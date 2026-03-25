Gloria Jeans закроет около 150 магазинов сети — решение коснётся тех точек, что не приносят прибыль

Gloria Jeans планирует сократить сеть примерно на четверть, закрыв около 150 магазинов в России до конца 2026 года, узнал РБК. Закрытие коснётся тех точек, что не достигают запланированного уровня выручки. Компания намерена сохранить магазины в ключевых локациях и постепенно отказаться от слабых объектов.

Закрытие магазинов происходит в рамках оптимизации

Сразу несколько источников на рынке недвижимости и в торговых сетях рассказали РБК, что магазины будут закрываться постепенно — в том числе по мере окончания договоров аренды, чтобы избежать компенсаций за досрочное расторжение.

Собеседники издания также подчеркнули, что оптимизация сети продолжается не первый год.

Если в 2023 году у Gloria Jeans было 683 магазина, то к концу 2025 года их число сократилось до 574. За неполные два года ретейлер уже закрыл около 102 точек. В 2026 году темпы сокращения могут ускориться.

Gloria Jeans меняет подход к выбору помещений

Gloria Jeans пересматривает не только количество, но и формат точек, пишет РБК.

Если раньше магазины занимали 600–800 кв. м, то с 2023 года компания начала открывать более крупные пространства площадью 1,5–2 тыс. кв. м. Ретейлер занимал знаковые помещения бывших H&M, Uniqlo и Zara.

Теперь при выборе локаций учитываются не только площадь, но и трафик, соседство с другими брендами и потенциал для работы в формате крупного семейного fashion-арендатора.

Выручка Gloria Jeans упала на 15% по итогам 2025 года

РБК подчёркивает, что финансовые показатели Gloria Jeans снижаются. Выручка АО «Глория Джинс» в 2025 году составила 24,4 млрд рублей — минус 15,4% год к году, а чистая прибыль сократилась до 70,2 млн рублей.

У «Корпорации Глория Джинс» в 2024 году выручка составила 57,6 млрд рублей (–14%), прибыль — 1,6 млрд рублей (–76,8%).

На этом фоне компания отказывается от собственного производства. С 2024 года Gloria Jeans постепенно продаёт швейные фабрики: активы в Ростовской области перешли компании «Булава», предприятие в Кабардино-Балкарии — холдингу «БТК Групп», другие площадки — частным инвесторам.

Контекст

После 2022 года рынок одежды в России стал более конкурентным: торговые центры оказались перегружены fashion-брендами, а онлайн-продажи стали ещё сильнее давить на офлайн. По данным «РБК Исследования рынков», доля онлайн-продаж одежды выросла с 12% до 50% за шесть лет. Одновременно растут издержки — дорожает сырьё, увеличивается налоговая нагрузка и сохраняются высокие кредитные ставки.

Покупатели при этом меняют поведение: они реже покупают одежду и переходят к стратегии «меньше, но лучше», чаще выбирая онлайн. В связи с этим снижаются обороты офлайн-магазинов, а ретейлеры начинают сокращать сети.

В 2025 году о закрытии объявили 28 брендов, из которых 23 — российские. Доля площадей под одежду и обувь уже сократилась на 10–15%, а освободившиеся помещения всё чаще занимают рестораны, развлечения и другие форматы.