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Суд вынес решение по разделу имущества с Владиславом Бакальчуком в пользу Татьяны Ким

Новости
Новости
Анастасия Коссаковская
Анастасия Коссаковская

Выпускающий редактор

Анастасия Коссаковская
Савеловский суд Москвы вынес в пользу Татьяны Ким решение по разделу имущества с ее бывшим мужем Владиславом Бакальчуком — Ким получила долю Бакальчука в ООО «Вайлдберриз» и стала владелицей 100% компании, передает ТАСС со ссылкой на сообщение объединенной компании Wildberries и Russ.
Суд вынес решение по разделу имущества с Владиславом Бакальчуком в пользу Татьяны Ким
  1. Новости

«Савеловский суд Москвы на заседании 17 апреля вынес решение по разделу имущества Татьяны Ким и Владислава Бакальчука. По решению судьи, 1% доля в ООО “Вайлдберриз”, которой владел Владислав Бакальчук, отошла Татьяне Ким. Татьяна Ким стала владельцем 100% компании», — говорится в сообщении.

За Ким также остается 100% доли в ООО «Вайлдберриз банк», равно как и все средства на ее персональных счетах. «Таким образом, суд удовлетворил исковые требования Татьяны Ким», — добавили в компании.

  • Wildberries и рекламный оператор Russ в июне объявили об объединении с целью создания «современной высокотехнологичной цифровой торговой платформы». В результате слияния была учреждена компания «РВБ».
  • Бакальчук, основавший Wildberries вместе с Татьяной Ким, обвинил Russ в «рейдерском захвате бизнеса» и пытался опротестовать сделку. В июле Ким сообщила, что подала иск в суд о расторжении брака с Бакальчуком.

Фото на обложке: Денис Юнцев / Росконгресс

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