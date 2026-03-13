Владислав Бакальчук назначен гендиректором М.Видео: с 2025 года он занимался цифровой трансформацией компании

Владислав Бакальчук будет отвечать за операционное управление и развитие бизнеса

Владислав Бакальчук пришёл в команду М.Видео в августе 2025 года — тогда он занял должность главного исполнительного директора. Как сообщили в пресс-службе, с марта 2026-го он назначен на должность генерального директора компании. Теперь под его руководством — операционная деятельность и развитие бизнеса компании.

До этого, с февраля 2025 года, должность руководителя компании занимал Феликс Либ. Теперь он займёт пост председателя совета директоров. В новой роли он будет отвечать за стратегическое развитие компании и контроль за исполнением ключевых решений.

В 2025 году оборот маркетплейса М.Видео составил 14,1 млрд рублей

«М.Видео» активно развивает собственную маркетплейс-платформу и онлайн-каналы взаимодействия с покупателями. По результатам 2025 года объём продаж маркетплейса составил 14,1 млрд рублей.

Самым успешным периодом стал четвёртый квартал — выручка составила 6,6 млрд рублей. В конце 2025 года продаж стало больше более чем на треть по сравнению с ноябрём и на 83% за тот же период в годом ранее.

Контекст

Владислав Бакальчук является одним из основателей Wildberries. В 2004 году вместе с бывшей супругой Татьяной Ким он запустил интернет-площадку по продаже одежды, которая впоследствии стала крупнейшим маркетплейсом в России.

В процессе развития Wildberries Бакальчук участвовал в создании логистической, складской, банковской и IT-инфраструктуры компании. В ходе бракоразводного процесса с Татьяной Ким он полностью вышел из капитала Wildberries с 10 декабря 2025 года. Решение было принято в суде. Последняя доля Владислава Бакальчука — 1% — перешла Татьяне Ким.

После перехода в «М.Видео-Эльдорадо» в августе 2025 года он занимался цифровой трансформацией бизнеса. Через несколько месяцев после начала работы компания зафиксировала рост продаж на маркетплейсе: в октябре 2025 года оборот увеличился на 48% по сравнению с сентябрём и достиг 1,58 млрд рублей. Основной вклад в рост внесли категории автомобильной электроники, а также товары для спорта и климатическая техника.