Российский офлайн теряет покупателей: объём интернет-торговли в 2025 году вырос на 28% — до 11,5 трлн ₽

Офлайн-розница теряет покупателей из-за онлайн-платформ: в 2025 году продажи упали в 7 из 10 крупнейших категорий товаров, сообщают «Ведомости» со ссылкой на исследование «Т-Банк Бизнеса». Больше всего пострадали магазины одежды — их продажи сократились на 12% год к году. Обычные супермаркеты потеряли 1% от оборота, а заведения общепита — 5%.

Онлайн-торговля забрала у физических магазинов до 4% оборота

Маркетплейсы и другие цифровые сервисы перетягивают на себя до 4% выручки в 53 сегментах, подсчитали аналитики «Т-Банк Бизнеса». Наибольшее давление онлайн оказывает на одежду, спорттовары и канцелярию. Аптеки, медцентры и образование остаются вне зоны влияния.

Количество магазинов спортивных товаров к августу 2025 года уменьшилось на 6% — до 3,8 тыс., а в крупных городах на 9,5% — до 1,2 тыс. В то же время, по данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), онлайн-продажи в этой категории за первое полугодие выросли на 25% — до 150 млрд рублей.

Рынок канцелярии также теряет офлайн-точки: за год закрылось более 630 магазинов. Их общее число сократилось на 5% — до 11,8 тыс. При этом интернет-продажи в этой сфере взлетели почти на 70% в мае 2025 года.

Wildberries и Ozon увеличили обороты почти на 50%

За год объём интернет-продаж в России вырос на 28% и достиг 11,5 трлн рублей, следует из данных Росстата и АКИТ. Доля онлайн-торговли в общем обороте розницы увеличилась с 16,2% до 18,8%, причём 96% покупок в сети пришлось на отечественные площадки.

На фоне роста e-commerce лидеры отрасли в 2025 году нарастили обороты рекордными темпами:

Wildberries на 49% — до 6,1 трлн рублей.

Ozon на 45% — до 4,16 трлн.

Число офлайн-магазинов сократилось впервые за 25 лет

Количество офлайн-магазинов в стране впервые уменьшилось за четверть века. В Москве их число сократилось с 87 тыс. до 82,5 тыс., в Петербурге — с 44 тыс. до 42,2 тыс. Темпы открытия новых точек в продуктовой рознице сократились почти в шесть раз, а у крупных сетей — на 30%.

Основатель Infoline Иван Федяков объясняет уменьшение количества физических магазинов развитием онлайн-площадок, повышением расходов на их содержание, ростом налогов и снижением маржинальности офлайн-торговли. Такое сокращение количества магазинов, по его оценке, впервые наблюдается в современной рыночной экономике.

Контекст

Подтверждением негативного тренда в офлайн-рознице выступает «Марка Рус». Компания, управлявшая в России сетями турецких брендов Oxxo, Club, NetWork и Mudo, в 2025 году закрыла 10 торговых точек, сократив розничную сеть до 20 магазинов. В 2026 году компания продолжит процесс и закроет все оставшиеся магазины этих марок, сфокусировавшись на развитии исключительно онлайн-продаж.



Физические магазины закрывают и другие популярные сетевые компании. Так, O'STIN за 2025 год закрыла 62 офлайн-точки, а Gloria Jeans планирует прекратить содержание около 150 магазинов.