М.Видео начнёт продавать продукты питания — комиссия для селлеров на маркетплейсе составит 15,5%

М.Видео объявила о запуске категории товаров повседневного спроса на собственном маркетплейсе, сообщают «Ведомости». В ассортимент войдут продукты питания, напитки, снеки и другие продукты. Компания уже начала продавать более 200 позиций кофе.

М.Видео расширит ассортимент продуктов уже в мае

Генеральный директор М.Видео Владислав Бакальчук отметил, что компания начала продавать товары повседневного спроса для того, чтобы чаще взаимодействовать с клиентами. По словам представителя М.Видео, техника покупается раз в несколько лет, а продукты питания люди приобретают практически ежедневно.

С мая 2026 года компания планирует расширять категорию продуктов за счёт подключения новых продавцов. В линейку добавят чай, кондитерские изделия, напитки, продукты для здорового питания и бакалею. До конца года ассортимент планируется увеличить до нескольких тысяч позиций.

Компания собирается интегрировать новую категорию в систему акций и персональных предложений маркетплейса.

Комиссия для продавцов — 15,5%

У компании уже есть адаптированные под хранение товаров повседневного спроса склады классов A и A+ — премиальные постройки с высокими потолками и обустроенным пространством вокруг здания.

Для партнёров М.Видео установлена комиссия на уровне 15,5%. Приёмка на склад — бесплатно, хранение товаров — тоже, но только до 30 июня 2026 года.

В начале 2026 года спрос на товары М.Видео достигал 1100%

Маркетплейс М.Видео по итогам I квартала 2026 года увеличил оборот до 7,45 млрд рублей — это в три раза больше год к году. Рост был равномерным в течение квартала:

январь — 2,10 млрд рублей,

февраль — 2,23 млрд рублей (+6% к январю и +181% год к году),

март — 3,11 млрд рублей (+39% к февралю и +404% за год),

В марте 2026-го к платформе присоединились 1,6 тыс. продавцов. Всего за квартал на маркетплейсе появились 3,2 тыс. новых селлеров — на 60% больше, чем в конце 2025 года.

Спрос на товары М.Видео быстрее всего рос в электронике, бытовой технике и новых категориях:

портативная акустика — +1110%,

микроволновые печи — +662%,

плиты — +317%,

консоли — +272%.

Контекст

В 2004 году Владислав Бакальчук вместе с бывшей супругой Татьяной Ким запустил онлайн-магазин одежды, который со временем вырос в крупнейший маркетплейс России — Wildberries. На этапе масштабирования компании Бакальчук был вовлечён в развитие логистики, складской сети, финтеха и IT-инфраструктуры платформы.

В августе 2025 года Владислав Бакальчук присоединился к М.Видео, где занимался цифровой трансформацией. Уже через несколько месяцев компания показала рост маркетплейса: в октябре оборот увеличился на 48% к сентябрю и достиг 1,58 млрд рублей.

С марта 2026 года Владислав Бакальчук занял пост генерального директора компании и возглавил её операционную деятельность, а также стратегическое развитие бизнеса.