1 млрд рублей.

Скорректированный показатель EBITDA*Показатель операционной прибыли компании до учёта процентов по долгам, налогов, а также амортизации основных средств и нематериальных активов увеличился на 16,4 млрд рублей и составил 48,8 млрд рублей. Эффективность оборота компании (рентабельность EBITDA) выросла на 0,4 п.п. и достигла 4,3%. Валовая прибыль увеличилась на 45% — до 68,2 млрд рублей.

Чистый поток денежных средств от операционной деятельности увеличился на 88 млрд рублей — до 120,5 млрд рублей.

Компания остаётся прибыльной четвёртый квартал подряд

Чистая прибыль составила 4,5 млрд рублей против убытка 7,9 млрд рублей годом ранее. В компании отметили, что положительный результат сохраняется четвёртый квартал подряд.

И по итогам всего 2026 года Ozon планирует выйти на чистую прибыль, следует из комментариев в отчётности.

Финтех и e-commerce усиливают финансовые показатели

Количество активных клиентов финтех-сегмента Ozon выросло на 36% — до 43 млн. Активы, приносящие процентный доход, достигли 799,2 млрд рублей (+136%), а привлечённые средства клиентов составили 620,1 млрд рублей (+186%).

Сегмент e-commerce сократил убыток до налогообложения более чем в два раза — с 16,5 млрд до 7,5 млрд рублей. Скорректированный показатель EBITDA e-commerce составил 31,8 млрд рублей, а эффективность оборота достигла 2,8%.

Дивиденды Ozon могут составить 70 рублей на акцию

В апреле 2026 года Ozon разместил облигации на 15 млрд рублей с плавающим купоном на уровне ключевой ставки плюс 2%. Спрос на бумаги превысил предложение более чем в пять раз.

Совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды в размере 70 рублей на акцию. Годовое собрание акционеров по этому вопросу состоится 15 мая.

Также компания провела ряд кадровых перестановок, назначив Екатерину Яновскую финансовым директором. Она сменит на посту Игоря Герасимова, который покинет компанию в мае 2026 года.