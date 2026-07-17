Как DVD по почте превратился в стриминговую империю: история Netflix

Разбираемся, какие решения помогли небольшому сервису проката DVD превратиться в глобальную медиакомпанию и почему Netflix снова и снова приходилось отказываться от успешной бизнес-модели ради следующего этапа роста.

Не все решения оказывались удачными. В 2000 году основатели Netflix безуспешно пытались продать компанию сети видеопроката Blockbuster за 50 млн $. В 2011 году разделение DVD-проката и стриминга стоило сервису сотен тысяч подписчиков. А в 2025 году Netflix уже сам договорился о покупке студийного и стримингового бизнеса Warner Bros. Discovery, хотя позднее отказался от сделки.

За следующие десятилетия Netflix несколько раз менял модель работы. Компания перешла от разовой аренды дисков к подписке, запустила онлайн-просмотр фильмов и сериалов, начала самостоятельно производить контент и приучила зрителей смотреть целые сезоны за один вечер.

Сегодня Netflix — один из крупнейших стриминговых сервисов и производителей развлекательного контента в мире. Однако в конце 1990-х компания занималась совсем другим бизнесом: отправляла клиентам DVD по почте.

Прокат, которому не нужны магазины

До Netflix Рид Хастингс не был связан с киноиндустрией. После окончания школы в Кембридже в 1978 году он продавал пылесосы. По словам Хастингса, эта подработка приносила ему удовольствие.

В 1991 году он основал Pure Software — компанию, которая разрабатывала инструменты для программистов. Бизнес быстро рос, вышел на биржу и после слияния с Atria Software превратился в компанию с несколькими сотнями сотрудников.

Однако сам Хастингс позднее признавал, что не справлялся с быстрым масштабированием бизнеса. По мере роста Pure Software ему приходилось всё меньше заниматься продуктом и всё больше — управлением. В 1997 году компанию продали, а Хастингс начал искать идею для нового проекта.

Одним из его партнёров стал Марк Рэндольф — специалист по маркетингу и электронной коммерции, работавший в Pure Atria. Вместе они перебирали разные товары, которые можно было бы продавать или сдавать в аренду через интернет. Идея проката фильмов появилась после распространения DVD. В отличие от громоздких и хрупких видеокассет, компактный диск можно было недорого отправить в обычном конверте. По корпоративной версии Netflix, Хастингс и Рэндольф проверили концепцию, переслав DVD по почте самим себе. Диск пришёл целым, и в 1997 году партнёры решили развивать эту модель.

Сервис Netflix начал работать в 1998 году. Пользователь выбирал фильм на сайте, компания отправляла ему DVD, а после просмотра диск нужно было вернуть по почте. Изначально клиент платил отдельно за каждую аренду и доставку. Эта модель мало отличалась от обычного видеопроката: интернет упрощал выбор фильма, но не избавлял клиента от отдельных платежей и необходимости следить за сроками возврата.

В 1999 году Netflix перешёл на подписку. За фиксированную ежемесячную плату пользователи могли брать диски без штрафов за просрочку: после возврата одного фильма компания отправляла следующий из заранее составленного списка. Именно сочетание подписки, отсутствия жёстких сроков и доставки на дом стало основой первого успешного бизнеса Netflix.

Ещё одним преимуществом сервиса стали персональные рекомендации. Netflix анализировал оценки и предпочтения пользователей, чтобы предлагать им фильмы, которые могли их заинтересовать. Это помогало не только удерживать клиентов, но и распределять спрос: сервис мог рекомендовать зрителям не только самые популярные новинки, но и менее известные картины из своего каталога. Уже в начале 2000-х система рекомендаций стала одним из главных отличий Netflix от традиционных видеопрокатов.

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Как Blockbuster отказалась от будущего

К 2000 году Netflix уже перешёл на подписную модель, но до устойчивого бизнеса было ещё далеко. Компания быстро росла, тратила деньги на привлечение клиентов и оставалась убыточной. После обвала технологического рынка привлекать новое финансирование стало сложнее, поэтому основатели начали искать стратегического партнёра.

Одним из очевидных кандидатов была Blockbuster — крупнейшая в США сеть видеопроката. У компании были тысячи магазинов, узнаваемый бренд и многомиллионная клиентская база. Netflix, напротив, оставался небольшим интернет-сервисом, который пытался доказать жизнеспособность доставки DVD по почте.

Рид Хастингс и Марк Рэндольф предложили Blockbuster купить Netflix примерно за 50 млн $. Предполагалось, что их компания будет развивать онлайн-направление сети, а Blockbuster сохранит основной розничный бизнес.

Сделка не заинтересовала руководство Blockbuster. По воспоминаниям Рэндольфа, во время встречи генеральный директор сети Джон Антиоко с трудом сдержал улыбку, услышав предложенную сумму.

«Это было крошечное, непроизвольное движение, которое исчезло почти мгновенно. Но как только я его увидел, я понял, что происходит: Джон Антиоко изо всех сил пытался сдержать смех». Марк Рэндольф Cооснователь Netflix

Позднее этот эпизод превратился в популярную историю о корпорации, которая не распознала будущего конкурента. Однако отказ Blockbuster сам по себе не предопределил судьбу компаний.

В начале 2000-х Netflix ещё не был очевидным победителем. Он нёс убытки, зависел от почтовой доставки и работал на рынке, где DVD только начинали распространяться. Blockbuster, в свою очередь, продолжала зарабатывать миллиарды долларов и обладала инфраструктурой, которую интернет-стартап не мог повторить.

Проблема заключалась не столько в одной упущенной покупке, сколько в том, что Blockbuster слишком долго защищала действующую модель. Значительную часть доходов ей приносили физические магазины и штрафы за просрочку. Переход к подписке и доставке без жёстких сроков возврата мог ударить по этим источникам выручки.

Netflix таких ограничений не имел. Компания могла строить сервис вокруг интересов подписчика, не опасаясь, что новый продукт сократит посещаемость магазинов или лишит её доходов от просроченных кассет и дисков.

В 2002 году Netflix провёл первичное размещение акций. Это дало компании дополнительный капитал для развития, хотя она по-прежнему оставалась значительно меньше Blockbuster.

В следующие годы Netflix расширял базу подписчиков, совершенствовал рекомендации и логистику. Blockbuster тоже пыталась развивать онлайн-прокат, но одновременно продолжала содержать дорогостоящую сеть магазинов и обслуживать накопленные долги.

К концу десятилетия различия между моделями стали критическими. Netflix делал ставку на стриминг, тогда как Blockbuster пыталась одновременно сохранить традиционный прокат и догнать нового конкурента. В 2010 году сеть подала заявление о банкротстве.

Поэтому история несостоявшейся сделки важна не как пример одной роковой ошибки. Она показывает, насколько трудно лидеру рынка отказаться от продукта, который всё ещё приносит основную выручку, даже если новая модель уже начинает менять поведение клиентов.

Источник: https://marketing4ecommerce.net/en/history-of-netflix/

Правильная стратегия, провальная реализация

В 2007 году Netflix запустил сервис для просмотра фильмов и сериалов через интернет. Первое время стриминг оставался дополнением к основному бизнесу: большую часть выручки компании по-прежнему приносила доставка DVD по почте. Однако руководство Netflix понимало, что со временем зрители будут всё чаще смотреть фильмы и сериалы онлайн. Онлайн-кинотеатр не требовал складов, конвертов и почтовой доставки, позволял запускать сервис в новых странах и давал зрителям мгновенный доступ к контенту. Поэтому компания начала ускорять переход от почтового проката к стримингу.

Перелом наступил в 2011 году. К тому моменту клиенты могли оформить общую подписку стоимостью 9,99 $ в месяц, которая включала безлимитный стриминг и прокат одного DVD одновременно. Netflix решил разделить эти услуги: каждая стала стоить 7,99 $ в месяц. Для пользователей, желавших сохранить оба формата, общая цена выросла до 15,98 $ — примерно на 60%.

Решение имело экономическую логику. Доставка дисков и онлайн-видео были разными продуктами с разными расходами и перспективами развития. Однако для клиента изменение выглядело иначе: привычная услуга резко подорожала, хотя её состав не изменился.

Netflix объявил о новых тарифах без подробного объяснения стратегии. Компания недооценила, насколько сильно подписчики ценили не только стоимость, но и простоту единого сервиса. Начались массовые жалобы и отмены подписок.

Через два месяца Рид Хастингс опубликовал письмо, которое начиналось с признания: «Я всё испортил. Я должен объясниться». Однако следом Netflix сообщил о новом решении, которое только усилило недовольство.

Компания собиралась окончательно разделить два направления. Название Netflix должно было остаться у стримингового сервиса, а прокат DVD планировалось превратить в отдельный бизнес под названием Qwikster.

Для пользователей это означало два сайта, две учётные записи, две платёжные операции и два независимых списка фильмов. Даже рекомендации и оценки не должны были синхронизироваться между сервисами. Вместо упрощения продукта Netflix предлагал клиентам самостоятельно разбираться с последствиями внутренней реорганизации компании. Замысел просуществовал меньше месяца. После новой волны критики Netflix отменил запуск Qwikster, хотя раздельные тарифы сохранил. Хастингс признал, что компания действовала слишком быстро и недооценила удобство единого сервиса.

К концу третьего квартала 2011 года число американских подписчиков Netflix сократилось примерно на 800 тысяч. После публикации квартальных результатов акции компании упали более чем на четверть за одну торговую сессию. Руководство признало, что изменение цен и последующая история с Qwikster нанесли ущерб репутации бренда и остановили рост на домашнем рынке.

Сам переход к стримингу не был ошибкой. Netflix верно определил направление развития рынка и понимал, что почтовый прокат со временем перестанет быть основным бизнесом. Провал заключался в другом: компания попыталась ускорить неизбежный переход, не объяснила его клиентам и сделала продукт заметно менее удобным.

История Qwikster показала, что правильная стратегия ещё не гарантирует правильного решения. Netflix угадал, каким будет будущее индустрии, но едва не потерял аудиторию, пытаясь приблизить это будущее слишком резко.

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Как Netflix изменил привычку смотреть сериалы

После провала Qwikster Netflix продолжил переход к стримингу. Однако одной удобной технологии было недостаточно: пока сервис показывал в основном чужие фильмы и сериалы, он зависел от правообладателей, которые могли повышать стоимость лицензий или забирать популярный контент на собственные платформы.

Чтобы укрепить позиции, Netflix начал инвестировать в эксклюзивные проекты. Первым сериалом сервиса стал норвежский «Лиллехаммер», вышедший в 2012 году. Но главным испытанием новой стратегии оказался политический триллер «Карточный домик».

Netflix сразу заказал два сезона сериала, не снимая традиционный пилотный эпизод для проверки реакции зрителей. На решение повлияли данные о поведении подписчиков: пользователи сервиса смотрели политические драмы, фильмы Дэвида Финчера и картины с Кевином Спейси. Компания рассчитывала, что сочетание этих факторов привлечёт аудиторию.

В феврале 2013 года Netflix выпустил все 13 эпизодов первого сезона одновременно. До этого телеканалы обычно показывали по одной серии в неделю, сохраняя контроль над расписанием просмотра. Netflix передал этот выбор зрителям: они могли посмотреть одну серию или весь сезон сразу.

Смотреть несколько серий подряд зрители начали задолго до Netflix — ещё на кассетах и DVD-боксах. Но стриминговый сервис сделал этот сценарий значительно проще: все эпизоды были доступными сразу, без смены дисков и ожидания продолжения. Сериал переставал быть программой, привязанной к телевизионной сетке, и превращался в единый продукт, доступный целиком.

«Карточный домик» также показал, что сериал, выпущенный интернет-сервисом, может претендовать на те же профессиональные награды, что и телевизионные проекты. В 2013 году он стал первым сериалом, распространявшимся только онлайн, который получил номинации в основных категориях премии «Эмми».

После этого Netflix ускорил производство оригинального контента. В том же году вышли «Оранжевый — хит сезона» и новые эпизоды «Задержки в развитии», позднее — «Нарко», «Очень странные дела», «Корона» и другие проекты.

Собственные сериалы решали сразу несколько задач. Они отличали Netflix от конкурентов, снижали зависимость от сторонних студий и давали компании права на контент, который можно было показывать на разных рынках. Кроме того, эксклюзивные премьеры помогали привлекать новых подписчиков и удерживать действующих. Однако переход к производству требовал огромных расходов. Netflix перестал быть только технологической платформой для распространения чужих фильмов и сериалов. Компания брала на себя риски полноценной студии: финансировала съёмки и должна была постоянно выпускать новые проекты, чтобы подписчикам было ради чего сохранять подписку.

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Именно эта стратегия превратила Netflix в глобальную медиакомпанию. Но она же сделала его рост зависимым от непрерывного увеличения аудитории и многомиллиардных вложений в контент.

Источник: imdb.com

Когда бесконечный рост закончился

Производство фильмов и сериалов требовало миллиардных вложений. При этом одного успешного проекта было недостаточно: чтобы пользователи продолжали платить каждый месяц, библиотеку приходилось непрерывно пополнять новыми премьерами.

Долгое время эта модель работала. Netflix расширял географию присутствия, наращивал аудиторию и мог направлять растущую выручку на производство следующей волны контента.

Особенно заметно число подписчиков увеличилось во время пандемии коронавируса. Закрытые кинотеатры, ограничения на поездки и переход людей к домашним развлечениям ускорили рост стриминговых сервисов. Однако часть этого спроса оказалась недолговечной.

Одновременно рынок становился теснее. Disney, WarnerMedia, Apple, NBCUniversal и Paramount запустили собственные платформы и начали забирать лицензированный контент в свои экосистемы. Netflix приходилось конкурировать не только за зрителей, но и за актёров, сценаристов, режиссёров и права на проекты.

В первом квартале 2022 года Netflix ожидал увеличить число платных подписок на 2,5 млн. Без учёта российского рынка аудитория выросла примерно на 500 тысяч, однако после прекращения работы в России компания лишилась около 700 тысяч подписок. В результате общее число платных подписок сократилось примерно на 200 тысяч. Даже без ухода из России рост оказался бы значительно слабее прогноза. Netflix связывал замедление с усилившейся конкуренцией, распространённостью совместного использования учётных записей и ухудшением экономической ситуации.

Во втором квартале Netflix ожидал дальнейшего ухудшения показателей и спрогнозировал потерю ещё 2 млн подписчиков. Компания исходила из того, что приток новых клиентов останется слабым, повышение цен продолжит подталкивать часть пользователей к отказу от сервиса, а второй квартал традиционно приносит меньше новых подписок, чем первый.

Фактический отток оказался почти вдвое меньше — около 970 тысяч, но всё равно стал крупнейшим квартальным снижением аудитории в истории Netflix.

Эти результаты показали, что прежняя модель приблизилась к пределу. На крупнейших рынках стримингом уже пользовалась значительная часть домохозяйств, конкурентов становилось больше, а дальнейшее повышение стоимости подписки могло ускорить отток клиентов.

Netflix пришлось искать способы увеличивать выручку, не полагаясь только на рост числа подписчиков. Одним из них стала борьба с передачей паролей людям за пределами одного домохозяйства. Другим — более дешёвый тариф с рекламой.

Ранее Рид Хастингс выступал против рекламы и представлял её отсутствие как одно из преимуществ Netflix. Однако в 2022 году компания изменила позицию. Летом она объявила о партнёрстве с Microsoft для создания рекламной платформы, а в ноябре запустила новый тариф в нескольких странах. В США он стоил 6,99 $ в месяц.

Реклама позволяла привлечь более чувствительных к цене пользователей и одновременно получать доход от рекламодателей. Таким образом, Netflix снова отказался от принципа, который долго считал частью своей модели, когда прежний подход начал ограничивать рост.

Спад 2022 года не стал для компании катастрофой, сопоставимой с Qwikster. Но он завершил период, когда расширение аудитории казалось почти автоматическим. Netflix пришлось перейти от стратегии «как можно больше подписчиков» к более сложной задаче: увеличивать доход с разных типов пользователей и удерживать их в условиях насыщенного рынка.

Как Netflix едва не купил Warner Bros.

К середине 2020-х Netflix уже нельзя было считать только стриминговой платформой. Компания ежегодно тратила миллиарды долларов на фильмы и сериалы, владела производственными площадками и напрямую конкурировала с крупнейшими голливудскими студиями.

Следующим шагом могла стать покупка одного из старейших игроков индустрии. В декабре 2025 года Netflix заключил соглашение о приобретении студийного и стримингового бизнеса Warner Bros. Discovery после планируемого отделения её кабельных телеканалов в самостоятельную компанию. В сделку должны были войти киностудия Warner Bros., HBO и HBO Max.

Стоимость приобретаемых активов оценивалась в 72 млрд $ без учёта долга и примерно в 82,7 млрд $ с учётом долговых обязательств.

Для Netflix это была возможность резко расширить библиотеку контента и получить контроль над известными франшизами и брендами Warner Bros. Однако сделка также могла существенно усилить концентрацию на рынке развлечений и поэтому должна была пройти длительное согласование с регуляторами.

Практически сразу у Netflix появился конкурент. Paramount Skydance предложила собственный вариант покупки Warner Bros. Discovery и в течение следующих месяцев несколько раз улучшала условия.

В феврале 2026 года совет директоров Warner Bros. Discovery признал очередное предложение Paramount более выгодным. Netflix мог повысить цену, но отказался участвовать в дальнейшей борьбе. Руководители компании заявили, что при необходимой для победы стоимости приобретение перестало быть финансово привлекательным.

В результате соглашение Netflix прекратило действовать, а Warner Bros. Discovery выбрала предложение Paramount. Сама эта сделка к июлю 2026 года ещё не завершена и сталкивается с судебными и антимонопольными препятствиями. Для Netflix отказ не обязательно означал поражение. Компания не стала покупать актив любой ценой и сохранила возможность направлять средства на собственный контент, технологии и новые направления бизнеса.

Но масштаб переговоров показал, насколько сильно изменилось положение Netflix. В 2000 году основатели предлагали продать компанию Blockbuster за 50 млн $. Спустя 25 лет Netflix сам заключил соглашение о покупке одного из крупнейших голливудских бизнесов за сумму, превышавшую 80 млрд $.

История замкнула красивый круг, хотя и не завершилась приобретением. Компания, начинавшая с почтового проката DVD, стала претендентом на активы студии, которая почти столетие формировала индустрию кино и телевидения.

Источник: about.netflix.com

Что дальше

После спада 2022 года Netflix вернулся к росту, но оказался уже на другом рынке. Теперь компания конкурирует не только с другими стриминговыми платформами. За свободное время зрителей борются YouTube, TikTok, социальные сети, видеоигры и другие цифровые сервисы. Поэтому Netflix приходится отвечать на вопрос не только, какой фильм или сериал выпустить следующим, но и зачем пользователю вообще открывать стриминговое приложение.

Одним из новых источников роста стала реклама. Компания развивает собственную рекламную платформу, расширяет возможности таргетинга и предлагает рекламодателям новые форматы. Так направление, которое несколько лет назад противоречило публичной позиции Netflix, постепенно превращается в отдельную часть бизнеса.

Другой эксперимент — прямые трансляции. Они позволяют собирать аудиторию в определённый момент, а не только выкладывать контент для просмотра в любое время. Для сервиса, который когда-то разрушил телевизионное расписание, это в некотором смысле возвращение к телевидению — но уже на собственных условиях. Netflix также развивает игры и пытается связывать их с известными фильмами, сериалами и реалити-шоу. Пока это направление не стало сопоставимым со стриминговым бизнесом, но оно помогает компании дольше удерживать пользователей внутри одной экосистемы.

При этом основой бизнеса остаются фильмы и сериалы. В материалах для инвесторов Netflix по-прежнему называет себя развлекательным сервисом, который предлагает сериалы, фильмы, игры и прямые программы. Это показывает, что компания расширяет продукт, но пока не пытается отказаться от своей главной роли — производителя и дистрибьютора видеоконтента.

За время своего существования Netflix несколько раз менял модель работы. Компания перешла от разовой аренды DVD к подписке, затем сделала ставку на стриминг и постепенно отказалась от бизнеса, который первоначально приносил ей успех. Позднее она превратилась из посредника между студиями и зрителями в одного из крупнейших производителей контента.

Не каждое решение было удачным. Netflix ошибался с ценами, коммуникацией и устройством продукта, терял подписчиков и отказывался от уже объявленных планов. Но компания сохраняла главное преимущество: готовность пересматривать модель до того, как рынок окончательно заставит это сделать.

Теперь Netflix снова предстоит такой выбор. Рост стриминга замедляется, производство дорожает, а внимание зрителей распределяется между всё большим числом платформ и форматов.

История компании показывает, что её будущее зависит не только от следующего популярного сериала. Важнее, сможет ли Netflix вовремя понять, какая часть его сегодняшнего успеха уже начинает превращаться в ограничение.

Источник: https://about.netflix.com/en/company-assets

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