Wildberries и Группа Russ объявили об объединении, новую компанию возглавит Бакальчук

Маркетплейс Wildberries и оператор наружной рекламы Группа Russ решили объединиться для создания «новейшей цифровой торговой платформы». Об этом сообщила пресс-служба маркетплейса поздно вечером, 18 июня.
- Новости
Основной для создания и развития нового цифрового рынка станет объединенная инфраструктура крупнейших компаний. В ее составе цифровая медиаплатформа, сеть рекламных конструкций, логистические хабы, склады и логоцентры.
«Цель объединения — создание современной высокотехнологичной цифровой торговой платформы и предоставление бесшовных инструментов для развития малого и среднего бизнеса на территории стран присутствия», — сообщила пресс-служба Wildberries.
В Wildberries считают, что новая цифровая торговая платформа позволит МСП и микробизнесу использовать доступный инструмент для продвижения товаров, продавцы нарастят экспорт товаров и усилят их продвижение.
География стратегического проекта охватит территорию России, стран бывшего СНГ, стран глобального Юга: Азии, Африки, Ближнего Востока, СНГ, Индии и Китая. Речь идет о 5,8 млрд человек.
По информации источника «РИА Новости», новую компанию возглавит Татьяна Бакальчук, основательница Wildberries.
Фото на обложке: stasokulov /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 «Мы считаем себя в первую очередь книжным магазином. Но основную прибыль нам приносит кофе»
- 2 IT-предприниматели в 2024: как будет развиваться самый технологичный сегмент малого и среднего бизнеса
- 3 SEO-продвижение малого бизнеса
- 4 Новые сервисы Wildberries: как увеличить продажи с помощью WB Travel, Guru и «Цифровой»
- 5 Что такое фулфилмент и для чего он нужен?
ВОЗМОЖНОСТИ
21 июня 2024
23 июня 2024
23 июня 2024