Акционеры «Русского холода» начали ликвидацию компании — долг производителя мороженого достиг 12,5 млрд рублей

Акционеры производителя мороженого «Русский холод» приняли решение о ликвидации компании, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные портала «Федресурс». Причиной стали долги на общую сумму более 12,5 млрд рублей. Активы компании может выкупить инвестгруппа А1, которая входит в «Альфа-Групп» и работает с проблемными активами организаций.

Ранее кредиторы подали заявления о банкротстве «Русского холода» в суд

Ликвидация затронет все компании холдинга. Помимо АО «Русский холодъ», такое же решение приняли собственники «ТД "Русский холодъ"», «Алтайхолод» и «Лагуна койл». Ликвидационная комиссия должна завершить все процедуры за 18 месяцев.

Ранее компания перестала платить по обязательствам, из-за чего инвестиционно-финансовая группа Fordewind, предоставляющая ей займы, намеревалась подать заявления о банкротстве производителя мороженого в суд.

Совокупный долг четырёх структур «Русского холода» превысил 12,5 млрд рублей

Холдинг приостановил поставки партнёрам и начал внутренний аудит в мае 2026 года. Позже «Алтайхолод» уведомил власти Алтайского края о закрытии производства и высвобождении более 170 работников. По данным региональной службы занятости, увольнения начнутся 8 августа.

Генеральный директор Игорь Архипов объяснил происходящее существенными затруднениями в обслуживании долга и катастрофической нехваткой оборотных средств.

По данным Rusprofile, выручка головного предприятия в 2025 году составила 3,96 млрд рублей, увеличившись на 18,9% год к году. Чистая прибыль выросла на 50,4% — до 58,9 млн рублей. Выручка всех четырёх предприятий увеличилась на 18,5% — до 16,1 млрд рублей. Однако этих средств не хватает на покрытие расходов — совокупный долг основных компаний превысил уже 12,5 млрд рублей.

Инвестгруппа А1 готова выкупить «Русский холод» за один рубль

Инвестгруппа А1, которая входит в «Альфа-Групп», выразила готовность выкупить бизнес вместе с долгами. По данным РБК, А1 намерена получить контроль над предприятием за один рубль — символическая сумма требуется для правильного оформления договора купли-продажи, так как российское законодательство запрещает дарение между коммерческими организациями. На восстановление производства А1 планирует направить около 1,5 млрд рублей.

Реализации планов А1 могут помешать другие кредиторы, среди которых «Сбер», Т-Банк, Альфа-банк, Ozon-банк и банк «Россия». Они вправе оспорить сделку или предложить свои условия.

Выбор процедуры добровольной ликвидации может быть частью сделки по передаче активов новому владельцу, считает глава «Юридического бюро №1» Юлия Комбарова. По словам эксперта, запуск добровольной ликвидации позволяет инвестору легально определить реальный состав и объём обязательств перед кредиторами и удостовериться в отсутствии ещё не предъявленных требований.

Контекст

«Русский холод» был основан в 1999 году. Компания производит мороженое под брендами «Монарх», «Лакомка», «Настоящий пломбир» и «СССР».

По итогам 2025 года «Русский холод» занял десятое место среди российских производителей мороженого. Выпуск продукции в компании сократился на 25% за год, тогда как по России в целом — лишь на 7,5%.