Главные премьеры российских онлайн-кинотеатров 2026 года
Russian Business составил гайд по премьерам и бизнес-логике каждой
В 2026-м онлайн-кинотеатры играют не только в премьеры, но и в права: экранизируют классику (от Пушкина до Стругацких), собирают франшизы и всё чаще делят бюджеты, чтобы не делить аудиторию. Главный тренд сезона — сопродакшен как новая валюта рынка: больше всего таких союзов в этой подборке у START (он успевает сходить «в долю» и с НТВ, и с СТС, и с PREMIER, и с Wink, и с Иви, и с Okko). В обзоре Russian Business — главные релизы 2026 года и их бизнес-логика: кто на чём зарабатывает, какие IP масштабирует и почему стриминги теперь снимают сериалы как совместные предприятия, а не как «контент ради контента».
Иви
«Околоточный»: детектив о власти и деньгах в провинциальной России XIX века
Формально это исторический детектив про убийство целой семьи, фактически — история о том, как в провинции конца XIX века решаются вопросы собственности, репутации и денег. В центре — не загадка преступления, а устройство мира, где закон, общественное мнение и личные договорённости постоянно вступают в конфликт.
Чем проект должен заинтересовать зрителя. Сериал играет на устойчивом интересе к «малой власти» — фигурам, которые не занимают высоких постов, но фактически контролируют территорию. Иван Хватов в исполнении Александра Устюгова — не гений сыска и не романтический герой, а человек с военным прошлым, который знает город лучше, чем город знает себя. Его тандем со скучающей графиней Ольгой Добужинской (Марина Александрова) добавляет сериалу второе измерение: расследование становится не только поиском убийцы, но и игрой между социальными классами, где каждый преследует собственный интерес.
В маленьком городе N убивают всю семью Охапкиных — поводом становится крупная сумма, вырученная от продажи хутора. Расследуя дело, околоточный надзиратель Хватов выходит на уважаемого аристократа графа Добужинского, погрязшего в карточных долгах. Его сестра Ольга не верит в виновность брата и начинает собственное расследование, которое постепенно смещает фокус с защиты фамильной чести на самого Хватова и другие дела, скрытые за фасадом благопристойной жизни города.
Бизнес-логика и продакшен. Проект производится киностудией «Москино» при поддержке Института развития интернета по заказу Иви и телеканала НТВ — показательный союз онлайн-платформы и большого федерального вещателя. Режиссёр — Нурбек Эген, ранее работавший с остросюжетными форматами («Мажор», «Самка богомола»), продюсеры — Екатерина Жукова, Мария Ушакова и Тимур Вайнштейн, один из ключевых продюсеров НТВ. Для Иви это продолжение линии на жанровые сериалы с узнаваемыми лицами и историческим уклоном, а для НТВ — способ расширить привычный детективный формат за счёт «дорогого» времени и более сложной драматургии. «Околоточный» встраивается в тренд на сопродакшен ТВ и стриминга, где исторический сеттинг становится не украшением, а инструментом масштабирования аудитории.
«Всё в твоих руках»: ромком про взросление, которое наступает не по плану
Сериал встраивается в тренд на ромкомы про тридцатилетних, где любовь перестаёт быть целью сама по себе и становится следствием жизненных решений. «Всё в твоих руках» — редкий для Иви заход в чистую романтическую комедию про взрослых людей и отложенные решения.
Чем проект должен заинтересовать зрителя. В центре сюжета — Ваня и Аня в исполнении Саши Бортич и Дениса Прыткова. Он — музыкант, который годами планирует «прорыв», но застревает в кавер-группе, поющей хиты девяностых и нулевых на корпоративах и свадьбах. Она — сначала начинающий психолог, затем популярный блогер и в итоге бизнесвумен с онлайн-стартапом в сфере психологической помощи.
История строится вокруг двух героев, которых судьба трижды сводит на свадьбах с разницей в годы — и каждый раз они оказываются не в той точке жизни, чтобы совпасть. Проект работает не с мечтой о «той самой встрече», а с ощущением упущенного времени, карьерных иллюзий и неловкого взросления, которое всегда наступает позже, чем хотелось бы.
Для Саши Бортич это логичное продолжение линии героинь, которые балансируют между уязвимостью и силой, а вот для Дениса Прыткова проект заметно выбивается из привычного амплуа: здесь он не второстепенный персонаж, а центр истории. Это первая совместная работа актёров, и сериал делает ставку именно на их контраст: собранная, рациональная героиня против мужчины, который слишком долго откладывал разговор с реальностью.
Бизнес-логика и продакшен. Проект снимают Иви и кинокомпания Algorithm при поддержке Института развития интернета. Для Иви это нетипичный, но осознанный шаг: платформа известна прежде всего криминальными драмами и триллерами, однако романтические проекты вроде «Нежности» показали, что аудитория готова смотреть истории про чувства и взросление — если они рассказаны без глянца.
Продолжения и новые сезоны: «Художник-2», «Страх над Невой. Огненный круг», «Искусство соблазна — 2»
· Исторический детектив «Художник» вошёл в топ-5 самых популярных сериалов осени 2022 года, согласно «Индекс Кинопоиск Pro». Кроме того, проект был признан лучшим сериалом 2022 года по итогам зрительского голосования на kino.mail.ru. Первые серии сезона держали интригу почти до финала: зрители долго не могли вычислить, кто скрывается за псевдонимом Художник, и ещё дольше гадали, жив ли капитан Сазонов к концу истории. Возвращение ключевого персонажа — это не только ностальгический крючок, но и возможность углубить нарратив серии, где расследование жестоких убийств превращается в игру интеллектуального противостояния с самим временем и системой.
· «Страх над Невой. Огненный круг» укрепляет связь с оригинальным сериалом: зритель увидит уже знакомых героев — майора КГБ Владимира Чубина (Антон Хабаров) и лейтенанта Егора Фёдорова (Андрей Фролов) — что создаёт предсказуемый эмоциональный крючок, а в новом течении расследования добавляется элемент мистики (культ Чернобога и загадочные символы). Это не просто «ещё один сезон», а развитие мифологии героев и их внутреннего конфликта с внешним злом.
· «Искусство соблазна — 2» укрепляет линейку комедий Иви, которая исторически меньше представлена, чем драматические жанры.
PREMIER
«Фулл Хаус»: медицинская драма о карьере, которая ломается о северную реальность
«Фулл Хаус» — история про амбицию, вынутую из столичного контекста и помещённую в условия, где она перестаёт быть преимуществом. Это сериал не столько про медицину, сколько про столкновение карьерного мышления с реальностью, в которой цена решений измеряется не статусом, а человеческими жизнями.
Чем проект должен заинтересовать зрителя. В центре истории — жёсткий и целеустремлённый врач-трансплантолог Светлана (Мария Лисовая), для которой профессия долгое время была инструментом быстрого роста. По распределению она попадает в отдалённый заполярный город, где не хватает врачей, оборудования и привычных правил игры, и оказывается в пространстве постоянного морального выбора: сложные пациенты, нехватка специалистов, давление со стороны системы и отсутствие возможности «откатить» решение назад. Здесь не работает привычная логика профессионального успеха — каждый кейс требует личного участия и ответственности, от которой нельзя дистанцироваться.
Север в сериале — не фон, а отдельный фактор напряжения: замкнутое сообщество, суровая природа и ощущение изоляции усиливают внутренний конфликт героини.
Дополнительную драматургию создаёт окружение Светланы — коллеги и местные жители, для которых врач давно перестал быть сервисом и стал последней надеждой. Постепенно сериал смещается от внешнего конфликта к внутреннему: вопрос стоит не в том, сможет ли она «выжить» в Заполярске, а в том, кем она выйдет из этого опыта — и захочет ли вернуться к прежним целям.
Бизнес-логика и продакшен. PREMIER регулярно делает и продвигает истории, где в центре — профессия/система и человек внутри неё, например резонансный «Капельник» (про медицину и зависимость). За сериалом «Фулл Хаус» стоит молодой режиссёр Григорий Васильев, для которого это, очевидно, должен быть проект-выстрел: крупный каст, сложная тема, заметная платформа. В актёрском ансамбле громкие имена: Пётр Фёдоров, Дмитрий Певцов, Валентина Мазунина, Яна Сексте и другие. Дмитрий Певцов называл «Фулл Хаус» авторской историей.
«Дубровский. Русский Зорро»: вольная и нарочито смелая интерпретация пушкинского сюжета
В сериале классический конфликт превращается в приключенческую историю о возвращении, мести и двойной идентичности. Владимир Дубровский здесь — не романтический мститель из школьной программы, а человек, прошедший через изгнание и перерождение. Он возвращается в Россию под новым име
нем и с новым лицом, превращаясь в загадочного иностранца дона Диего де ла Вегу, чтобы навести порядок там, где закон давно перестал работать.
Чем проект должен заинтересовать зрителя. Сериал делает ставку на узнаваемый архетип — героя в маске, который действует вне системы, но во имя справедливости. Владимир Дубровский в исполнении Олега Гааса сталкивается с родной Кистенёвкой, погружённой в произвол помещиков и разбой, прикрывающийся его именем. Этот сюжетный ход сразу смещает фокус с литературной драмы на динамичное противостояние: герою приходится бороться не только с врагами, но и с собственной легендой, которую используют в корыстных целях.
Дополнительное напряжение создаёт линия Маши — бывшей возлюбленной Дубровского, чьё появление возвращает личный конфликт в историю о социальной несправедливости. Противостояние с Кирилой Петровичем Троекуровым перерастает из старых обид в открытую войну, где маска, чужая биография и публичный образ становятся таким же оружием, как сабля или пистолет.
Бизнес-логика и продакшен. Для бизнеса «Дубровский. Русский Зорро» — попытка создать франшизу на базе узнаваемого культурного кода. Проект выходит на PREMIER в партнёрстве с телеканалом ТВ-3 и рассчитан на массовую аудиторию, которой важны драйв и зрелище. В касте — Марина Ворожищева, Александр Семчев, Лукерья Ильяшенко и другие.
Кирилл Кузин — режиссёр с крепкой жанровой фильмографией в массовом кино и ТВ. В его послужном списке — пародийные хиты конца 2000-х «Самый лучший фильм» и «Самый лучший фильм — 2», историческая комедия «Ржевский против Наполеона», а также работа над отдельными эпизодами ситкома «Кухня». Кузин много лет делал развлекательные проекты для федеральных каналов, и именно этот опыт работы с узнаваемыми сюжетами и широкой аудиторией здесь становится ключевым активом.
«Дальнобойщица»: семейная комедия о власти, труде и обмене ролями
«Дальнобойщица» — история не про дорогу и не про профессию как экзотику, а про усталость внутри семьи, доведённую до радикального эксперимента. Проект берёт классический конфликт «кто больше работает» и доводит его до буквального переворачивания — без морализаторства, но с расчётом на узнавание.
Чем проект должен заинтересовать зрителя. В центре истории — Валя и Витя в исполнении Анны Уколовой и Владимира Епифанцева. Он — дальнобойщик, привыкший измерять вклад в семейную жизнь километрами и усталостью. Она — женщина, на которой держится дом, трое детей и ежедневная невидимая работа. Супруги, застрявшие в привычном распределении ролей, решают проверить на практике, чей вклад «важнее»: жена садится за руль КамАЗа, муж остаётся дома с детьми и бытом. Их решение поменяться местами запускает не столько комедию положений, сколько цепочку неловких и болезненных открытий: дорога оказывается не свободой, а испытанием, а «сидеть дома» — полноценной работой без выходных.
Сериал держится на столкновении ожиданий с реальностью. Каждый из героев попадает в среду, где прежние аргументы перестают работать, а привычная идентичность даёт сбой. Интерес здесь строится не вокруг того, «кто победит», а вокруг постепенного пересмотра семейной иерархии — и цены, которую приходится за это заплатить.
Бизнес-логика и продакшен. Проект выходит на PREMIER в партнёрстве с ТНТ и укладывается в стратегию платформы: именно такие проекты — семейные, бытовые, с узнаваемым конфликтом — дают стабильный просмотр и длинное удержание аудитории. Режиссёр проекта — Георгий Даниелянц; в касте — Анна Уколова, Владимир Епифанцев, Валентина Мазунина и другие. «Дальнобойщица» — не эксперимент, а холодный расчёт: гендерный конфликт, бытовая комедия и социальное высказывание упакованы в форму, которая одинаково работает и в стриминге, и в телевизионном эфире.
Okko
«Встать на ноги»: лирическая комедия о прощении, которое сложнее свободы
«Встать на ноги» — история не про криминальное прошлое и не про красивый «второй шанс». Это сериал о человеке, который выходит на свободу спустя 20 лет и понимает, что мир давно научился жить без него.
Чем проект должен заинтересовать зрителя. В центре истории — Старый (Гоша Куценко), вынужденный жить с дочерью Олей (Мила Ершова) — взрослой, резкой, передвигающейся на коляске и не желающей иметь с отцом ничего общего. Пытаясь «помогать» грубо и по-своему, он лишь усугубляет конфликт, пока не становится ясно: помощь нужна не ей, а ему.
Старый не стремится к перерождению, его план прост: забрать свою долю, уехать к морю и исчезнуть. Но прошлое возвращается не через насилие, а через людей, от которых нельзя отмахнуться.
Бизнес-логика и продакшен. Шоураннер сериала — Александр Носков, ранее работавший над «Волшебным участком»; режиссёр — Павел Тимофеев, снимавший второй сезон постапокалиптического триллера Okko «Выжившие». Дополнительный сигнал рынку — фестивальная судьба сериала: первые эпизоды были показаны на фестивале онлайн-кинотеатров «Новый сезон», где проект получил награды «Самый ожидаемый сериал» и «Главный герой сезона» (Гоша Куценко). Для Okko это ставка на узнаваемого актёра в нетипичной для него интонации и на историю, которая работает не за счёт конфликта «плохие против хороших», а через тихую, болезненную внутреннюю трансформацию.
«Фейк»: психологический триллер о том, как интернет становится оружием
«Фейк» — сериал не про технологии как таковые, а про уязвимость человека в цифровой среде. В центре истории — киберсталкинг как повседневная, почти незаметная форма насилия, которая не требует взломов или спецсредств: достаточно доступа к данным, терпения и желания разрушить чужую жизнь.
Чем проект должен заинтересовать зрителя. Главная героиня Рита (Анастасия Красовская) — преподаватель лицея, чья жизнь начинает рассыпаться из-за анонимного преследователя. Он шантажирует её, публикует компромат и методично бьёт по самым чувствительным точкам: ученикам, коллегам, друзьям, близким. По мере развития сюжета круг подозреваемых расширяется — бывший парень, ученики, коллеги, знакомые — и сериал превращается не просто в триллер о поиске злоумышленника, а в историю тотального недоверия, где любая связь может оказаться опасной.
Интрига строится не на «кто это сделал», а на ощущении постоянного давления и потери контроля. «Фейк» работает с тревогой современного зрителя: личные данные легко становятся публичными, а репутация — хрупкой. Это история о том, как цифровое пространство стирает границу между частным и публичным и лишает человека ощущения опоры.
Бизнес-логика и продакшен. Режиссёр сериала — Алексей Кузмин-Тарасов, ранее работавший над проектом Okko «Что делать женщине, если…». В касте «Фейка» — Анастасия Красовская, Эльдар Калимулин, Полина Ауг, Василий Михайлов и другие. Для Okko это психологический триллер на острую тему цифровой безопасности, усиленный фестивальной премьерой на «Пилоте» и узнаваемыми актёрами новой волны.
«ОПГ»: ещё один сериал про 90-е — и попытка закрыть с ними разговор
«ОПГ» выходит в момент, когда сериалы про 90-е окончательно перестали быть экзотикой и превратились в устойчивый поджанр. В отличие от привычных историй про взлёт и падение, новая задаёт другой вопрос: что делать с 90-ми, если ты их пережил, но они тебя не отпустили.
Чем проект должен заинтересовать зрителя. В центре новой истории — бывший бандит Воркута, который отсидел за «лихие» годы и выходит на свободу в 2024-м, где старые правила больше не работают. Вместо криминальной иерархии — необходимость искупления, вместо силы — диалог с совестью, которая буквально материализуется и не даёт герою спать.
Бизнес-логика и продакшен. Ключевая ставка — Пётр Буслов, для которого эта тема не просто жанр, а часть авторской биографии. Именно он снял культовый фильм «Бумер», ставший одним из главных мифов о 90-х в российском кино, а позже возвращался к разговору о поколении и его взрослении в последующих проектах («Бумер. Фильм второй», сериал «Дом»). «ОПГ» принципиально отличается от предыдущих историй о той эпохе: это не сериал про то, как жили, а сериал про то, что делать с этим опытом дальше.
Для Okko это способ остаться в тренде на 90-е, но сместить оптику — от криминального аттракциона к комедии искупления и взросления. А для Буслова — возможность закрыть собственный гештальт: поговорить о тех же людях, но уже без романтики, с иронией и правом на прощение.
«Маяк»: семейная драма о вине, взрослении и родительской слепоте
Конфликт сериала строится не вокруг одного трагического события, а вокруг накопленного молчания. «Маяк» — это история о подростке, которого слишком рано сделали взрослым, и о семье, где прощение оказывается сложнее, чем боль. Драма здесь не кричит — она постепенно сжимает пространство, не оставляя героям безопасного выхода.
Чем проект должен заинтересовать зрителя. «Маяк» — история не про героизм и не про преодоление «вдохновляющих» обстоятельств, а про тихую, изматывающую ответственность, которую взрослые перекладывают на детей. В центре — семья, где забота о больном ребёнке становится не общим делом, а незаметным долгом старшего сына.
Главный герой — семнадцатилетний Егор (Евгений Кунцевич), который учится в колледже, занимается боксом и живёт жизнью взрослого задолго до времени. Почти всё его свободное время уходит на уход за младшим братом с ДЦП — потому что родители заняты «важными» делами. Мать Лиля (Юлия Снигирь) берёт дополнительные смены на скорой, отец (Сергей Гилёв) пропадает на работе начальника полиции. Система кажется устойчивой — до тех пор, пока в жизнь Егора не приходит любовь и необходимость сделать выбор между собой и навязанным чувством долга.
Бизнес-логика и продакшен. Производством занимается продюсерская компания «Среда» — один из ключевых партнёров Okko в сегменте драматического сериала; среди продюсеров — Александр Цекало. Режиссёр проекта Иля Малахова ранее была отмечена на международном уровне: её полнометражный фильм «Привет, мама» участвовал в программе кинофестиваля в Сан-Себастьяне.
Сценарий написали Михаил Турбин и Михаил Шульман — авторы, работающие с литературной, психологически точной прозой. В касте — Юлия Снигирь, Сергей Гилёв, Марина Васильева, Макар Хлебников и другие. «Маяк» — тихая, тяжёлая драма, рассчитанная на зрителя, готового к сложному разговору о семье, вине и границах ответственности.
«Полураспад»: историческая драма о цене прогресса и семейной травме
«Полураспад» — сериал не про ядерные технологии и не про холодную войну как абстракцию. Это история о том, как государственные решения с «большой целью» ломают конкретные человеческие жизни — и как эта травма догоняет страну спустя десятилетия. Проект охватывает две эпохи — 1954 и 1989 годы, — связывая Тоцкие ядерные учения с перестроечной реальностью, в которой становится возможным проговаривание того, о чём раньше молчали.
Чем проект должен заинтересовать зрителя. В центре истории — журналистка Надежда Келлер (Анна Михалкова), работающая в провинциальной газете и годами не допущенная к «серьёзным темам». Смерть отца — легендарного журналиста Бориса Келлера (Петар Зекавица) — становится для неё точкой входа в расследование, которое затрагивает не только семейную историю, но и коллективную память. Изучая дневники отца и архивы, Надежда выходит на тему Тоцких учений — и постепенно понимает, что за сухими цифрами стоят тысячи сломанных судеб.
Сериал выстраивает интригу не вокруг сенсации, а вокруг ответственности. К Надежде начинают обращаться очевидцы и пострадавшие, для которых её статья — последняя надежда быть услышанными. Конфликт разворачивается между правом знать правду и страхом вскрыть травму, к которой общество так и не было готово.
Бизнес-логика и продакшен. Производством занимается продюсерская компания Александра Цекало «Среда», которая с 2023 года находится в эксклюзивном партнёрстве с Okko: стороны подписали трёхлетний контракт на производство оригинальных сериалов. И именно это сотрудничество стало для Okko одним из опорных в сегменте больших авторских драм.
Режиссёр Максим Свешников работал над «Методом», «Фарцой» и «Спящими», а сценарист и продюсер Олег Маловичко — автор «Метода», «Троцкого» и «Спящих», что сразу задаёт проекту высокий репутационный уровень.
Дополнительный уровень стратегии — расширение вселенной: вместе с художественным сериалом Okko выпускает документальный проект «Солдаты полураспада», предлагая зрителю выбор глубины погружения.
«Искусство падения»: кинодебют Мигеля — не про победу в телешоу, а про жизнь в танце
Проект сознательно уходит от спортивной логики и превращает хореографию в полноценный драматургический инструмент: через движение здесь проговариваются страх, зависимость, подавление и желание быть признанным.
Чем проект должен заинтересовать зрителя. В центре истории — молодой танцор Дима (Илья Прелин), который подпадает под влияние жёсткого наставника Фила (Артур Астман). Вместе со своей девушкой Юлей (Анна Цыганкова) он оказывается втянут в психологический эксперимент, где проверяется не техника, а готовность подчиняться, терпеть и ломаться. Параллельно разворачивается линия продюсера Ренаты (Линда Лапиньш), для которой танец прежде всего бизнес, пока появление харизматичного танцора Антона (Дмитрий Щебет) не выбивает её из привычной системы координат.
Интрига сериала строится не вокруг успеха или провала, а вокруг границ допустимого: где заканчивается наставничество и начинается манипуляция и можно ли сохранить себя в индустрии, которая питается уязвимостью. Танец здесь — не украшение и не номер между сценами, а язык, на котором герои говорят о боли, страхе и зависимости, часто честнее, чем словами.
Бизнес-логика и продакшен. Проект расширяет жанровую линейку платформы за счёт редкого для российского стриминга формата — танцевальной драмы, ориентированной на взрослую аудиторию. Для Мигеля — хореографа и многолетнего судьи телевизионного шоу «Танцы» — «Искусство падения» становится дебютной режиссёрской работой в игровом кино, что делает проект рискованным, но репутационно интересным для Okko. Сценарий написала и спродюсировала Дарья Грацевич — автор сериалов «Измены», «Чёрное облако» и фильма «Холоп».
Продолжения и новые сезоны: «Секс. До и после» (2-й сезон), «Мамонты» (2-й сезон)
• Первый сезон сериала «Секс. До и после» стал для Okko заметным авторским хитом в формате коротких новелл: проект закрепился как разговор о близости без морализаторства и с редкой для российского стриминга честностью. Во втором сезоне команда сохраняется — режиссёром вновь выступает Дарья Мороз, — но принципиально меняется оптика: если раньше речь шла об отношениях до и после секса, теперь фокус смещается на саму интимную жизнь и её влияние на людей разных возрастов и социальных групп.
Для зрителя это не «повтор формулы», а развитие высказывания: новая тема («секс тоже важен»), новый город (Санкт-Петербург) и расширенный актёрский ансамбль — от Юлии Снигирь и Равшаны Курковой до Максима Матвеева, Софьи Эрнст и Антона Лапенко — почти три десятка персонажей, связанных не сюжетом, а общим эмоциональным полем.
• У первого сезона «Мамонтов» был мощный старт ещё на этапе пилота: на фестивале «Пилот» проект взял награды «Выбор зрителей» и «Выбор прессы». Продление — логичная ставка на редкий для Okko «широкий» продукт: семейный сериал с Юрием Стояновым, который одновременно развлекает и работает с социальной темой, телефонным и цифровым мошенничеством.
Wink
«Трудно быть богом»: первая сериальная экранизация культовой повести Стругацких
«Трудно быть богом» — первый сериал, снятый по мотивам одноимённой повести братьев Аркадия Стругацкого и Бориса Стругацкого, одного из ключевых текстов советской фантастики. Проект берёт на себя сложную задачу: перенести на сериальный формат историю, которую десятилетиями читали как философский трактат о власти, насилии и границах гуманизма. Это не очередная фантастика, а попытка заново проговорить один из самых неудобных вопросов Стругацких: имеет ли право «развитый» человек вмешиваться в судьбу мира, который ещё не готов.
Чем проект должен заинтересовать зрителя. Главный герой — Антон, сотрудник Института истории, отправленный на планету Арканар под видом дона Руматы Эсторского (Александар Радойичич). Румата вынужден жить среди средневекового насилия, зная, что любое прямое вмешательство запрещено. Ситуацию усложняет личный мотив: в Арканаре без вести пропал его отец — легендарный прогрессор Кондор (Сергей Безруков). Сериал выстраивает драму не вокруг спасения мира, а вокруг постепенного разрушения наблюдателя, который слишком долго смотрит на жестокость, не имея права её остановить.
Бизнес-логика и продакшен. Первая сериальная экранизация культовой повести братьев Стругацких — крупная ставка Wink на узнаваемый интеллектуальный бренд. Режиссёр — Дмитрий Тюрин, ранее работавший над «Триггером», «Эпидемией» и «Магомаевым». Сценарий написал Андрей Золотарёв — автор таких сериальных хитов, как «Триггер», «Эпидемия», «13 клиническая» и «Спойлер», а также сценарист фильма «Лёд».
Производством занимаются «НМГ Студия» и Team Films при поддержке ИРИ; в касте — Сергей Безруков, Виктория Исакова, Фёдор Бондарчук, Никита Кологривый и другие.
«Игра на вылет»: первый российский сериал про большой теннис — и он не про триумфы и трофеи
Проект смотрит на спорт снизу — со стороны тех, кто выпал из системы и вынужден выживать на её обочине. Интрига сериала строится не вокруг соревнований, а вокруг сделки между талантом и системой.
Чем проект должен заинтересовать зрителя. В центре истории — молодая теннисистка Катя (Полина Гухман), вынужденная оставить профессиональный спорт. Она ездит по частным кортам Москвы, притворяясь новичком, и обыгрывает состоятельных любителей на деньги. Свидетелем одного из таких матчей становится Игорь Стрельников (Данила Козловский) — бывший профессиональный спортсмен, который видит в Кате «неогранённый алмаз» и шанс вернуть себя в большой спорт.
Катя не мечтает о славе — она пытается выжить. Стрельников не спаситель: он тоже играет ва-банк, используя чужой дар как последний ресурс. Теннис здесь — не фон и не аттракцион, а жёсткая среда, где каждый удар может стать решающим.
Бизнес-логика и продакшен. Проект расширяет жанровую линейку платформы за счёт редкого для российского рынка формата — спортивной драмы с высокой степенью аутентичности. Режиссёр — Евгений Корчагин («Война семей», «Говорит Земля!», «ON и она»), сценарий написала команда авторов во главе с Андреем Мухортовым и Дмитрием Зверьковым, которые уже делали большие жанровые сериалы для массовой аудитории («Психологини», «Тётя Марта»), а также работали над форматами вроде «90-е. Весело и громко» и «Кухня. Война за отель». Отдельный репутационный актив — спортивная экспертиза: консультантами выступили Шамиль Тарпищев и Анастасия Пивоварова, а в кадре появляются известные теннисисты Дмитрий Турсунов и Николай Давыденко.
Продолжения и новые сезоны: «Ландыши. Вторая весна», «Отмороженные-2», «После Фишера. Инквизитор»
• «Ландыши. Вторая весна» открывает новую главу музыкальной драмы: распад группы, интриги вокруг наследства и главный крючок — неопределённость судьбы Лёхи. Создатели сознательно держат интригу, возвращается ли персонаж «по-настоящему» или остаётся лишь в воспоминаниях героини. Музыка вновь становится полноценным героем: номера встроены в повествование и работают как клипы-сказки. Логика продолжения: Wink усиливает проект, который живёт на пересечении сериала и музыкального контента, расширяя аудиторию за счёт артистов и клипмейкерской режиссуры (Илья Шпота — дебют в кино).
• Продолжение комедийного хита «Отмороженные» про бандитов из 90-х, оказавшихся в современности, повышает ставки: спустя три года герои распутывают последствия «разморозки» — от тюрьмы и условок до мести и попытки собрать семью. Новый сезон смещает акцент от гэгов к драматургии ответственности.
• «После Фишера. Инквизитор» — продолжение популярной детективной франшизы переносит действие в алтайскую провинцию и связывает новое убийство с легендой барнаульского маньяка. Ключевая интрига — «девушка-Маугли», выросшая в тайге, к которой сходятся версии. Логика продолжения: развитие сильного IP с обновлением пространства и персонажей (новый следователь, новые актёры), что позволяет освежить мифологию без перезапуска бренда.
KION
«Резервация»: первая экранизация фантастического романа Станислава Гимадеева «Принцип чётности» и сериал-ловушка без выхода
«Резервация» работает как психологический эксперимент: что происходит с сообществом, когда исчезает надежда на выход и каждый вынужден выбирать между моралью и выживанием.
Чем проект должен заинтересовать зрителя. В центре истории — Сергей (Денис Шведов), который возвращается домой и обнаруживает, что город, отрезанный от внешнего мира загадочной аномалией, превратился в резервацию. Его цель простая и предельно личная: любой ценой вытащить из ловушки жену Тину (Екатерина Волкова) и дочь Машу (Полина Гухман). Ради этого Сергею приходится разбираться в устройстве нового мира и идти на сделку с давним врагом — компромисс, который постепенно стирает границу между спасением и соучастием.
Интрига сериала строится не только вокруг аномалии, но и вокруг исчезновений детей, которые происходят внутри резервации уже несколько лет. По мере развития сюжета становится ясно: угроза исходит не только извне, но и от самих людей, запертых в замкнутом пространстве.
Бизнес-логика и продакшен. Для KION «Резервация» — ставка на редкий для отечественного рынка формат «закрытого мира», который легко удерживает внимание и стимулирует биндж-просмотр. Это не просто фантастический триллер, а семейная драма, упакованная в высококонцептуальный жанр — проект, рассчитанный на зрителя, который ищет не только напряжение, но и сложные моральные вопросы.
В касте — Филипп Янковский, Алексей Розин, Николай Шрайбер и другие. Режиссёр — Алексей Андрианов, который ранее работал над такими масштабными жанровыми сериалами, как «Спящие», «София», «Столыпин» и «Екатерина. Фавориты». Производством занимаются ON Studio, у которой есть собственная линейка оригинального контента для KION/«Кион» (в портфеле — «Почка», «Дорогой родственник», «Три сестры»), и Team Films («Воронины», «Хорошая жена», «В клетке», «Записки отельера») — команды с опытом работы с масштабными мирами и многолинейными сюжетами.
«Отпечатки»: не классический детектив про маньяка, а история о возвращении к прошлому
«Отпечатки» работают как психологический триллер о коллективной вине и цене правды в маленьком городе, где все друг друга знают.
Чем проект должен заинтересовать зрителя. В центре истории — следователь Яна (Оксана Акиньшина), которая возвращается в родной город, чтобы расследовать серию жестоких убийств. Для неё это не просто работа, а способ разобраться с личными травмами и демонами, от которых она уехала, но так и не сбежала. Её радикальные методы и личная вовлечённость быстро ставят дело под удар — и тогда в расследование включается капитан полиции Денис (Дмитрий Чеботарёв), более системный и осторожный, но не менее уязвимый.
Следы ведут к местному детскому дому — пространству, где прошлое буквально законсервировано. Чем ближе напарники подбираются к разгадке, тем активнее им мешают: сериал выстраивает интригу не только вокруг того, кто убийца, но и вокруг вопроса, кто и зачем десятилетиями охранял эту тишину.
Бизнес-логика и продакшен. Проект выглядит как попытка повторить успех «Хрустального» — одного из самых громких оригинальных сериалов платформы, вышедшего в 2021 году. Тогда KION сделал ставку на мрачный провинциальный детектив с сильной психологической оптикой — и попал в запрос аудитории, что подтвердили и высокие рейтинги, и индустриальные награды. «Отпечатки» работают в той же логике: расследование здесь лишь повод вскрыть травму, которую город и его жители предпочли забыть.
Производством занимается KIONFILM — студия с собственной линейкой оригинального контента для сервиса. В касте — Агриппина Стеклова, Полина Кутепова, Лика Нифонтова, Ольга Машная и другие актёры.
Кинопоиск
«Казино»: драма о 90-х как точке морального слома, а не романтике риска
«Казино» отличается от большинства сериалов про 90-е тем, что смотрит на эпоху не с улицы и не через бандитский эпос, а через точку, где деньги впервые становятся языком власти — элитное казино в центре Москвы. Если «Слово пацана» и «Мир! Дружба! Жвачка!» продают 90-е как подростковую и дворовую инициацию, а «Бандитский Петербург» и «Бригада» — как миф о силе и братстве, то здесь 90-е — это сервисная работа, моральная эрозия и взросление через компромисс: героиня не «входит в группировку», она входит в систему, где тебя меняет не насилие, а ежедневная сделка с собой.
Чем проект должен заинтересовать зрителя. «Казино» — сериал не про азарт как развлечение и не про гламур «лихих» лет. Это история о начале 1990-х как моменте, когда свобода обернулась необходимостью выживать любой ценой. Проект сознательно смотрит на эпоху снизу — через судьбу одной девушки, оказавшейся между образованием, принципами и реальностью, в которой деньги становятся универсальным языком.
В центре сюжета — Маша, перспективная студентка мехмата МГУ (Лена Тронина). В 1991 году она вынуждена бросить учёбу и устроиться крупье в одно из первых элитных казино Москвы, чтобы спасти семью от долгов. Мир казино — это не просто место работы, а концентрат новой реальности: политики, бизнесмены, криминал и иностранцы решают судьбы за зелёным сукном, пока за его пределами люди распродают последнее.
Постепенно Маша втягивается в опасную игру и знакомится с амбициозным предпринимателем Мавриным (Константин Хабенский). Интрига строится не вокруг выигрышей и проигрышей, а вокруг внутренней трансформации героини: где проходит граница между компромиссом и предательством себя и можно ли сохранить достоинство в системе, построенной на риске и цинизме. «Казино» работает как портрет поколения, перед которым встал выбор — быть жертвой перемен или принять правила новой игры.
Бизнес-логика и продакшен. Проект создают Плюс Студия (в экосистеме Яндекса отвечает за оригинальный контент для подписки «Яндекс Плюс») и «Лунапарк» для Кинопоиска (входит в экосистему Яндекса). Шоураннер — Александра Ремизова, за последние годы ставшая одним из ключевых авторов драматической линейки Кинопоиска: именно на платфморме выходили её самые громкие проекты — «Нулевой пациент», «Монастырь», «Игры» и «Триггер», — которые становились флагманскими премьерами сервиса и собирали миллионную аудиторию. Режиссёр — Алексей Кузмин-Тарасов, ранее работавший с психологически напряжёнными историями («Неверные», «Фейк»).
«Очарованные»: не очередная сказка и не фэнтези ради эскапизма, а разговор о взрослении и выборе через русский фольклор
«Очарованные» работают как young-adult-история, которая одинаково считывается подростками и взрослыми. Визуально и драматургически сериал уходит в эстетику начала XX века, смешивая приключение, детектив, роуд-муви и психологическую драму. Магия здесь — не аттракцион, а метафора внутренних состояний, с которыми сталкиваются герои-подростки.
Чем проект должен заинтересовать зрителя. В центре истории — две сестры-колдуньи из тихого городка Искры. Отличница Злата (Даяна Гудз) готовится унаследовать от матери роль хранительницы границы между мирами, тогда как Марья (Таисья Калинина) мечтает о «нормальной» человеческой жизни и отказывается жить по заранее написанному сценарию. Попытка Марьи выиграть спор и доказать свою самостоятельность приводит к катастрофе: она открывает портал в Мир теней, Злата погибает и у Марьи остаётся девять дней, чтобы найти живую воду и вернуть сестру.
Путешествие превращается в движение не только сквозь леса и мифологические пространства, но и внутрь себя — к вопросам о зависти и дружбе, первой любви и предательстве, принятии собственной инаковости. Взрослые персонажи усиливают тёмную мифологию мира: Ядвига (Елена Подкаминская), Кощей (Юрий Чурсин), Верлиока (Даниил Воробьёв) — это не сказочные архетипы, а фигуры, через которые проговариваются страхи, власть и соблазн простых решений.
Бизнес-логика и продакшен. Проект расширяет жанровую линейку платформы за счёт редкого для российского рынка дарк-фэнтези в формате Young Adult. Производством занимается «МВ-Фильм» при поддержке ИРИ и Плюс Студии.
Режиссёр — Илья Шеховцов («Трудные подростки», «Контейнер»), оператор — Геннадий Успангалиев («Обоюдное согласие»). Важный актив проекта — художественная команда, работавшая над фэнтезийными франшизами уровня «Последнего богатыря», «Легенды о Коловрате» и «Он — дракон». Для Кинопоиска «Очарованные» — ставка на создание собственного сказочного мира с потенциалом продолжения: визуально богатого, эмоционально честного и способного вырастить лояльную аудиторию вокруг нового IP.
«Фурия»:
«Фурия» — не очередной спин-офф киновселенной Bubble вокруг Майора Грома, а попытка пересобрать супергеройский жанр с новой, женской точки зрения. Впервые в киновселенной Bubble в центре оказывается женский персонаж, и история строится не вокруг спасения мира, а вокруг личной травмы, воспитанной и направленной системой. Проект опирается на комиксы Bubble Comics, но заметно смещает акцент с аттракциона на психологию и внутренний конфликт.
Чем проект должен заинтересовать зрителя. Главная героиня — Ника Чайкина (Алёна Долголенко), девушка с уникальными способностями, которая с детства воспитывается в закрытой организации «Братство». За десять лет тренировок она становится лучшим агентом, владеющим боевыми искусствами, шпионажем и оружием, но её цель — не карьера и не статус, а месть за убитую семью. Внутри «Братства» Ника находит опору в Джаме (Линара Самирханова), но одновременно сталкивается с жёсткой иерархией, которую олицетворяет Анна (Юлия Пересильд).
Важный конфликт сериала — столкновение личной воли и института, который формирует героев под свои задачи. Даже линия отца Ники Виктора (Сергей Безруков) работает не как сентиментальный якорь, а как напоминание о жизни, которой героиню лишили. Появление знакомых персонажей вселенной — например, Димы Дубина (Александр Сетейкин) из «Майора Грома» — встраивает историю в общий мир, не перетягивая фокус с новой героини.
Бизнес-логика и продакшен. Проект создаётся Плюс Студией и Bubble Studios и продолжает стратегию масштабирования киновселенной Bubble в сериальном формате. Режиссёр — Александр Хант, известный по авторским фильмам «Как Витька Чеснок вёз Лёху Штыря в дом инвалидов» и «Межсезонье», что задаёт «Фурии» более приземлённую, человеческую интонацию по сравнению с классическими супергеройскими историями.
Пятисерийный формат, сочетание живой съёмки с анимацией и сильный актёрский ансамбль делают «Фурию» не просто очередным ответвлением, а точкой роста всей франшизы. Для Кинопоиска это ставка на обновление аудитории Bubble и на расширение жанрового диапазона — от мужского полицейского экшена к историям про власть, контроль и цену мести, рассказанным с женской перспективы.
Продолжения и новые сезоны: «Майор Гром. Игра против правил», «Монастырь» (2-й сезон), «Беспринципные» (5-й сезон)
· «Майор Гром. Игра против правил» — сериал становится логичным продолжением и расширением одной из самых успешных российских киновселенных последних лет. Фильмы франшизы «Майор Гром» стабильно показывали высокие просмотры на Кинопоиске, а «Чумной доктор» после релиза в 2021 году возглавил топ российских проектов сервиса и вошёл в мировые чарты Netflix. Новый формат не просто пересказывает знакомую историю, а пересобирает вселенную под сериал: добавляет новые локации, раскрывает второстепенных персонажей и вводит сюжетные линии, которые станут фундаментом для следующих фильмов и сериалов Bubble Studios. Для зрителя это не «ещё одна версия», а углубление знакомого мира: каждый эпизод сосредоточен на отдельном персонаже — от Игоря Грома и Юлии Пчёлкиной до Сергея Разумовского и Олега Волкова. Ставка на шоураннера Олега Трофима (автора всех фильмов франшизы) и нового режиссёра Соберсашу позволяет одновременно сохранить узнаваемый язык «Грома» и обновить визуальный стиль под сериальную аудиторию. Это не просто продолжение, а стратегический этап развития киновселенной с горизонтом до конца десятилетия.
· «Монастырь» — один из самых обсуждаемых сериалов Кинопоиска 2022 года. И это тот случай, когда продление выглядит не «потому что можно», а потому что цифры и интерес аудитории всё объяснили. Аудитория первого сезона — более 4,4 млн смотрящих подписчиков. Для зрителя новый сезон — не повтор темы, а смена оптики: история теперь строится вокруг молодого послушника Юры (Марк Эйдельштейн), который впервые оказывается в шумном мегаполисе и сталкивается с новыми вызовами — моральными, семейными и «взрослыми». Команда сохраняется (автор идеи и шоураннер Александра Ремизова, режиссёр и соавтор сценария Сергей Попов), а ансамбль расширяется за счёт новых персонажей и звёзд: Егор Корешков, Лео Канделаки, Сабина Ахмедова, плюс ранее заявленные Игорь Верник и другие.
· «Беспринципные» — один из самых устойчивых IP Кинопоиска. Сериал выходит с 2020 года, в 2021-м получил премию АПКиТ как лучший комедийный сериал и на протяжении последних трёх лет стабильно входит в топ-20 самых популярных проектов платформы по итогам года. Пятый сезон возвращает франшизу туда, где она и стала культурным феноменом, — на Патриаршие пруды. После эксперимента со спин-оффом в Петербурге сериал снова собирает «золотой состав» московских историй и добавляет новых героев, расширяя социальную карту района. Для зрителя это продолжение уже знакомого формата: короткие сатирические новеллы о любви, деньгах, статусе и человеческих слабостях, рассказанные с тем же фирменным цинизмом. В фокусе — всё те же фигуры франшизы, от Славика (Павел Деревянко) до Хадякова (Николай Фоменко) и Валентины (Кристина Бабушкина), но с обновлённой динамикой и новыми линиями.
START
«АЙДА!»: криминальная драма о том, как подростков втягивают в насилие
«АЙДА!» — сериал не про романтику уличных банд и не про ностальгию по «лихим» сюжетам. Это история о том, как насилие становится языком взросления, а подростки — самым уязвимым ресурсом в чужих идеологических играх.
Чем проект должен заинтересовать зрителя. В центре истории — Гриша (Алексей Онежен), подросток из привилегированной семьи, переехавший с родителями из Волгограда в Казань. Здесь он оказывается в эпицентре войны уличных группировок и быстро понимает, что статус «чужого» делает его мишенью. Его неожиданным наставником становится Захаревич (Даниил Воробьёв) — харизматичный, образованный и опасный идеолог банды «Тяп-Ляп», который не столько вербует, сколько конструирует идентичность, превращая подростков в инструмент.
Параллельно развивается линия начальника уголовного розыска Никонова (Владимир Вдовиченков), единственного взрослого, который видит в происходящем не локальный криминальный всплеск, а начало более масштабных процессов. Интрига сериала строится не вокруг отдельных преступлений, а вокруг вопроса: кто и зачем стоит за системной радикализацией подростков — и почему остановить её оказывается почти невозможно.
Бизнес-логика и продакшен. Проект выходит в 2026 году одновременно на START и НТВ — показательная модель сопродакшена стриминга и федерального телевидения. Режиссёр — Олег Асадулин, ранее работавший с динамичными и жанрово плотными проектами — от триллеров и экшена до подростковых драм: в его фильмографии сериалы «Закрытая школа», «Квест», «Выжить после», а также полнометражные проекты «Фобос. Клуб страха» и «Тёмный мир: Равновесие», где важную роль играют темп, визуальное давление и работа с молодыми героями. Каст подчёркивает масштаб амбиций проекта: помимо Вдовиченкова и Воробьёва, в сериале заняты Алексей Серебряков, Никита Кологривый, Екатерина Климова и другие.
Продолжения и новые сезоны: «Мошенники-2», «Вампиры средней полосы — 3» (финал), «Папины дочки. Новые — 5», «Инспектор Гаврилов — 3», «Новогодний Феофан»
• Второй сезон «Мошенников» усиливает один из самых жёстких и актуальных криминальных проектов START: история Дамира выходит за рамки «телефонных афер» и масштабируется до международных схем с недвижимостью и собственной мобильной сетью. Сюжет сознательно догоняет реальность: сценарий переписывался с учётом новых мошеннических практик, включая цифровые и ИИ-инструменты.
• Третий сезон «Вампиров средней полосы» завершает одну из самых любимых франшиз платформы — редкий для рынка случай, когда франшизу не «дожимают», а закрывают на пике лояльности аудитории. Семейная комедия с элементами фэнтези доводит конфликт до максимальных ставок — исчезновения людей, раскол Хранителей и прямое столкновение с внешней угрозой. При этом сериал сохраняет главное отличие: иронию и человечность, даже когда речь идёт о «битве без равных».
• Пятый сезон «Папиных дочек. Новых» закрепляет перезапуск культового ситкома как самостоятельную франшизу: герои взрослеют, семейная иерархия меняется, а конфликты становятся ближе к реальности современной семьи. Возвращение ключевых персонажей сочетается с новыми сюжетными линиями — от родительства до сепарации детей. Совместный релиз на START и СТС делает проект «якорным» для самой широкой аудитории — от ностальгирующих родителей до молодых зрителей, выросших уже на новой версии сериала.
• Третий сезон «Инспектора Гаврилова» продолжает формат комедийного детектива, где столкновение характеров важнее самой загадки. Герои всё глубже застревают в собственных привычках и ошибках, а юмор строится на абсурде системы и человеческой неустроенности. Логика продолжения: стабильный, недорогой в производстве формат с высокой повторяемостью просмотров — классический long runner для подписочной модели.
• «Новогодний Феофан. Нейропраздник к нам приходит» — новогодний спецвыпуск развивает экспериментальную нейрокомедию. К истории отшельника добавляется семейное измерение, фольклорные персонажи и актуальная сатира на итоги года. ИИ здесь — не трюк, а часть авторского языка.
Сопродакшен и содистрибуция — новая норма для стримингов
Сопродакшены в 2026 году — это уже не «красиво договорились», а базовая бизнес-модель рынка. Как мы писали в обзоре о том, на чём онлайн-кинотеатры зарабатывали в 2025-м и с какими стратегиями заходят в 2026-й, платформы всё чаще делят бюджеты, риски и IP, потому что одиночные ставки стали слишком дорогими. Теперь социальные драмы, большие франшизы и экранизации работают не как авторские жесты, а как совместные инвестиционные проекты. Ниже — сериалы, в которых партнёрство важнее логотипа, а экономика производства напрямую формирует сюжет, жанр и горизонт жизни IP.
PREMIER + START
«Нефть»: трагикомедия о мечте разбогатеть там, где система не делится
«Нефть» — это не производственная драма про добычу ресурсов и не героический сериал о покорении Севера. Проект использует нефтяную лихорадку как метафору социального неравенства: два города в пятидесяти километрах друг от друга живут в разных экономических вселенных. Один купается в нефтяных доходах, другой — медленно вымирает.
Чем проект должен заинтересовать зрителя. В центре истории — Семён Плахов (Антон Васильев), тихий и неудачливый водопроводчик из Шевелёва, от которого ушла жена с ребёнком. После небольшого землетрясения его колодец вместо воды наполняется нефтью — и перед Семёном встаёт выбор, который сериал последовательно доводит до абсурда. Он решает не сообщать о находке властям и вместе с одарённым местным фриком Ульяном (Иван Добронравов) начинает строить «самый честный нечестный бизнес».
История балансирует между комедией и драмой: попытка доказать жене (Елена Николаева), что он «чего-то стоит», быстро превращается в столкновение с реальностью, где любое богатство притягивает чиновников, криминал и моральные компромиссы. «Нефть» не столько про деньги, сколько про иллюзию социального лифта — и про то, как быстро она ломается, когда человек пытается встроиться в систему, созданную не для него.
Бизнес-логика и продакшен. Для PREMIER и START «Нефть» — это ставка на социальную трагикомедию с узнаваемым российским нервом: сериал, который легко продаётся как история «про маленького человека», но на деле говорит о распределении ресурсов, провинциальной безысходности и соблазне быстрого успеха. Режиссёр — Алексей Шабаров, ранее работавший на стыке социальной драмы и чёрной комедии: в его фильмографии сериалы «Регби» и «Контакт», где жёсткий социальный контекст сочетается с ироничной интонацией и вниманием к «маленькому человеку». Каст «Нефти» усиливает сатирический масштаб истории: помимо Васильева и Добронравова, в проекте заняты Иван Охлобыстин, Кристина Асмус, Александр Горбатов, Роза Хайруллина.
Продолжения и новые сезоны: «Олдскул» (2-й сезон), «Хутор» (2-й сезон)
• Продолжение хита 2025 года — сериала «Олдскул» — развивает конфликт поколений уже после примирения. В первом сезоне советская учительница Мария Трифонова не только встроилась в элитную школу с сервисной логикой образования, но и собрала распавшуюся семью. Второй сезон смещает фокус с «адаптации» на последствия: когда успех достигнут, выясняется, что компромиссы требуют пересмотра, а принципиальность — цены.
• Второй сезон «Хутора» отвечает на главный вопрос первого: кем на самом деле является Артём — жертвой обстоятельств или человеком, готовым меняться. История криптокоуча, сбежавшего от кредиторов в мир без смартфонов и городской суеты, углубляется: «Хутор» перестаёт быть экзотической локацией и становится пространством проверки идентичности.
Wink + START
«Дети перемен», 2-й сезон: история социального подъёма превращается в рассказ о его цене
Если первый сезон показывал путь снизу вверх, то продолжение фиксирует момент, когда цель достигнута — и оказывается, что власть и деньги не решают главную проблему. Проект сознательно уходит от романтизации криминала и делает центром истории семейный распад как побочный эффект успеха.
Чем проект должен заинтересовать зрителя. Флора (Виктория Исакова) больше не водитель троллейбуса, а глава группировки с выстроенным незаконным бизнесом. У неё есть всё, что принято считать атрибутами победы: дом, охрана, статус. Но именно в этот момент семья начинает рушиться. Руслан (Хетаг Хинчагов) отдаляется, Пётр (Слава Копейкин) ненавидит мать за сделанный выбор, и только младший Юра (Макар Хлебников) пытается удержать семью от окончательного распада.
Интрига второго сезона строится не вокруг очередного криминального конфликта, а вокруг невозможности совместить роль лидера и роль матери. Возвращение знакомых персонажей и появление новых усиливают давление: Флоре приходится защищать бизнес, когда дом уже не защищён. Это сериал не про «женщину во главе ОПГ», а про то, как власть обнажает личные трещины, которые раньше удавалось скрывать.
Бизнес-логика и продакшен. Производство ведётся START при поддержке «НМГ Студии». Режиссёры и авторы сценария — Сергей Тарамаев и Любовь Львова, ранее они сняли «Фишер» (жёсткий криминальный триллер) и «Чёрную весну» (подростковую драму о насилии и взрослении), а также полнометражные фильмы «Зимний путь» и «Метаморфозис».
START + Иви
«Холод»: тюремный «Монте-Кристо» в декорациях Москвы
«Холод» продаёт не «криминал» как жанр, а удовольствие от наблюдения за тем, как система сначала ломает человека, а потом сама же получает ответку — причём без розовых оправданий и с экшеном (в пресс-материалах отдельно подчёркивают динамичные сцены и большую аварию). Это сериал про месть, но по-современному: здесь важнее не «кто убил», а «кто на самом деле управляет правосудием — и сколько стоит правильное решение».
Чем проект должен заинтересовать зрителя. «Холод» работает с одной из самых болезненных фантазий массового зрителя: что будет, если система, однажды сломавшая человека, столкнётся с ответом. Это не классический детектив и не тюремная сага, а история внутреннего охлаждения: героиня перестаёт надеяться на справедливость и начинает конструировать её самостоятельно. Сериал обещает не только драму и экшен, но и редкий для российского контента разговор о цене власти, религиозной жестокости и наследуемом страхе — в том числе внутри семьи.
В центре сюжета — Женя, которую несправедливо отправляют в тюрьму после смертельной аварии на Кутузовском проспекте, где гибнут её муж и шестилетняя дочь. Реальные виновники — «мажоры» с могущественными родителями — остаются на свободе. В колонии героиня спасает влиятельную заключённую Яну и получает в ответ не сочувствие, а практический курс по выживанию, побегу и возврату контроля над собственной жизнью. Параллельно развивается линия крупной чиновницы Цапковой в исполнении Ларисы Гузеевой — линия крупной чиновницы Цапковой — роли, ради которой Лариса Гузеева пошла на радикальное внешнее перевоплощение.
Бизнес-логика и продакшен. Проект снят кинокомпанией Algorithm. Сценарист и режиссёр — Алексей Казаков; продюсеры — Павел Буря, Алексей Казаков и Даниил Махорт. У Бури в портфеле — заметные кино- и сериал-проекты уровня «Лето», «Спутник», «Петровы в гриппе», «Уроки фарси», «Казнь», «Домашнее поле». У Казакова и Махорта — крепкая «коммерческая» фильмография (у обоих в числе работ — «Родные», у Махорта — «Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее» и другие проекты).
Отдельный слой бизнес-логики — нативная интеграция бренда HONGQI: бизнес-минивэн HQ9 встроен в экшен не как реклама, а как часть визуального языка сериала. Для рынка это ещё один пример того, как платформы продают не просто размещение, а участие бренда в нарративе.
Продолжения и новые сезоны: «Золотое дно — 2» (финал)
• «Золотое дно» почти неизбежно сравнивают с «Наследниками»: Forbes называл проект попыткой сделать российский вариант Succession, а Кинопоиск прямо использовал формулу «русские „Наследники“».
Финальный сезон усиливает то, за что сериал полюбили в первом, — корпоративную войну, переведённую в плоскость семейной трагедии. Теперь давление становится внешним и системным: компания «Галактика» подпадает под санкции, деньги заканчиваются, а на сцене появляется новый игрок — жёсткий региональный предприниматель Верещагин (Даниил Страхов), для которого бизнес — это продолжение личной мести. Внутренняя борьба за власть внутри семьи Градовых больше не выглядит абстрактной: от решения, кто возглавит компанию, напрямую зависит её выживание.
Иви и START сознательно ведут проект к финалу, а не растягивают его в «бесконечную сагу». Второй сезон — это управляемое завершение IP, где ставки повышаются не за счёт новых персонажей, а за счёт изменения контекста: деньги больше не растут, а ошибки начинают стоить всего. И это, кстати, роднит «Золотое дно» с «Наследниками» (Succession), которых тоже закрыли относительно быстро — на четырёх сезонах.
PREMIER + Okko
Новый сезон: «Постучись в мою дверь в Москве — 2»
Это не просто локальная версия турецкого хита, а адаптированная под российский контекст самостоятельная мелодраматическая вселенная. Проект сознательно отходит от оригинального турецкого сюжета: новые линии и повороты пишутся специально под российскую аудиторию, усиливая мотивы выбора, зависимости и эмоциональной ответственности.
Во втором блоке второго сезона история смещается от «служебного романа» к многоуровневой семейной драме, где прошлое напрямую влияет на настоящее. Саша возвращается в компанию «Стиллард» и пытается начать всё заново после предательства Градского. Однако личная линия усложняется неожиданным вмешательством бабушки героини, которая вскрывает семейную тайну и радикально меняет расстановку сил. Формат в 32 эпизода во втором блоке позволяет не спешить с развязками и держать зрителя в режиме ежедневного эмоционального контакта — ключевой крючок для поклонников жанра.
KION + Okko
«Полдень»: первая сериальная адаптация целого «Мира Полудня» Стругацких — с его персонажами, институциями и мифологией
Если Wink впервые экранизируют одну повесть Стругацких «Трудно быть богом», то KION и Okko берутся за более масштабную задачу: первую сериальную адаптацию целого мира Стругацких, так называемого Мира Полудня.
Чем проект должен заинтересовать зрителя. Действие разворачивается в 2278 году, в цивилизации, где человечество внешне победило страх, дефицит и войну, — но так и не избавилось от фундаментальных этических конфликтов. В центре сюжета — операция по поиску прогрессора Льва Абалкина (Максим Матвеев), который нарушил правила и самовольно вернулся на Землю с планеты Надежда. Руководитель Комиссии по контактам Рудольф Сикорски (Леонид Ярмольник) поручает Максиму Каммереру (Юрий Колокольников) не просто найти Абалкина, но и разобраться в его возможной связи со сверхцивилизацией Странников — контакте, который может обернуться катастрофой для всей Земли.
Интрига строится не вокруг погони, а вокруг моральной дилеммы: что опаснее — неизвестная внешняя угроза или человек, который знает о ней слишком много. «Полдень» последовательно уходит от экшена и превращается в философский триллер, где каждый персонаж вынужден отвечать на вопрос, который Стругацкие задавали ещё в XX веке: имеет ли право развитое общество решать за других — и за себя, — что такое благо. Это фантастика не про технологии, а про ответственность, выбор и цену вмешательства в чужую эволюцию.
Бизнес-логика и продакшен. Проект производится компанией «Медиаслово» совместно с KION и Okko при поддержке ИРИ — редкий для рынка пример полноценного сопродакшена вокруг сложной научной фантастики. Каст подчёркивает масштаб амбиций: помимо Матвеева, Колокольникова и Ярмольника, в проекте заняты Юлия Снигирь, Софья Синицына, Борис Хвошнянский и другие.
START + Okko
«Время счастливых»: семейная драма о том, как эпохи проходят по людям
«Время счастливых» — это не ностальгия по позднему СССР и не очередная хроника 90-х. Проект использует смену эпох как инструмент давления на частную жизнь: как большие исторические сдвиги — от наивных 80-х к выживанию в 90-х и прагматизму 2010-х — медленно размывают любовь, амбиции и представления о счастье внутри одной семьи. Это сериал не про страну вообще, а про то, что происходит с людьми, когда время перестаёт быть на их стороне.
Чем проект должен заинтересовать зрителя. В центре истории — семья Счастливых. У Марины и Ивана рождается тройня, они получают долгожданную квартиру и начинают «правильную» жизнь — но очень быстро оказывается, что счастье не выдерживает столкновения с реальностью. Иван (Тихон Жизневский), перспективный кандидат наук МГУ, теряет научную карьеру и становится репетитором и домохозяином, пока Марина (Ольга Лерман) зарабатывает на рынке. Потеря одного из детей, невысказанные обиды и чувство нереализованности постепенно разъедают отношения.
Когда действие переносится в 2012 год, перед героями встаёт вопрос не о выживании, а о втором шансе: можно ли начать новую жизнь, вернуть близость и снова стать семьёй, если прошлое так и не было прожито до конца. Дополнительный драматургический слой вносит линия дочери Раисы — соседки и любовницы Ивана, чья смерть остаётся загадкой спустя 13 лет. Семейная сага превращается в исследование памяти, вины и того, как тайны прошлого продолжают формировать настоящее.
Бизнес-логика и продакшен. Режиссёр — Илья Силаев, ранее работавший с камерной драматургией и актёрскими историями в сериалах «Сёстры», «ИП Пирогова» и «Куплю актрису». Для платформ «Время счастливых» — ставка на семейную сагу как универсальный формат: сериал, который цепляет зрителя не резкими твистами, а узнаваемостью жизненных выборов. Это контент про отношения, утраты и попытку пересобрать себя в новом времени — именно такие истории дольше всего живут в обсуждениях и формируют устойчивую лояльность аудитории.
