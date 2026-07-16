Российские компании начали оптимизировать контент под ответы ИИ — новый подход внедряют уже 74% специалистов

Уже 74% специалистов в сфере медиа и цифровых платформ используют или планируют внедрить подход, при котором материалы оптимизируются не только для поисковых систем, но и для нейросетей, сообщают «Известия». 57% участников опроса считают главным фактором успешного попадания в ответы ИИ экспертность источника. ИИ-системы чаще выбирают не самые популярные публикации, а те, которые максимально полно отвечают на запрос пользователя, сообщают эксперты.

Пользователи всё чаще ищут информацию в ИИ

Как отмечают участники рынка, которых цитируют «Известия», ИИ-поиск меняет привычный способ поиска информации. Раньше пользователь получал список ссылок и самостоятельно выбирал источник. Теперь всё чаще ему сразу показывают готовый ответ, сформированный ИИ на основе нескольких публикаций.

По словам ИТ-эксперта Сергея Поморцева, на которого ссылается издание, редакциям уже недостаточно занимать высокие позиции в поисковой выдаче. Теперь важно, чтобы нейросети использовали их материалы при формировании ответов.

Вопросы пользователей стали сложнее

По словам экспертов «Известий», пользователи стали задавать поисковым системам более сложные вопросы. Для формирования ответа ИИ разбивает запрос на несколько частей, анализирует различные источники.

Именно поэтому всё большую ценность приобретает контент, который глубоко раскрывает одну тему, сообщают эксперты издания. Современные ИИ-системы всё чаще выбирают для ответов со ссылками не самые популярные публикации, а те, которые наиболее полно отвечают на конкретный вопрос пользователя.

Ранее руководитель бизнес-группы Поиска и рекламных технологий «Яндекса» Дмитрий Масюк сообщал, что для того, чтобы контент с сайта попал в генеративные ответы Алисы AI, необходимо соблюдать четыре критерия:

экспертность,

полезность,

оригинальность,

содержательность.

Яндекс Поиск сэкономил 4,5 млрд ₽ в 2025 году благодаря ИИ — при этом качество ответов Алисы AI выросло в 3 раза В компании подчеркнули: 7 из 10 пользователей в России выбирают поисковик Яндекса Читайте также

Пользователи предпочитают надёжные источники, когда речь идёт о финансах, образовании или здоровье

Поиск информации через ИИ уже влияет на работу цифровых медиа, однако эффект зависит от тематики материалов.

Директор по цифровым продуктам РБК Мария Мишнова рассказала «Известиям», что в темах, связанных с финансами, образованием и здоровьем, пользователи по-прежнему предпочитают обращаться к проверенным источникам, несмотря на развитие нейросетей.

Упоминание компании в ИИ-ответах повышает узнаваемость бренда

Эксперты «Известий» сообщили, что развитие генеративного ИИ снижает ценность массового контента. Качественные экспертные материалы при этом становятся ещё более востребованными.

Директор по стратегическим коммуникациям Brand Analytics Василий Черный сообщил изданию, что упоминание бренда в ответах ИИ не всегда приводит к мгновенному переходу на сайт. При этом оно повышает узнаваемость компании и увеличивает вероятность того, что пользователь позже обратится к первоисточнику напрямую.