Суд вынес решение по разделу имущества с Владиславом Бакальчуком в пользу Татьяны Ким

«Савеловский суд Москвы на заседании 17 апреля вынес решение по разделу имущества Татьяны Ким и Владислава Бакальчука. По решению судьи, 1% доля в ООО “Вайлдберриз”, которой владел Владислав Бакальчук, отошла Татьяне Ким. Татьяна Ким стала владельцем 100% компании», — говорится в сообщении.

За Ким также остается 100% доли в ООО «Вайлдберриз банк», равно как и все средства на ее персональных счетах. «Таким образом, суд удовлетворил исковые требования Татьяны Ким», — добавили в компании.

Wildberries и рекламный оператор Russ в июне объявили об объединении с целью создания «современной высокотехнологичной цифровой торговой платформы». В результате слияния была учреждена компания «РВБ».

Бакальчук, основавший Wildberries вместе с Татьяной Ким, обвинил Russ в «рейдерском захвате бизнеса» и пытался опротестовать сделку. В июле Ким сообщила, что подала иск в суд о расторжении брака с Бакальчуком.

Фото на обложке: Денис Юнцев / Росконгресс