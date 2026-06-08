Сбой в работе сервисов ВТБ произошел из-за DDoS-атаки — специалисты банка уже работают над восстановлением доступа

ВТБ объявил о том, что причиной сбоев в работе цифровых сервисов стала DDoS-атака на инфраструктуру банка, сообщил ТАСС. Ранее у части клиентов возникли сложности с доступом к приложению ВТБ Онлайн, проведением платежей и переводов. В кредитной организации заявили, что специалисты уже работают над восстановлением работоспособности сервисов.

Банк связал сбой с кибератакой

В пресс-службе ВТБ сообщили ТАСС, что онлайн-сервисы банка подверглись DDoS-атаке.

«Мы работаем над восстановлением доступности сервисов, чтобы клиенты могли как можно скорее вновь воспользоваться ими», — отметили в банке.

До полного восстановления работы сервисов клиентам порекомендовали использовать банкоматы для проведения переводов и платежей.

Число жалоб начало резко расти 8 июня около полудня

Ранее пользователи массово сообщили о проблемах с доступом к сервисам банка. По данным DownDetector, всплеск обращений начался около 11:00 мск, а к полудню количество жалоб за час превысило 3,3 тыс.

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Клиенты сообщали о невозможности войти в «ВТБ Онлайн» и «ВТБ Бизнес Онлайн», а также о сбоях при проведении платежей и переводов. Среди самых распространённых жалоб:

отсутствие связи с сервером,

недоступность мобильного приложения,

ошибки при загрузке платёжных операций.

Основная часть обращений клиентов ВТБ связана с работой мобильного приложения

Согласно данным DownDetector, 40% обращений от клиентов банка за последние сутки пришлось на проблемы с мобильным приложением ВТБ. Ещё 35% жалоб касались работы сайта банка. По 10% сообщений пользователи оставили из-за сбоев сервиса и личного кабинета.

Наибольшее число обращений поступило из Санкт-Петербурга, Москвы и Московской области. Чаще других о проблемах сообщали владельцы Android-устройств, на которые пришлось более 43% жалоб.