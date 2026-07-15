Зумеры и бумеры по-разному смотрят на карьерный успех: молодому поколению важнее доход, старшему — стабильность

Высокая зарплата стала главным признаком успешной карьеры для половины зумеров, тогда как бумеры чаще связывают успех со стабильностью и уверенностью в будущем, показал опрос Авито Работы и Авито Рекламы. При этом ожидания по стартовому доходу у двух поколений почти совпали: комфортной они считают зарплату в диапазоне 50–70 тыс. рублей.

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Молодые сотрудники чаще смотрят на доход и карьерный рост

Для зумеров главный признак успешной карьеры — высокий доход. Его выбрали 49% респондентов этого поколения. Среди бумеров самый частый ответ другой: стабильность и уверенность в будущем, такой вариант отметили 47%.

Разница видна и при выборе работодателя. Бумеры чаще называют важными устойчивость компании, хороший коллектив и спокойную атмосферу. Стабильность работодателя отметили 33% бумеров и 18% зумеров, комфортную команду — 37% и 27% соответственно.

Зумеры чаще воспринимают работу как место для профессионального старта. Молодые сотрудники больше внимания обращают на поддержку в начале карьеры, возможность переучиться и совмещать работу с учебой, семьей или другими делами.

Ожидания по стартовой зарплате почти совпали

Несмотря на разные карьерные ориентиры, комфортную зарплату для начинающего специалиста поколения оценивают близко. Самый популярный диапазон у обеих групп — 50–70 тыс. рублей.

Средняя комфортная сумма у зумеров составила 75,8 тыс. рублей в месяц, у бумеров — 71,8 тыс. рублей.

Онлайн-реклама влияет на выбор работодателя у 59% опрошенных. Чаще всего главным фактором ее называют зумеры — 15%; релевантные объявления о вакансиях на сайтах объявлений и маркетплейсах видят 27% участников опроса.