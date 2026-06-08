В работе сервисов ВТБ произошёл сбой 8 июня — пользователи не могут войти в мобильное приложение

Пользователи массово жалуются на сбой в работе сервисов ВТБ. По данным DownDetector, чаще всего проблемы связаны с мобильным приложением и сайтом банка. Клиенты сообщают, что не могут войти в ВТБ Онлайн, открыть приложение и провести платежи. В банке подтвердили наличие сбоя и заявили, что работают над устранением проблемы.

Сбой в работе сервисов ВТБ произошел из-за DDoS-атаки Банк рекомендовал использовать банкоматы для переводов и платежей Читайте также

Пик жалоб пришёлся на полдень 8 июня

Согласно данным DownDetector, резкий рост числа обращений начался около 11:00 мск. За последний час сервис зафиксировал более 3,3 тыс. жалоб.

В комментариях пользователи пишут, что не могут войти в ВТБ Онлайн и ВТБ Бизнес Онлайн. Среди наиболее частых сообщений — «Не работает Онлайн-Банк», «Не открывается приложение», «Нет связи с сервером», а также жалобы на проблемы с переводами и загрузкой платежей.

ВТБ подтвердил проблемы с доступом

Представитель банка подтвердил сбой в комментариях официального сообщества ВТБ во «ВКонтакте».

«Сейчас вход в ВТБ Онлайн временно ограничен. Всё исправим в ближайшее время», — сообщили в банке.

Проблемы в работе ВТБ затронули и сайт банка

По данным сервиса мониторинга сбоев, чаще всего пользователи сталкиваются с проблемами в мобильном приложении ВТБ — на них приходится 40% всех обращений за последние сутки. Ещё 35% жалоб связаны с работой сайта банка, по 10% — со сбоями сервиса и личного кабинета.

В комментариях пользователи также сообщают о проблемах как в мобильном приложении, так и в веб-версии банка.

Санкт-Петербург и Московский регион лидируют по числу жалоб

Больше всего сообщений о проблемах поступило из Санкт-Петербурга — 5% от общего числа обращений за последний час. Далее следуют:

Московская область — 4%;

Москва — 4%;

Самарская область — 3%;

Ленинградская область — 3%.

Чаще всего о проблемах сообщают пользователи Android-устройств — на них приходится 43,1% обращений. Далее идут iOS (36%), Windows (19,2%) и Mac OS X (1,2%).