Оборот «М.Видео» за начало 2026-го превысил результат за весь прошлый год — выручка маркетплейса выросла в 4 раза

Оборот «М.Видео» за начало 2026-го превысил результат за весь прошлый год — выручка маркетплейса выросла в 4 разаПлощадка ускорила рост продаж за счёт товаров для дома, красоты и спорта
Маркетплейс «М.Видео» за январь—май 2026 года достиг оборота в 14,6 млрд рублей — это выше результата за весь 2025-й, сообщили в компании. Оборот платформы увеличился на 303% за год. Главная причина роста, считают в «М.Видео», связана с увеличением позиций, представленных на маркетплейсе. Ранее компания начала продавать продукты питания и товары для животных, а также открыла собственные пункты выдачи заказов.
За год количество позиций на маркетплейсе выросло втрое
Отдельно в компании «М.Видео» сообщили, что продажи за май 2026 года достигли 3,6 млрд рублей, что на 452% больше уровня того же месяца прошлого года.
Одним из факторов роста стало увеличение ассортимента. Сейчас на платформе представлено более 750 тыс. товаров. По сравнению с прошлым годом количество товаров увеличилось почти втрое.
Продажи товаров для развлечений выросли в 19 раз
Продажи товаров из некоторых категорий выросли особенно сильно в мае 2026-го относительно того же периода прошлого года:
- товары для развлечений — в 19 раз,
- детские товары — в 12 раз,
- товары для ремонта и строительства — почти в 7 раз,
- автотовары — почти в 6 раз,
- электроника — более чем в 5 раз,
- товары для дома — более чем в 3 раза.
В «М.Видео» сообщают, что большую роль в развитии платформы играют категории за пределами традиционного ассортимента сети — электроники. Покупатели активно приобретают товары для ремонта, дома, сада, спорта, красоты, животных и повседневного потребления.
По мнению представителей платформы, высокий спрос на разнообразные категории продукции превращают маркетплейс в универсальную площадку для разной аудитории.
В мае 2026 года продажи товаров для красоты выросли на 150%
Лидером по росту продаж в мае стала категория товаров для красоты — за месяц продажи в этом сегменте выросли на 150%. Существенную динамику также показали:
- продукты питания (+62%),
- автомобильная электроника (+59%),
- бытовая химия (+53%),
- товары для сада и дачи (+50%).
- товары для животных (+43%),
- сантехники (+40%),
- детских товаров (+36%).
Покупатели всё чаще приходят за повседневными товарами
В компании связывают рост продаж с изменением структуры спроса. Если раньше пользователи воспринимали «М.Видео» прежде всего как площадку для покупки электроники и бытовой техники, то теперь всё чаще приобретают здесь товары для повседневных задач.
В компании считают, что дальнейшему развитию платформы будут способствовать расширение ассортимента, подключение новых продавцов и развитие дополнительных товарных направлений.
Контекст
Ранее в «М.Видео» дали возможность предпринимателям открывать пункты выдачи заказов. За первую неделю после запуска партнёрской программы маркетплейс получил более 1 тыс. заявок на открытие ПВЗ. До конца 2026 года компания планирует запустить не менее 5 тыс. точек по всей России.
Весной 2026 года маркетплейс также расширил свой ассортимент и начал продавать продукты питания и товары для животных. До конца года ассортимент планируется увеличить до нескольких тысяч позиций.