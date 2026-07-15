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Сбер внедрил в ГигаЧат модель GigaChat Audio — теперь нейросеть качественнее работает с аудио и понимает интонации

Модель может обрабатывать записи длиной до трех часов и ориентироваться внутри них
15 июля 2026, 13:44
Время прочтения 2 минуты
Сбер внедрил в ГигаЧат модель GigaChat Audio — теперь нейросеть качественнее работает с аудио и понимает интонации
Искусственный интеллект
IT
Россия
Автор:
Никита Стаценко

В ИИ-помощнике ГигаЧат появилась обновленная аудиомодель GigaChat Audio, сообщила пресс-служба Сбера. GigaChat Audio обрабатывает аудиофайлы и голосовые сообщения без предварительного перевода речи в текст, распознает интонацию пользователя и работает с длинными записями. В открытый доступ Сбер выложил облегченную версию GigaChat3.1-Audio-10B.

Модель может проанализировать запись и перессказать нужный фрагмент

GigaChat Audio обрабатывает записи длиной до трех часов. Пользователь может:

  • найти в записи момент, где обсуждали конкретный вопрос;
  • запросить пересказ отдельного фрагмента;
  • получить саммари записи со ссылками на таймкоды;
  • разделить участников разговора по голосам.

Кроме того, нейросеть может провести разбор совещаний и звонков и составить навигацию по записям.

ГигаЧат будет учитывать эмоции пользователя

Обновленная модель распознает позитивную или негативную эмоцию по интонации, характеристикам голоса и особенностям произношения.

ГигаЧат будет учитывать эмоциональную окраску голосового запроса и подбирать тон ответа: мягче реагировать на раздражение или поддерживать пользователя, который делится хорошей новостью.

Разработчики смогут использовать облегченную версию модели

Команда Сбера выложила в открытый доступ облегченную версию GigaChat3.1-Audio-10B. Модель распознает русский, английский и другие языки. На ее основе можно создавать сервисы транскрибации, инструменты для оценки качества озвучки, голосовые переводчики и сервисы пересказа длинных записей.

По данным внутренних тестов Сбера, GigaChat Audio набрала 75% побед в Arena Hard Audio*Arena Hard Audio — тест, в котором нейросети вслепую сравнивают ответы разных моделей на одинаковые голосовые вопросы.. Точность распознавания эмоций компания оценивает в 80%.

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