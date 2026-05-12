Девелоперы массово откладывают открытие новых торговых центров — 96% площадей в Москве запускаются с опозданием

Почти все торговые центры, которые должны открыться в Москве в 2026 году, выходят на рынок с опозданием: доля объектов с перенесённым сроком ввода достигла 96%, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование IBC Real Estate. Годом ранее этот показатель составлял 54%. Своевременному открытию новых ТЦ мешают рост строительных затрат и удорожание рабочей силы.

Читайте также: Строительная отрасль вошла в «зону кризиса»: эксперты прогнозируют заморозку проектов и уход части игроков с рынка

Строительство новых ТЦ было анонсировано не менее пяти лет назад

Запуск большинства торговых центров, которые должны открыться в этом году, был анонсирован не менее пяти лет назад, отмечает руководитель департамента исследований и аналитики IBC Real Estate Екатерина Ногай. Среди главных причин отложенного открытия ТЦ эксперт называет значительный рост себестоимости строительства и удорожание рабочей силы.

Директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева подтверждает: основной объём ввода в 2026 году составят именно перенесённые с прошлых лет объекты.

Доля неарендованных помещений при запуске ТЦ превышает 40%

Параллельно со строительными проблемами давление на девелоперов оказывает и слабый спрос на аренду. Часть ритейлеров сокращает торговые точки и реже открывает новые магазины, подчёркивает директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева.

По данным IBC Real Estate, доля вакантных площадей в готовых объектах при запуске сейчас превышает 40%. В годы высокой востребованности ТЦ этот показатель не поднимался выше 20%, пояснила руководитель департамента исследований и аналитики IBC Real Estate Екатерина Ногай.

Собственникам ТЦ при открытии сложно найти арендаторов из-за несформированного трафика, поэтому многие владельцы готовы предоставить льготные условия аренды, добавляет руководитель департамента торговой недвижимости CMWP Зульфия Шиляева.

Наибольшие проблемы с заполняемостью возникают у объектов со сложной транспортной доступностью и небольших ТЦ, расположенных внутри ЖК, уточняет директор департамента торговой недвижимости Nikoliers Юлия Кузнецова.

Эксперты прогнозируют сокращение ввода новых торговых центров по всей России

Главной причиной давления на розничных продавцов остаётся падение доходов населения. Согласно подсчётам Focus Technologies, в I квартале 2026 года ежедневный трафик торговых комплексов в столице и по стране в целом уменьшился на 2% год к году. По сравнению с аналогичным периодом допандемийного 2019 года снижение достигло 25%.

На фоне массовых переносов сроков запуска ТЦ объёмы ввода новых торговых площадей продолжат сокращаться, отмечает эксперт Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ритейла Павел Люлин. По его оценке, до половины объектов, открытие которых запланировано на 2026 год, могут быть отложены на следующий год.

В IBC Real Estate также прогнозируют сокращение новых площадей по всей России. По оценкам Екатерины Ногай, до конца года будет введено всего 356 тыс. кв. м — на 45% меньше, чем годом ранее.

Контекст

В 2025 году в России было запущено рекордное за десятилетие количество торговых центров – 56 объектов. По данным IBC Real Estate, было введено 647 тыс. кв. м — на 57% больше, чем годом ранее. Однако специалисты уже тогда прогнозировали замедление строительства ТЦ в 2026 году из-за роста стоимости работ и конкуренции со стороны онлайн-торговли.

На фоне падения трафика в ТЦ ритейлеры сокращают арендуемые площади и тестируют альтернативные типы магазинов. Так, Lime, «Детский мир» и «Sela» уже открыли торговые точки мини-формата.