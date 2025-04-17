Суд вынес решение по разделу имущества с Владиславом Бакальчуком в пользу Татьяны Ким
Анастасия Коссаковская
Савеловский суд Москвы вынес в пользу Татьяны Ким решение по разделу имущества с ее бывшим мужем Владиславом Бакальчуком — Ким получила долю Бакальчука в ООО «Вайлдберриз» и стала владелицей 100% компании, передает ТАСС со ссылкой на сообщение объединенной компании Wildberries и Russ.
Суд вынес решение по разделу имущества с Владиславом Бакальчуком в пользу Татьяны Ким
https://rb.ru/news/sud-wildberries-kim/
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«Савеловский суд Москвы на заседании 17 апреля вынес решение по разделу имущества Татьяны Ким и Владислава Бакальчука. По решению судьи, 1% доля в ООО “Вайлдберриз”, которой владел Владислав Бакальчук, отошла Татьяне Ким. Татьяна Ким стала владельцем 100% компании», — говорится в сообщении.
За Ким также остается 100% доли в ООО «Вайлдберриз банк», равно как и все средства на ее персональных счетах. «Таким образом, суд удовлетворил исковые требования Татьяны Ким», — добавили в компании.
- Wildberries и рекламный оператор Russ в июне объявили об объединении с целью создания «современной высокотехнологичной цифровой торговой платформы». В результате слияния была учреждена компания «РВБ».
- Бакальчук, основавший Wildberries вместе с Татьяной Ким, обвинил Russ в «рейдерском захвате бизнеса» и пытался опротестовать сделку. В июле Ким сообщила, что подала иск в суд о расторжении брака с Бакальчуком.
Фото на обложке: Денис Юнцев / Росконгресс
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