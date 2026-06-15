Оборот «М.Видео» за начало 2026-го превысил результат за весь прошлый год — выручка маркетплейса выросла в 4 раза

Маркетплейс «М.Видео» за январь—май 2026 года достиг оборота в 14,6 млрд рублей — это выше результата за весь 2025-й, сообщили в компании. Оборот платформы увеличился на 303% за год. Главная причина роста, считают в «М.Видео», связана с увеличением позиций, представленных на маркетплейсе. Ранее компания начала продавать продукты питания и товары для животных, а также открыла собственные пункты выдачи заказов.

За год количество позиций на маркетплейсе выросло втрое

Отдельно в компании «М.Видео» сообщили, что продажи за май 2026 года достигли 3,6 млрд рублей, что на 452% больше уровня того же месяца прошлого года.

Одним из факторов роста стало увеличение ассортимента. Сейчас на платформе представлено более 750 тыс. товаров. По сравнению с прошлым годом количество товаров увеличилось почти втрое.

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Продажи товаров для развлечений выросли в 19 раз

Продажи товаров из некоторых категорий выросли особенно сильно в мае 2026-го относительно того же периода прошлого года:

товары для развлечений — в 19 раз,

детские товары — в 12 раз,

товары для ремонта и строительства — почти в 7 раз,

автотовары — почти в 6 раз,

электроника — более чем в 5 раз,

товары для дома — более чем в 3 раза.

В «М.Видео» сообщают, что большую роль в развитии платформы играют категории за пределами традиционного ассортимента сети — электроники. Покупатели активно приобретают товары для ремонта, дома, сада, спорта, красоты, животных и повседневного потребления.

По мнению представителей платформы, высокий спрос на разнообразные категории продукции превращают маркетплейс в универсальную площадку для разной аудитории.

В мае 2026 года продажи товаров для красоты выросли на 150%

Лидером по росту продаж в мае стала категория товаров для красоты — за месяц продажи в этом сегменте выросли на 150%. Существенную динамику также показали:

продукты питания (+62%),

автомобильная электроника (+59%),

бытовая химия (+53%),

товары для сада и дачи (+50%).

товары для животных (+43%),

сантехники (+40%),

детских товаров (+36%).

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Покупатели всё чаще приходят за повседневными товарами

В компании связывают рост продаж с изменением структуры спроса. Если раньше пользователи воспринимали «М.Видео» прежде всего как площадку для покупки электроники и бытовой техники, то теперь всё чаще приобретают здесь товары для повседневных задач.

В компании считают, что дальнейшему развитию платформы будут способствовать расширение ассортимента, подключение новых продавцов и развитие дополнительных товарных направлений.

Контекст

Ранее в «М.Видео» дали возможность предпринимателям открывать пункты выдачи заказов. За первую неделю после запуска партнёрской программы маркетплейс получил более 1 тыс. заявок на открытие ПВЗ. До конца 2026 года компания планирует запустить не менее 5 тыс. точек по всей России.

Весной 2026 года маркетплейс также расширил свой ассортимент и начал продавать продукты питания и товары для животных. До конца года ассортимент планируется увеличить до нескольких тысяч позиций.