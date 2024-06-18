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Wildberries и Группа Russ объявили об объединении, новую компанию возглавит Бакальчук

Новости
Екатерина Струкова
Екатерина Струкова

Новостной редактор

Екатерина Струкова

Маркетплейс Wildberries и оператор наружной рекламы Группа Russ решили объединиться для создания «новейшей цифровой торговой платформы». Об этом сообщила пресс-служба маркетплейса поздно вечером, 18 июня.

Wildberries и Группа Russ объявили об объединении, новую компанию возглавит Бакальчук
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Основной для создания и развития нового цифрового рынка станет объединенная инфраструктура крупнейших компаний. В ее составе цифровая медиаплатформа, сеть рекламных конструкций, логистические хабы, склады и логоцентры.

«Цель объединения — создание современной высокотехнологичной цифровой торговой платформы и предоставление бесшовных инструментов для развития малого и среднего бизнеса на территории стран присутствия», — сообщила пресс-служба Wildberries.

В Wildberries считают, что новая цифровая торговая платформа позволит МСП и микробизнесу использовать доступный инструмент для продвижения товаров, продавцы нарастят экспорт товаров и усилят их продвижение.

География стратегического проекта охватит территорию России, стран бывшего СНГ, стран глобального Юга: Азии, Африки, Ближнего Востока, СНГ, Индии и Китая. Речь идет о 5,8 млрд человек.

По информации источника «РИА Новости», новую компанию возглавит Татьяна Бакальчук, основательница Wildberries.

Фото на обложке: stasokulov / Shutterstock

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