Фил Найт. Как застенчивый сын издателя променял семейное дело на кроссовки и построил Nike

Фил Найт никогда не был похож на предпринимателя из учебников. Он сомневался в собственных решениях, избегал конфликтов и признавался, что не любит продавать. Но именно привычка действовать без полной уверенности помогла ему построить Nike, пережить десятки кризисов и после ухода из компании начать всё сначала.

Не отпускай идею только потому, что другие её не понимают

Будущий миллиардер вырос в обеспеченной семье: его отец был издателем The Oregon Journal — ежедневной газеты Портленда, крупнейшего города штата Орегон на северо-западе США. Филу Найту не пришлось начинать с нуля. Но он долго не понимал, чем хочет заниматься.

Поначалу Найт выбрал самый очевидный путь — профессию отца. В Орегонском университете он изучал журналистику и писал о спорте для студенческой газеты. Но куда серьёзнее будущей карьеры его занимал бег: Найт выступал на средних дистанциях и тренировался у Билла Бауэрмана, главного тренера университетской легкоатлетической команды.

Бауэрман был одержим поиском идеальной спортивной обуви. Он разбирал готовые кроссовки, менял материалы, облегчал подошву и испытывал новые модели на своих спортсменах. Найт регулярно носил его экспериментальную обувь. Для него Бауэрман сделал обувь из козьей кожи с настолько тонкой пластиной, что бегун чувствовал под стопой шипы. Тренер считал, что вес обуви может решить исход забега.

После университета Найт год прослужил в армии, а затем поступил в Стэнфордскую школу бизнеса. На занятиях по предпринимательству он написал работу о перспективах японских производителей на американском рынке беговой обуви. Тогда на нём доминировали немецкие Adidas и Puma, но Найт предположил, что компании из Японии смогут их потеснить — как японские фотоаппараты уже потеснили немецкие.

Преподаватель оценил работу высоко, но сама идея выглядела несолидно: выпускник Стэнфорда собирался торговать японскими кроссовками. Найта это не остановило.

«Найти свою мечту непросто. Но когда найдёшь её, никогда не отпускай».

Не подстраивай себя под роль — найди роль под себя

После окончания Стэнфорда Найт решил совместить два замысла: увидеть мир и проверить идею о продаже японских кроссовок в США. Вместе с однокурсником Картером он отправился в кругосветное путешествие. Япония была одной из запланированных остановок, а Гавайи — первой.

На Гавайях друзья задержались дольше, чем собирались, и решили заработать на жизнь. Они устроились продавать энциклопедии: ходили по домам и предлагали их местным жителям. Найт не продал ни одного комплекта и через неделю уволился.

Затем Найт стал агентом инвестиционной компании и продавал частным клиентам доли в инвестиционном фонде. Продажи шли немного лучше. Но работа по-прежнему требовала постоянно знакомиться с людьми, убеждать их и спокойно воспринимать отказы — для застенчивого выпускника это было мучением.

На Гавайях Картер познакомился с девушкой и решил остаться с ней. Найт продолжил путешествие один: он не отказался от главной цели поездки — проверить, смогут ли японские кроссовки найти покупателей в США.

Добравшись до Кобе, Найт договорился о встрече с представителями Onitsuka — компании, выпускавшей кроссовки Tiger. На переговорах его спросили, какую фирму он представляет. Компании у Найта ещё не было, поэтому он на ходу придумал название Blue Ribbon Sports.

Найт предложил продавать обувь Tiger на западе США. Представители Onitsuka доверили ему продажи Tiger на западе США и согласились отправить первые образцы. Найт продолжил путешествие, а после возвращения домой устроился бухгалтером и стал ждать посылку из Японии.

«Я точно не прирождённый продавец. Но если верю в продукт, могу преодолеть застенчивость и делать то, что мне несвойственно».

Источник: https://theolympians.co/2017/06/14/sneaker-wars-part-7-how-kihachiro-onitsuka-gave-phil-knight-and-nike-their-start/#more-11709

Не бойся брать в дело человека сильнее себя

Образцы от Onitsuka пришли больше чем через год. Две пары Найт отправил Биллу Бауэрману. Он рассчитывал получить одобрение известного тренера и продать ему обувь. Но Бауэрман предложил Найту взять его в партнёры.

«Билл Бауэрман предложил взять его в дело. Я подумал около тридцати секунд и решил: лучшего партнёра мне не найти».

Ударив по рукам, Найт и Бауэрман вложили по 500 $ в первую партию кроссовок Onitsuka. Найт отвечал за поставки, продажи, документы и отношения с банками. Бауэрман продолжил экспериментировать с обувью.

Тренер не ограничился продажей готовых моделей. Он отправлял Onitsuka эскизы и переделанные образцы, просил менять форму подошвы, добавлять амортизацию и делать носочную часть просторнее. Одной из его главных разработок стала Tiger Cortez — обувь для длинных дистанций, которая хорошо продавалась и помогла Blue Ribbon быстро наращивать оборот.

Найт продолжал работать бухгалтером, а по вечерам и выходным занимался кроссовками. Первые партии хранились в подвале родительского дома. Он загружал обувь в машину, ездил на легкоатлетические соревнования и продавал её спортсменам.

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Источник: mark peterson / Corbis / Getty Images

Не пытайся устранить риск — научись им управлять

Фил Найт не стремился сделать бизнес безопасным. Даже когда продажи росли, он снова вкладывал почти все доступные деньги в следующую партию обуви. Чем больше кроссовок продавала Blue Ribbon, тем крупнее становился новый заказ и тем меньше свободных средств оставалось на счетах.

Для Найта рост был важнее финансового комфорта. Он видел спрос и считал нехватку денег временной проблемой. Банки смотрели иначе: компания постоянно просила увеличить кредит, но почти не накапливала собственный капитал. Отец помог оформить первые две закупки на общую сумму 4 тыс. $, однако со временем даже его гарантий стало недостаточно. От обслуживания Blue Ribbon отказывался один банк за другим.

«Нас выгнали из двух банков. Торговая компания Nissho Iwai взяла под контроль наши запасы — фактически это и был наш венчурный капитал».

В начале 1970-х получить венчурные инвестиции в Орегоне было почти невозможно. Nissho Iwai стала для Найта одновременно кредитором, финансовым партнёром и посредником между американской компанией и азиатскими фабриками.

Найт не устранил риск — он нашёл способ продолжать жить внутри него. Компания ещё много лет росла быстрее, чем её финансовая устойчивость. Каждый успех создавал новый дефицит денег, но остановить рост для основателя было страшнее, чем снова оказаться на грани.

Не закрывай одну дверь, пока не нашёл другую

Найт редко шёл на окончательный разрыв, не подготовив запасной путь. Когда он заподозрил, что Onitsuka ищет в США более крупного дистрибьютора, почти весь бизнес Blue Ribbon всё ещё зависел от японских кроссовок Tiger. Открытый конфликт мог оставить компанию без основного товара.

Поэтому Найт продолжал работать с Onitsuka и одновременно начал искать фабрики для собственной обуви. Он не пытался немедленно выяснить отношения с поставщиком. Вместо этого создавал альтернативу, которая позволила бы пережить разрыв.

Новому продукту требовались название и знак. Первый штатный сотрудник компании Джефф Джонсон предложил Nike — имя древнегреческой богини победы, которое, по его словам, пришло к нему во сне. Найт предпочитал придуманный им вариант Dimension Six, но остальные сочли его неудачным. Команде требовалось срочно передать фабрике название для новой партии, поэтому выбрали короткое Nike.

Логотип разработала студентка-дизайнер Кэролин Дэвидсон. Найт заплатил ей 35 $ и признался, что знак ему не нравится, но, возможно, со временем он к нему привыкнет.

«Мы хотели, чтобы этот знак олицетворял скорость. Он олицетворял её тогда и продолжает делать это сейчас. Но со временем его значение стало гораздо шире».

Разрыв с Onitsuka всё же дошёл до суда. Двоюродный брат Найта, адвокат Дуглас Хаузер, согласился вести дело за долю от возможного выигрыша. Но к этому моменту у основателя уже были собственные продукт, название и производственные партнёры.

Не пытайся сделать компанию похожей на себя

Найт был тихим, сдержанным и не стремился находиться в центре внимания. Nike, напротив, становилась громкой, дерзкой и эмоциональной компанией. Основатель не пытался устранить это противоречие.

Характер бизнеса формировали люди, которых он собирал вокруг себя. Билл Бауэрман требовал постоянно улучшать обувь. Первые сотрудники воспринимали себя аутсайдерами, которым приходится бороться с более крупными конкурентами. Дизайнеры, спортсмены и рекламные команды связывали кроссовки не только с результатом, но и с характером, поражением, бунтом и желанием выйти за пределы возможного.

Найт не считал себя единственным автором этой культуры. Он создавал условия, в которых другие могли вложить в компанию то, чего не было в нём самом.

«Культуру нельзя установить приказом. Она рождается внутри компании. Я оставил на ней отпечатки, но никогда не диктовал, какой ей быть».

Не строй компанию ценой отношений, которые нельзя восстановить

Пока Фил Найт строил Nike, его жена Пенни в основном занималась двумя сыновьями — Мэттью и Трэвисом. Фил постоянно работал, ездил на встречи и разбирался с кризисами. Младший сын Трэвис позднее вспоминал, что отец почти всегда был занят.

В 2004 году 34-летний Мэттью Найт отправился в Сальвадор, где снимал видео для благотворительной организации, помогавшей детям. Во время погружения с аквалангом в кратерном озере Илопанго у него случился сердечный приступ, и он погиб.

После трагедии сотрудники Nike отправляли Найту письма с соболезнованиями. В ответ он попросил их проводить больше времени со своими детьми. Сам Найт понял, сколько времени с семьёй уже невозможно вернуть.

«Больше всего я жалею, что проводил мало времени с сыновьями. Возможно, будь я чаще рядом, мне удалось бы лучше понять Мэттью».

Через несколько месяцев после гибели старшего сына Найт покинул пост генерального директора Nike.

Начинай заново, даже когда уже нечего доказывать

После ухода с поста генерального директора Nike Найт мог ограничиться ролью инвестора и наблюдать за чужими проектами со стороны. Вместо этого он всё глубже втягивался в бизнес, который начал ещё в 1998 году с вложения 5 млн $ в анимационную компанию Vinton Studios.

Сначала Найт рассчитывал оставаться пассивным инвестором и помочь студии из Орегона выйти на рынок полнометражных фильмов. За несколько лет компания потратила деньги, но так и не выпустила ни одной картины. Когда студия оказалась на грани банкротства, Найт вложил ещё 450 тыс. $ и потребовал контроль над бизнесом. Позднее компания получила название Laika.

«Большинству людей напряжения хватает с избытком. Но я не хотел, чтобы в моей жизни его было слишком мало».

После десятилетий в обувном бизнесе Найт снова оказался в незнакомой отрасли, зависел от творческих специалистов и вкладывал деньги без гарантии окупаемости. Но у проекта был и личный смысл: его младший сын Трэвис работал в студии аниматором.

Совместный бизнес давал отцу и сыну то, чего почти не было во время создания Nike, — постоянный повод разговаривать и проводить время вместе.

Первый полнометражный фильм Laika «Коралина в Стране Кошмаров» вышел в 2009 году. Позднее студия выпустила «Паранормана», «Кубо. Легенду о самурае» и другие картины, номинированные на «Оскар».

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Для Найта Laika стала не повторением Nike, а возможностью снова начать с нуля — уже в другой отрасли и рядом с сыном. После ухода из оперативного управления он не выбрал спокойную жизнь: неизвестность по-прежнему привлекала его сильнее, чем роль человека, которому уже нечего доказывать.

Источник: Drew Angerer / Getty Images

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