Главные премьеры российских онлайн-кинотеатров 2026 года

Чем проект должен заинтересовать зрителя. Сериал играет на устойчивом интересе к «малой власти» — фигурам, которые не занимают высоких постов, но фактически контролируют территорию. Иван Хватов в исполнении Александра Устюгова — не гений сыска и не романтический герой, а человек с военным прошлым, который знает город лучше, чем город знает себя. Его тандем со скучающей графиней Ольгой Добужинской (Марина Александрова) добавляет сериалу второе измерение: расследование становится не только поиском убийцы, но и игрой между социальными классами, где каждый преследует собственный интерес.

В маленьком городе N убивают всю семью Охапкиных — поводом становится крупная сумма, вырученная от продажи хутора. Расследуя дело, околоточный надзиратель Хватов выходит на уважаемого аристократа графа Добужинского, погрязшего в карточных долгах. Его сестра Ольга не верит в виновность брата и начинает собственное расследование, которое постепенно смещает фокус с защиты фамильной чести на самого Хватова и другие дела, скрытые за фасадом благопристойной жизни города.

Бизнес-логика и продакшен. Проект производится киностудией «Москино» при поддержке Института развития интернета по заказу Иви и телеканала НТВ — показательный союз онлайн-платформы и большого федерального вещателя. Режиссёр — Нурбек Эген, ранее работавший с остросюжетными форматами («Мажор», «Самка богомола»), продюсеры — Екатерина Жукова, Мария Ушакова и Тимур Вайнштейн, один из ключевых продюсеров НТВ. Для Иви это продолжение линии на жанровые сериалы с узнаваемыми лицами и историческим уклоном, а для НТВ — способ расширить привычный детективный формат за счёт «дорогого» времени и более сложной драматургии. «Околоточный» встраивается в тренд на сопродакшен ТВ и стриминга, где исторический сеттинг становится не украшением, а инструментом масштабирования аудитории.

«Всё в твоих руках»: ромком про взросление, которое наступает не по плану

Сериал встраивается в тренд на ромкомы про тридцатилетних, где любовь перестаёт быть целью сама по себе и становится следствием жизненных решений. «Всё в твоих руках» — редкий для Иви заход в чистую романтическую комедию про взрослых людей и отложенные решения.

Чем проект должен заинтересовать зрителя. В центре сюжета — Ваня и Аня в исполнении Саши Бортич и Дениса Прыткова. Он — музыкант, который годами планирует «прорыв», но застревает в кавер-группе, поющей хиты девяностых и нулевых на корпоративах и свадьбах. Она — сначала начинающий психолог, затем популярный блогер и в итоге бизнесвумен с онлайн-стартапом в сфере психологической помощи.

История строится вокруг двух героев, которых судьба трижды сводит на свадьбах с разницей в годы — и каждый раз они оказываются не в той точке жизни, чтобы совпасть. Проект работает не с мечтой о «той самой встрече», а с ощущением упущенного времени, карьерных иллюзий и неловкого взросления, которое всегда наступает позже, чем хотелось бы.

Для Саши Бортич это логичное продолжение линии героинь, которые балансируют между уязвимостью и силой, а вот для Дениса Прыткова проект заметно выбивается из привычного амплуа: здесь он не второстепенный персонаж, а центр истории. Это первая совместная работа актёров, и сериал делает ставку именно на их контраст: собранная, рациональная героиня против мужчины, который слишком долго откладывал разговор с реальностью.

Бизнес-логика и продакшен. Проект снимают Иви и кинокомпания Algorithm при поддержке Института развития интернета. Для Иви это нетипичный, но осознанный шаг: платформа известна прежде всего криминальными драмами и триллерами, однако романтические проекты вроде «Нежности» показали, что аудитория готова смотреть истории про чувства и взросление — если они рассказаны без глянца.

Продолжения и новые сезоны: «Художник-2», «Страх над Невой. Огненный круг», «Искусство соблазна — 2»

· Исторический детектив «Художник» вошёл в топ-5 самых популярных сериалов осени 2022 года, согласно «Индекс Кинопоиск Pro». Кроме того, проект был признан лучшим сериалом 2022 года по итогам зрительского голосования на kino.mail.ru. Первые серии сезона держали интригу почти до финала: зрители долго не могли вычислить, кто скрывается за псевдонимом Художник, и ещё дольше гадали, жив ли капитан Сазонов к концу истории. Возвращение ключевого персонажа — это не только ностальгический крючок, но и возможность углубить нарратив серии, где расследование жестоких убийств превращается в игру интеллектуального противостояния с самим временем и системой.

· «Страх над Невой. Огненный круг» укрепляет связь с оригинальным сериалом: зритель увидит уже знакомых героев — майора КГБ Владимира Чубина (Антон Хабаров) и лейтенанта Егора Фёдорова (Андрей Фролов) — что создаёт предсказуемый эмоциональный крючок, а в новом течении расследования добавляется элемент мистики (культ Чернобога и загадочные символы). Это не просто «ещё один сезон», а развитие мифологии героев и их внутреннего конфликта с внешним злом.

· «Искусство соблазна — 2» укрепляет линейку комедий Иви, которая исторически меньше представлена, чем драматические жанры.

PREMIER

«Фулл Хаус»: медицинская драма о карьере, которая ломается о северную реальность

«Фулл Хаус» — история про амбицию, вынутую из столичного контекста и помещённую в условия, где она перестаёт быть преимуществом. Это сериал не столько про медицину, сколько про столкновение карьерного мышления с реальностью, в которой цена решений измеряется не статусом, а человеческими жизнями.

Чем проект должен заинтересовать зрителя. В центре истории — жёсткий и целеустремлённый врач-трансплантолог Светлана (Мария Лисовая), для которой профессия долгое время была инструментом быстрого роста. По распределению она попадает в отдалённый заполярный город, где не хватает врачей, оборудования и привычных правил игры, и оказывается в пространстве постоянного морального выбора: сложные пациенты, нехватка специалистов, давление со стороны системы и отсутствие возможности «откатить» решение назад. Здесь не работает привычная логика профессионального успеха — каждый кейс требует личного участия и ответственности, от которой нельзя дистанцироваться.

Север в сериале — не фон, а отдельный фактор напряжения: замкнутое сообщество, суровая природа и ощущение изоляции усиливают внутренний конфликт героини.

Дополнительную драматургию создаёт окружение Светланы — коллеги и местные жители, для которых врач давно перестал быть сервисом и стал последней надеждой. Постепенно сериал смещается от внешнего конфликта к внутреннему: вопрос стоит не в том, сможет ли она «выжить» в Заполярске, а в том, кем она выйдет из этого опыта — и захочет ли вернуться к прежним целям.

Бизнес-логика и продакшен. PREMIER регулярно делает и продвигает истории, где в центре — профессия/система и человек внутри неё, например резонансный «Капельник» (про медицину и зависимость). За сериалом «Фулл Хаус» стоит молодой режиссёр Григорий Васильев, для которого это, очевидно, должен быть проект-выстрел: крупный каст, сложная тема, заметная платформа. В актёрском ансамбле громкие имена: Пётр Фёдоров, Дмитрий Певцов, Валентина Мазунина, Яна Сексте и другие. Дмитрий Певцов называл «Фулл Хаус» авторской историей.

«Дубровский. Русский Зорро»: вольная и нарочито смелая интерпретация пушкинского сюжета

В сериале классический конфликт превращается в приключенческую историю о возвращении, мести и двойной идентичности. Владимир Дубровский здесь — не романтический мститель из школьной программы, а человек, прошедший через изгнание и перерождение. Он возвращается в Россию под новым име

нем и с новым лицом, превращаясь в загадочного иностранца дона Диего де ла Вегу, чтобы навести порядок там, где закон давно перестал работать.

Чем проект должен заинтересовать зрителя. Сериал делает ставку на узнаваемый архетип — героя в маске, который действует вне системы, но во имя справедливости. Владимир Дубровский в исполнении Олега Гааса сталкивается с родной Кистенёвкой, погружённой в произвол помещиков и разбой, прикрывающийся его именем. Этот сюжетный ход сразу смещает фокус с литературной драмы на динамичное противостояние: герою приходится бороться не только с врагами, но и с собственной легендой, которую используют в корыстных целях.

Дополнительное напряжение создаёт линия Маши — бывшей возлюбленной Дубровского, чьё появление возвращает личный конфликт в историю о социальной несправедливости. Противостояние с Кирилой Петровичем Троекуровым перерастает из старых обид в открытую войну, где маска, чужая биография и публичный образ становятся таким же оружием, как сабля или пистолет.

Бизнес-логика и продакшен. Для бизнеса «Дубровский. Русский Зорро» — попытка создать франшизу на базе узнаваемого культурного кода. Проект выходит на PREMIER в партнёрстве с телеканалом ТВ-3 и рассчитан на массовую аудиторию, которой важны драйв и зрелище. В касте — Марина Ворожищева, Александр Семчев, Лукерья Ильяшенко и другие.

Кирилл Кузин — режиссёр с крепкой жанровой фильмографией в массовом кино и ТВ. В его послужном списке — пародийные хиты конца 2000-х «Самый лучший фильм» и «Самый лучший фильм — 2», историческая комедия «Ржевский против Наполеона», а также работа над отдельными эпизодами ситкома «Кухня». Кузин много лет делал развлекательные проекты для федеральных каналов, и именно этот опыт работы с узнаваемыми сюжетами и широкой аудиторией здесь становится ключевым активом.

«Дальнобойщица»: семейная комедия о власти, труде и обмене ролями

«Дальнобойщица» — история не про дорогу и не про профессию как экзотику, а про усталость внутри семьи, доведённую до радикального эксперимента. Проект берёт классический конфликт «кто больше работает» и доводит его до буквального переворачивания — без морализаторства, но с расчётом на узнавание.

Чем проект должен заинтересовать зрителя. В центре истории — Валя и Витя в исполнении Анны Уколовой и Владимира Епифанцева. Он — дальнобойщик, привыкший измерять вклад в семейную жизнь километрами и усталостью. Она — женщина, на которой держится дом, трое детей и ежедневная невидимая работа. Супруги, застрявшие в привычном распределении ролей, решают проверить на практике, чей вклад «важнее»: жена садится за руль КамАЗа, муж остаётся дома с детьми и бытом. Их решение поменяться местами запускает не столько комедию положений, сколько цепочку неловких и болезненных открытий: дорога оказывается не свободой, а испытанием, а «сидеть дома» — полноценной работой без выходных.

Сериал держится на столкновении ожиданий с реальностью. Каждый из героев попадает в среду, где прежние аргументы перестают работать, а привычная идентичность даёт сбой. Интерес здесь строится не вокруг того, «кто победит», а вокруг постепенного пересмотра семейной иерархии — и цены, которую приходится за это заплатить.

Бизнес-логика и продакшен. Проект выходит на PREMIER в партнёрстве с ТНТ и укладывается в стратегию платформы: именно такие проекты — семейные, бытовые, с узнаваемым конфликтом — дают стабильный просмотр и длинное удержание аудитории. Режиссёр проекта — Георгий Даниелянц; в касте — Анна Уколова, Владимир Епифанцев, Валентина Мазунина и другие. «Дальнобойщица» — не эксперимент, а холодный расчёт: гендерный конфликт, бытовая комедия и социальное высказывание упакованы в форму, которая одинаково работает и в стриминге, и в телевизионном эфире.

Okko

«Встать на ноги»: лирическая комедия о прощении, которое сложнее свободы

«Встать на ноги» — история не про криминальное прошлое и не про красивый «второй шанс». Это сериал о человеке, который выходит на свободу спустя 20 лет и понимает, что мир давно научился жить без него.

Чем проект должен заинтересовать зрителя. В центре истории — Старый (Гоша Куценко), вынужденный жить с дочерью Олей (Мила Ершова) — взрослой, резкой, передвигающейся на коляске и не желающей иметь с отцом ничего общего. Пытаясь «помогать» грубо и по-своему, он лишь усугубляет конфликт, пока не становится ясно: помощь нужна не ей, а ему.

Старый не стремится к перерождению, его план прост: забрать свою долю, уехать к морю и исчезнуть. Но прошлое возвращается не через насилие, а через людей, от которых нельзя отмахнуться.

Бизнес-логика и продакшен. Шоураннер сериала — Александр Носков, ранее работавший над «Волшебным участком»; режиссёр — Павел Тимофеев, снимавший второй сезон постапокалиптического триллера Okko «Выжившие». Дополнительный сигнал рынку — фестивальная судьба сериала: первые эпизоды были показаны на фестивале онлайн-кинотеатров «Новый сезон», где проект получил награды «Самый ожидаемый сериал» и «Главный герой сезона» (Гоша Куценко). Для Okko это ставка на узнаваемого актёра в нетипичной для него интонации и на историю, которая работает не за счёт конфликта «плохие против хороших», а через тихую, болезненную внутреннюю трансформацию.

«Фейк»: психологический триллер о том, как интернет становится оружием

«Фейк» — сериал не про технологии как таковые, а про уязвимость человека в цифровой среде. В центре истории — киберсталкинг как повседневная, почти незаметная форма насилия, которая не требует взломов или спецсредств: достаточно доступа к данным, терпения и желания разрушить чужую жизнь.

Чем проект должен заинтересовать зрителя. Главная героиня Рита (Анастасия Красовская) — преподаватель лицея, чья жизнь начинает рассыпаться из-за анонимного преследователя. Он шантажирует её, публикует компромат и методично бьёт по самым чувствительным точкам: ученикам, коллегам, друзьям, близким. По мере развития сюжета круг подозреваемых расширяется — бывший парень, ученики, коллеги, знакомые — и сериал превращается не просто в триллер о поиске злоумышленника, а в историю тотального недоверия, где любая связь может оказаться опасной.

Интрига строится не на «кто это сделал», а на ощущении постоянного давления и потери контроля. «Фейк» работает с тревогой современного зрителя: личные данные легко становятся публичными, а репутация — хрупкой. Это история о том, как цифровое пространство стирает границу между частным и публичным и лишает человека ощущения опоры.

Бизнес-логика и продакшен. Режиссёр сериала — Алексей Кузмин-Тарасов, ранее работавший над проектом Okko «Что делать женщине, если…». В касте «Фейка» — Анастасия Красовская, Эльдар Калимулин, Полина Ауг, Василий Михайлов и другие. Для Okko это психологический триллер на острую тему цифровой безопасности, усиленный фестивальной премьерой на «Пилоте» и узнаваемыми актёрами новой волны.

«ОПГ»: ещё один сериал про 90-е — и попытка закрыть с ними разговор

«ОПГ» выходит в момент, когда сериалы про 90-е окончательно перестали быть экзотикой и превратились в устойчивый поджанр. В отличие от привычных историй про взлёт и падение, новая задаёт другой вопрос: что делать с 90-ми, если ты их пережил, но они тебя не отпустили.

Чем проект должен заинтересовать зрителя. В центре новой истории — бывший бандит Воркута, который отсидел за «лихие» годы и выходит на свободу в 2024-м, где старые правила больше не работают. Вместо криминальной иерархии — необходимость искупления, вместо силы — диалог с совестью, которая буквально материализуется и не даёт герою спать.

Бизнес-логика и продакшен. Ключевая ставка — Пётр Буслов, для которого эта тема не просто жанр, а часть авторской биографии. Именно он снял культовый фильм «Бумер», ставший одним из главных мифов о 90-х в российском кино, а позже возвращался к разговору о поколении и его взрослении в последующих проектах («Бумер. Фильм второй», сериал «Дом»). «ОПГ» принципиально отличается от предыдущих историй о той эпохе: это не сериал про то, как жили, а сериал про то, что делать с этим опытом дальше.

Для Okko это способ остаться в тренде на 90-е, но сместить оптику — от криминального аттракциона к комедии искупления и взросления. А для Буслова — возможность закрыть собственный гештальт: поговорить о тех же людях, но уже без романтики, с иронией и правом на прощение.

«Маяк»: семейная драма о вине, взрослении и родительской слепоте

Конфликт сериала строится не вокруг одного трагического события, а вокруг накопленного молчания. «Маяк» — это история о подростке, которого слишком рано сделали взрослым, и о семье, где прощение оказывается сложнее, чем боль. Драма здесь не кричит — она постепенно сжимает пространство, не оставляя героям безопасного выхода.

Чем проект должен заинтересовать зрителя. «Маяк» — история не про героизм и не про преодоление «вдохновляющих» обстоятельств, а про тихую, изматывающую ответственность, которую взрослые перекладывают на детей. В центре — семья, где забота о больном ребёнке становится не общим делом, а незаметным долгом старшего сына.

Главный герой — семнадцатилетний Егор (Евгений Кунцевич), который учится в колледже, занимается боксом и живёт жизнью взрослого задолго до времени. Почти всё его свободное время уходит на уход за младшим братом с ДЦП — потому что родители заняты «важными» делами. Мать Лиля (Юлия Снигирь) берёт дополнительные смены на скорой, отец (Сергей Гилёв) пропадает на работе начальника полиции. Система кажется устойчивой — до тех пор, пока в жизнь Егора не приходит любовь и необходимость сделать выбор между собой и навязанным чувством долга.

Бизнес-логика и продакшен. Производством занимается продюсерская компания «Среда» — один из ключевых партнёров Okko в сегменте драматического сериала; среди продюсеров — Александр Цекало. Режиссёр проекта Иля Малахова ранее была отмечена на международном уровне: её полнометражный фильм «Привет, мама» участвовал в программе кинофестиваля в Сан-Себастьяне.

Сценарий написали Михаил Турбин и Михаил Шульман — авторы, работающие с литературной, психологически точной прозой. В касте — Юлия Снигирь, Сергей Гилёв, Марина Васильева, Макар Хлебников и другие. «Маяк» — тихая, тяжёлая драма, рассчитанная на зрителя, готового к сложному разговору о семье, вине и границах ответственности.

«Полураспад»: историческая драма о цене прогресса и семейной травме

«Полураспад» — сериал не про ядерные технологии и не про холодную войну как абстракцию. Это история о том, как государственные решения с «большой целью» ломают конкретные человеческие жизни — и как эта травма догоняет страну спустя десятилетия. Проект охватывает две эпохи — 1954 и 1989 годы, — связывая Тоцкие ядерные учения с перестроечной реальностью, в которой становится возможным проговаривание того, о чём раньше молчали.

Чем проект должен заинтересовать зрителя. В центре истории — журналистка Надежда Келлер (Анна Михалкова), работающая в провинциальной газете и годами не допущенная к «серьёзным темам». Смерть отца — легендарного журналиста Бориса Келлера (Петар Зекавица) — становится для неё точкой входа в расследование, которое затрагивает не только семейную историю, но и коллективную память. Изучая дневники отца и архивы, Надежда выходит на тему Тоцких учений — и постепенно понимает, что за сухими цифрами стоят тысячи сломанных судеб.

Сериал выстраивает интригу не вокруг сенсации, а вокруг ответственности. К Надежде начинают обращаться очевидцы и пострадавшие, для которых её статья — последняя надежда быть услышанными. Конфликт разворачивается между правом знать правду и страхом вскрыть травму, к которой общество так и не было готово.

Бизнес-логика и продакшен. Производством занимается продюсерская компания Александра Цекало «Среда», которая с 2023 года находится в эксклюзивном партнёрстве с Okko: стороны подписали трёхлетний контракт на производство оригинальных сериалов. И именно это сотрудничество стало для Okko одним из опорных в сегменте больших авторских драм.

Режиссёр Максим Свешников работал над «Методом», «Фарцой» и «Спящими», а сценарист и продюсер Олег Маловичко — автор «Метода», «Троцкого» и «Спящих», что сразу задаёт проекту высокий репутационный уровень.

Дополнительный уровень стратегии — расширение вселенной: вместе с художественным сериалом Okko выпускает документальный проект «Солдаты полураспада», предлагая зрителю выбор глубины погружения.

«Искусство падения»: кинодебют Мигеля — не про победу в телешоу, а про жизнь в танце

Проект сознательно уходит от спортивной логики и превращает хореографию в полноценный драматургический инструмент: через движение здесь проговариваются страх, зависимость, подавление и желание быть признанным.

Чем проект должен заинтересовать зрителя. В центре истории — молодой танцор Дима (Илья Прелин), который подпадает под влияние жёсткого наставника Фила (Артур Астман). Вместе со своей девушкой Юлей (Анна Цыганкова) он оказывается втянут в психологический эксперимент, где проверяется не техника, а готовность подчиняться, терпеть и ломаться. Параллельно разворачивается линия продюсера Ренаты (Линда Лапиньш), для которой танец прежде всего бизнес, пока появление харизматичного танцора Антона (Дмитрий Щебет) не выбивает её из привычной системы координат.

Интрига сериала строится не вокруг успеха или провала, а вокруг границ допустимого: где заканчивается наставничество и начинается манипуляция и можно ли сохранить себя в индустрии, которая питается уязвимостью. Танец здесь — не украшение и не номер между сценами, а язык, на котором герои говорят о боли, страхе и зависимости, часто честнее, чем словами.

Бизнес-логика и продакшен. Проект расширяет жанровую линейку платформы за счёт редкого для российского стриминга формата — танцевальной драмы, ориентированной на взрослую аудиторию. Для Мигеля — хореографа и многолетнего судьи телевизионного шоу «Танцы» — «Искусство падения» становится дебютной режиссёрской работой в игровом кино, что делает проект рискованным, но репутационно интересным для Okko. Сценарий написала и спродюсировала Дарья Грацевич — автор сериалов «Измены», «Чёрное облако» и фильма «Холоп».

Продолжения и новые сезоны: «Секс. До и после» (2-й сезон), «Мамонты» (2-й сезон)

• Первый сезон сериала «Секс. До и после» стал для Okko заметным авторским хитом в формате коротких новелл: проект закрепился как разговор о близости без морализаторства и с редкой для российского стриминга честностью. Во втором сезоне команда сохраняется — режиссёром вновь выступает Дарья Мороз, — но принципиально меняется оптика: если раньше речь шла об отношениях до и после секса, теперь фокус смещается на саму интимную жизнь и её влияние на людей разных возрастов и социальных групп.

Для зрителя это не «повтор формулы», а развитие высказывания: новая тема («секс тоже важен»), новый город (Санкт-Петербург) и расширенный актёрский ансамбль — от Юлии Снигирь и Равшаны Курковой до Максима Матвеева, Софьи Эрнст и Антона Лапенко — почти три десятка персонажей, связанных не сюжетом, а общим эмоциональным полем.

• У первого сезона «Мамонтов» был мощный старт ещё на этапе пилота: на фестивале «Пилот» проект взял награды «Выбор зрителей» и «Выбор прессы». Продление — логичная ставка на редкий для Okko «широкий» продукт: семейный сериал с Юрием Стояновым, который одновременно развлекает и работает с социальной темой, телефонным и цифровым мошенничеством.

Wink

«Трудно быть богом»: первая сериальная экранизация культовой повести Стругацких

«Трудно быть богом» — первый сериал, снятый по мотивам одноимённой повести братьев Аркадия Стругацкого и Бориса Стругацкого, одного из ключевых текстов советской фантастики. Проект берёт на себя сложную задачу: перенести на сериальный формат историю, которую десятилетиями читали как философский трактат о власти, насилии и границах гуманизма. Это не очередная фантастика, а попытка заново проговорить один из самых неудобных вопросов Стругацких: имеет ли право «развитый» человек вмешиваться в судьбу мира, который ещё не готов.

Чем проект должен заинтересовать зрителя. Главный герой — Антон, сотрудник Института истории, отправленный на планету Арканар под видом дона Руматы Эсторского (Александар Радойичич). Румата вынужден жить среди средневекового насилия, зная, что любое прямое вмешательство запрещено. Ситуацию усложняет личный мотив: в Арканаре без вести пропал его отец — легендарный прогрессор Кондор (Сергей Безруков). Сериал выстраивает драму не вокруг спасения мира, а вокруг постепенного разрушения наблюдателя, который слишком долго смотрит на жестокость, не имея права её остановить.

Бизнес-логика и продакшен. Первая сериальная экранизация культовой повести братьев Стругацких — крупная ставка Wink на узнаваемый интеллектуальный бренд. Режиссёр — Дмитрий Тюрин, ранее работавший над «Триггером», «Эпидемией» и «Магомаевым». Сценарий написал Андрей Золотарёв — автор таких сериальных хитов, как «Триггер», «Эпидемия», «13 клиническая» и «Спойлер», а также сценарист фильма «Лёд».

Производством занимаются «НМГ Студия» и Team Films при поддержке ИРИ; в касте — Сергей Безруков, Виктория Исакова, Фёдор Бондарчук, Никита Кологривый и другие.

«Игра на вылет»: первый российский сериал про большой теннис — и он не про триумфы и трофеи

Проект смотрит на спорт снизу — со стороны тех, кто выпал из системы и вынужден выживать на её обочине. Интрига сериала строится не вокруг соревнований, а вокруг сделки между талантом и системой.

Чем проект должен заинтересовать зрителя. В центре истории — молодая теннисистка Катя (Полина Гухман), вынужденная оставить профессиональный спорт. Она ездит по частным кортам Москвы, притворяясь новичком, и обыгрывает состоятельных любителей на деньги. Свидетелем одного из таких матчей становится Игорь Стрельников (Данила Козловский) — бывший профессиональный спортсмен, который видит в Кате «неогранённый алмаз» и шанс вернуть себя в большой спорт.

Катя не мечтает о славе — она пытается выжить. Стрельников не спаситель: он тоже играет ва-банк, используя чужой дар как последний ресурс. Теннис здесь — не фон и не аттракцион, а жёсткая среда, где каждый удар может стать решающим.

Бизнес-логика и продакшен. Проект расширяет жанровую линейку платформы за счёт редкого для российского рынка формата — спортивной драмы с высокой степенью аутентичности. Режиссёр — Евгений Корчагин («Война семей», «Говорит Земля!», «ON и она»), сценарий написала команда авторов во главе с Андреем Мухортовым и Дмитрием Зверьковым, которые уже делали большие жанровые сериалы для массовой аудитории («Психологини», «Тётя Марта»), а также работали над форматами вроде «90-е. Весело и громко» и «Кухня. Война за отель». Отдельный репутационный актив — спортивная экспертиза: консультантами выступили Шамиль Тарпищев и Анастасия Пивоварова, а в кадре появляются известные теннисисты Дмитрий Турсунов и Николай Давыденко.

