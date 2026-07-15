Джуд Беллингем. Как сын полицейского из провинции вырос в игрока за 103 млн €

До шести лет Джуд Беллингем собирал траву на тренировках и почти не замечал мяч. Через десять лет он стал самым молодым игроком в истории «Бирмингем Сити», в 17 уехал покорять Германию, а в 20 перешёл в «Реал» за €103 млн. В первом же сезоне в Мадриде Беллингем забил 19 мячей в Ла Лиге, выиграл чемпионат Испании и Лигу чемпионов, а к 23 годам уже решал судьбу Англии на чемпионате мира.

Не позволяй амбициям украсть удовольствие от игры

Первые воспоминания Джуда о футболе связаны с матчами отца. Марк Беллингем служил в полиции и параллельно играл за клубы низших английских лиг. Сын смотрел его матчи, но сам на поле не рвался.

Но родители всё же решили отдать Джуда в футбольную секцию — ему тогда было около пяти лет. Правда, на первых тренировках в детской футбольной секции мальчика куда больше увлекали подвижные игры без мяча. Когда начинался футбол, он терял интерес и принимался собирать траву. Мать уже собиралась перестать водить его на занятия, но примерно в шесть лет всё изменилось: Джуд начал просить футбольную форму, а игра стала его главным увлечением.

Примерно в семь лет Беллингем начал играть за Stourbridge Juniors — детскую команду при клубе из низших английских лиг, где его отец одновременно играл за взрослую команду и помогал с тренировками. Марк не разбирал с сыном каждую передачу и не перегружал его советами. Перед матчами он просил Джуда играть с улыбкой, получать удовольствие и выкладываться на сто процентов.

Беллингем выступал за школьные команды до 15 лет, хотя уже занимался в футбольной академии при английском профессиональном клубе «Бирмингем». Для него эти матчи оставались последней возможностью беззаботно играть с друзьями, когда не давят ожидания со стороны тренеров и мысли о том, что за ним наблюдают.

«Когда я вспоминаю свои первые годы в футболе, думаю только о том, как было весело»

Делай поражение точкой роста

В «Бирмингеме» Беллингема почти каждый сезон переводили в более старшую команду. В 13 лет он играл за команду до 16 лет, в 14 — за состав до 18 лет, а в 15 дебютировал за команду до 23 лет. Джуду приходилось соответствовать более высоким требованиям и уровню игры, чем у его сверстников.

Насколько серьёзно Беллингем уже относился к ответственности, показал турнир в Нидерландах. После поражения в полуфинале 14-летний Джуд встал перед командой и извинился за незабитый пенальти. Тренера Майка Доддса поразил сам ход его мысли: Беллингем считал, что лучшие игроки обязаны проявлять себя в решающие моменты, и первым признал, что тогда с задачей не справился.

В 15 лет клуб провёл для него тренировочную пресс-конференцию. Сначала сотрудники спрашивали Беллингема об игре и планах, а затем переходили к более жёстким вопросам — так подростка готовили к вниманию журналистов. В то же время Джуд продолжал учиться: приезжал на базу в школьной форме и совмещал занятия с тренировками основной команды.

В 16 лет Беллингем дебютировал за клуб и побил рекорд Тревора Фрэнсиса — легендарного игрока «Бирмингем Сити», который до этого был самым молодым дебютантом команды. Уже в первом сезоне Джуд провёл 41 матч в Чемпионшипе — втором по силе дивизионе английского футбола — и вместе со взрослыми партнёрами боролся за сохранение места клуба в дивизионе.

«Даже когда я проигрываю, я думаю только об одном: что бы ни случилось, нельзя сдаваться»

Выбирай не звёзд рядом, а шанс стать одной из них

После первого сезона за «Бирмингем» Беллингемом заинтересовались крупнейшие английские клубы. «Манчестер Юнайтед» пригласил его семью на базу и познакомил Джуда со своими звездами — Алексом Фергюсоном, Эриком Кантона и Брайаном Робсоном. Клуб предложил Беллингему остаться в Англии и развиваться рядом с мировыми звёздами.

Но семья выбрала дортмундскую «Боруссию», которая также активно вела переговоры. Немецкий клуб регулярно доверял молодым футболистам место в основном составе. «Боруссия» предложила Джуду конкретный план развития: тренировки со взрослыми, игровую практику и постепенный рост роли в команде.

Ради перехода семье пришлось жить на две страны. Мать уехала вместе с Джудом в Германию, а отец остался в Англии с младшим сыном Джобом, который тоже строил футбольную карьеру. Беллингем рассказывал, что особенно тяжело переживал моменты, когда пропускал важные события в жизни брата.

Выбор «Боруссии» быстро себя оправдал. Беллингем забил уже в дебютном матче, закрепился в основном составе и за три сезона стал одним из лидеров команды. По итогам сезона 2022/23 его признали лучшим игроком Бундеслиги — высшего дивизиона чемпионата Германии.

«Нужно становиться лучше с каждым матчем»

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Прими результат, который уже нельзя изменить

Перед последним туром Бундеслиги сезона 2022/23 «Боруссии» оставалось победить «Майнц», чтобы впервые за 11 лет стать чемпионом Германии. Беллингем пропускал решающий матч из-за травмы колена и смотрел его со скамейки.

За первые 24 минуты дортмундцы пропустили два мяча и не реализовали пенальти. Во втором тайме команда сократила отставание, но сравняла счёт только на шестой добавленной минуте. К этому моменту «Бавария» уже забила победный мяч «Кёльну». Клубы набрали одинаковое количество очков, но чемпионство ушло в Мюнхен благодаря лучшей разнице мячей.

После финального свистка Беллингем плакал у скамейки. Через два дня его признали лучшим игроком сезона в Бундеслиге: в 19 лет он забил восемь мячей в чемпионате, выводил «Боруссию» на поле с капитанской повязкой и помог ей подойти к последнему туру на первом месте. Но личная награда не могла заменить титул, который команда упустила в последнем матче.

«Одно дело — проиграть, и совсем другое — ничему не научиться»

Подними планку. Когда в дверь стучит «Реал», содрогается весь дом

Летом 2023 года «Реал» заплатил за Беллингема €103 млн. С учётом премий сумма могла вырасти ещё на 30%. Футболист подписал шестилетний контракт и получил пятый номер, под которым в Мадриде играл Зинедин Зидан.

Команда только что потеряла Карима Бензема, который 14 лет определял её игру в атаке. Беллингем приехал в 20 лет, имея за плечами Кубок Германии и поражение в чемпионской гонке Бундеслиги. В Мадриде от новичка сразу ждали побед и решающих действий.

Другие клубы тоже пытались его подписать. Позже Беллингем говорил, что все переговоры проходили уважительно, однако интерес «Реала» поставил мадридский вариант на другой уровень.

«Когда „Реал“ стучит в дверь, весь дом содрогается. От такого предложения трудно отказаться».

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Иди туда, где цена ошибки выше

После трёх сезонов в дортмундской «Боруссии», где Беллингем стал одним из лидеров команды и привлёк внимание топ-клубов Европы, летом 2023 года «Реал» выкупил трансфер футболиста у «Боруссии» за €103 млн. В соглашении были предусмотрены бонусы, которые могут увеличить сумму сделки примерно до €134 млн. Футболист подписал шестилетний контракт и выбрал пятый номер, под которым за мадридский клуб выступал Зинедин Зидан.

С «Боруссией» он успел выиграть Кубок Германии и упустить чемпионство в последнем туре Бундеслиги. Беллингем приехал в Мадрид в 20 лет. От одного из самых дорогих новичков в истории клуба ждали, что он быстро станет влиять на результат. Ведь тем же летом «Реал» остался без Карима Бензема — капитана и главного бомбардира команды в предыдущем сезоне.

Беллингема пытались подписать и другие клубы. Позже он рассказывал, что все переговоры проходили уважительно, но после появления «Реала» остальные варианты отошли на второй план.

Не путай тяжёлый путь с неправильным

В финале Лиги чемпионов 2024 года «Реал» встретился с дортмундской «Боруссией». Клуб, который дал Беллингему первый опыт на высшем европейском уровне, теперь отделял его от главного клубного трофея.

В первом тайме «Боруссия» создала больше моментов. «Реал» нанёс два удара, ни один из них не пришёлся в створ. После перерыва мадридцы забили дважды. В эпизоде со вторым голом Беллингем воспользовался неудачной передачей Иана Матсена и отдал пас Винисиусу Жуниору.

«Реал» выиграл 2:0. Беллингем завершил первый сезон в Испании, выиграв чемпионат и Лигу чемпионов. После финального свистка он расплакался, увидев на трибуне родителей и младшего брата. Позже Джуд вспоминал вечера, когда мать и отец после работы до глубокой ночи возили его на тренировки.

«Бывают вечера, когда кажется, что всё это не стоит таких усилий. Но такие моменты показывают, что стоило»

Не признавай поражение раньше финального свистка

Перед чемпионатом Европы 2024 года Беллингем стал одной из главных надежд сборной Англии. Рекламная кампания Adidas строилась вокруг песни Hey Jude и представляла его футболистом, способным изменить привычный сценарий английских поражений. Ролик заканчивался слоганом «Ты справишься». Перед турниром главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт включил 20-летнего Беллингема в группу лидеров сборной.

В первом матче Джуд забил единственный гол Сербии. Затем Англия провела два неубедительных матча, но заняла первое место в группе и вышла в плей-офф под постоянной критикой.

В матче со Словакией команда уступала 0:1 и находилась в нескольких секундах от вылета. На пятой добавленной минуте Беллингем забил ударом через себя и перевёл игру в дополнительное время. Затем Гарри Кейн принёс Англии победу — 2:1.

В финале Беллингем сбросил мяч Коулу Палмеру, который сравнял счёт. На 86-й минуте Испания забила победный гол. Англия второй чемпионат Европы подряд завершила поражением в финале.

«Ты в 30 секундах от вылета — и один удар по мячу меняет всё»

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Не позволяй публичности становиться вторжением

После чемпионата Европы критиковали игру Беллингема и его нежелание общаться с журналистами. Молчание футболиста воспринимали как высокомерие.

Причину Беллингем объяснил только через несколько месяцев. Ещё во время турнира журналисты приходили к его родственникам, в том числе к бабушке и дедушке. По словам Джуда, после этого бабушка всё лето не хотела выходить из дома.

Беллингем ограничил общение с прессой и решил сосредоточиться на футболе. Но поскольку он не рассказывал о причинах своего молчания, критика только усиливалась.

Позже Джуд признал, что после Евро потерял удовольствие от выступлений за сборную и считал отношение к себе несправедливым. Внимание журналистов к близким стало для него границей, за которой футбол заканчивался.

«После Евро мне казалось, что весь мир рушится на меня»

Иногда нужно пропустить старт, чтобы не потерять дистанцию

В ноябре 2023 года Беллингем вывихнул левое плечо. Через три недели он вернулся на поле и затем более полутора лет играл с фиксирующей повязкой. Операцию откладывали, потому что восстановление означало несколько месяцев без футбола.

За это время Беллингем провёл чемпионат Европы, второй сезон за «Реал» и клубный чемпионат мира. После завершения турнира летом 2025 года он согласился на хирургическое вмешательство. Операция прошла 16 июля. Клуб не называл точный срок восстановления, а испанские СМИ оценивали паузу в два-три месяца.

Джуд вернулся на поле уже в сентябре — раньше, чем ожидали врачи и СМИ. Первый гол после операции Беллингем забил 22 октября и принёс «Реалу» победу над «Ювентусом» в Лиге чемпионов. Через четыре дня он снова отличился, забив победный мяч в игре с «Барселоной».

Почти два года Беллингем откладывал операцию, чтобы не оставлять команду без одного из лидеров. Летом 2025 года он впервые решил пожертвовать стартом сезона ради полного восстановления.

«Я слишком долго откладывал операцию»

Находи выход там, где другие видят финал

На чемпионат мира 2026 года Беллингем приехал без трофеев со сборной и после сезона, начало которого пропустил из-за операции на плече. В четвертьфинале против Норвегии Англия уступала 0:1.

В добавленное к первому тайму время Беллингем сравнял счёт — это был его пятый гол на турнире. Он коротко отпраздновал его с Энтони Гордоном, который отдал передачу, и сразу побежал к центру поля: матч ещё не был выигран. В дополнительное время полузащитник первым успел к мячу после сейва вратаря и забил победный гол.

Дубль вывел Англию в полуфинал. Беллингем довёл число голов на турнире до шести и сравнялся с Гарри Кейном, капитаном сборной Англии. Даже после победного мяча Джуд оставался в центре игры и покинул поле только на 111-й минуте.

«Характер и упорство: даже когда ничего не получалось, мы снова нашли способ победить. Неважно, потребуется 90 или 120 минут, — мы отдадим всё, что у нас есть»

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