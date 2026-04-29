Ритейлеры переходят на мини-формат магазинов — Lime, «Детский мир» и Sela уже тестируют новый формат офлайн-точек

Непродовольственные ритейлеры всё чаще запускают магазины с уменьшенной торговой площадью, сообщают «Известия». Новые форматы розницы уже тестируют Lime, Melon Fashion Group, «Детский мир» и «М.Видео». Среди причин оптимизации офлайн-точек — снижение покупательной способности и конкуренция с онлайн-площадками.

Lime уменьшит размер магазинов в 1,5 раза

Как рассказала «Известиям» руководитель департамента торговой недвижимости CMWP Зульфия Шиляева, российский бренд одежды Lime уже разрабатывает концепцию магазинов с площадью 1,2–1,5 тыс. кв. м. Новый формат будет меньше обычного в 1,5 раза — площадь полноформатных точек обычно составляет от 2 до 4 тыс. кв. м.

Компания уменьшает торговое пространство, чтобы оставить в магазинах только самые востребованные в регионах товары, где покупательная способность уступает московской. Кроме того, компания хочет уменьшить издержки на ремонт помещений.

Melon Fashion Group, куда входят Love Republic, Zarina и Sela, также запускает новые форматы магазинов. Так, Sela открыла в ТЦ «Авиапарк» концепт-стор площадью 520 кв. м с товарами для дома, премиум-сегментом одежды и собственным кафе, сообщила замруководителя департамента исследований IBC Real Estate Валерия Шураева.

«Детский мир» и «М.Видео» делают ставку на развитие логистики

Не только продавцы одежды экспериментируют с уменьшением торговых площадей. Формат мини-магазинов тестируют «Детский мир» и «М.Видео», поделилась региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева. Представитель «М.Видео» пояснил, что компания отказывается от классического формата магазина в пользу модели white store: в офлайн-точках собирают заказы для последующей доставки курьерами на дом или в ПВЗ.

Как сообщили представители «Детского мира», компания расширяет сеть магазинов «Детмир мини» площадью до 400 кв. м. Компактные точки позволяют снижать издержки при запуске и поддерживать их окупаемость. Небольшие магазины «Детского мира» также открываются в малых городах и некрупных районных ТЦ с растущим трафиком.

Потребители меняют поведение — ритейлеры подстраиваются под рациональный спрос

Евгения Хакбердиева из NF Group объясняет повышенный спрос на компактные магазины изменением модели поведения потребителей. Покупатели проявляют большую рациональность, бережливее тратят деньги и ждут от торговых точек комфорта и удобства расположения.

Эксперт сервиса «Про.Сторы» Ирина Болотова добавила, что из-за расширения онлайн-продаж покупателю больше не нужен огромный выбор в физических точках. Компании стремятся подстроиться под запросы потребителя, открывая маленькие магазины с понятным ассортиментом.

Мини-магазины позволяют компаниям поддерживать рентабельность при снижении интереса к ТЦ, добавляет Болотова. Так, по данным Focus Technologies, в I квартале 2026 года среднедневной трафик торговых центров упал на 2% год к году.

По сравнению с доковидным 2019 годом падение достигло 25%, подсчитал «Коммерсант. Кроме того, посетители всё реже заходят в торговые центры за одеждой: доля fashion-ритейла в структуре арендаторов московских ТЦ за год снизилась с 28% до 23%, указывается в исследовании IBC Real Estate.

Контекст

Рост онлайн-продаж и падение трафика в ТЦ уже привели к волне закрытий физических точек. Продажи одежды в офлайне за 2025 год рухнули на 12%, а общее число магазинов в России уменьшилось впервые за 25 лет.

Компания «Марка Рус», управлявшая брендами Oxxo, Club, NetWork и Mudo, в 2025 году ликвидировала 10 точек, а в 2026-м намеревается закрыть ещё 20 магазинов.

Аналогичная ситуация у O'STIN: за 2025 год ритейлер закрыл 62 магазина, продажи упали на 17% до 40,4 млрд рублей, а чистая прибыль сократилась в 1,6 раза. Gloria Jeans также планирует ликвидировать около 150 нерентабельных точек на фоне снижения выручки на 15% до 24,4 млрд рублей.

Косметический ритейл тоже не остался в стороне: сеть «Лэтуаль» закроет 150 магазинов в 2026-м. По итогам прошлого года компания получила убыток более 1 млрд рублей — впервые за 12 лет.