Конец эпохи свайпов: онлайн-дейтинг в России в 2026 году — кто рулит рынком и за что платят пользователи

В 2026-м дейтинг в России — уже не про «поиграться в мэтчи», а про бизнес с понятными ролями. Одни сервисы забирают массовую аудиторию, другие строят нишу на совместимости, комьюнити и безопасности. Мы поговорили с экспертами и игроками рынка, разобрали, на чём зарабатывают лидеры и что меняется для пользователей — от верификации до ИИ-ассистентов. В обзоре Russian Business — топ сервисов, их модели заработка и тренды, которые уже перестраивают дейтинг.

Начало эпохи без глобалов в российском дейтинге: Tinder ушёл, Badoo замолчал

Конец июня 2023 года стал водоразделом для российского рынка дейтинга. 29 июня был последним днём работы Tinder в России: 30-го сервис официально свернул присутствие. Почти одновременно рынок начал терять и второго крупного иностранного игрока — Badoo, который не объявлял об уходе публично, но в 2023 году фактически перестал нормально работать на российском рынке весной — летом 2023 года.

На момент ухода Tinder, принадлежащий американской Match Group, занимал заметную долю: по оценке Mamba, она составляла 20–25% российского рынка. Badoo, которым владела американская компания Bumble Inc., до начала сворачивания был сопоставимым по масштабу игроком — а в отдельные периоды даже крупнейшим. По данным Tele2 (сейчас бренд T2), в начале 2022 года сервис лидировал по месячной аудитории с долей около 35% среди пользователей дейтинг-приложений.

Tinder конкурировал за городскую, платёжеспособную и «быструю» аудиторию, привыкшую к свайп-механике и подписочной модели. Badoo — за более массовый сегмент, с широкой географией и высокой долей повседневного использования.

В 2023 году оба этих полюса почти одновременно начали выпадать из рынка, но по разным сценариям. Уход Tinder в конце июня запустил первую, резкую волну миграции. Фактическое сворачивание Badoo весной и летом 2023 года — вторую, более растянутую во времени.

Кто забрал пользователей после ухода глобалов — как пересобрался российский рынок дейтинга

В результате в 2023–2024 годах российский дейтинг перестал быть рынком «одного-двух глобалов» и начал собираться заново — вокруг локальных экосистемных сервисов и нишевых проектов, каждый из которых стал бороться уже не за «всех», а за своего пользователя. Перераспределение аудитории заняло месяцы: после конца июня 2023-го пользователи расходились по нескольким платформам, тестируя, где удобнее и безопаснее.

По данным Mediascope (Cross Web, 18+) в пересказе «Ведомостей» в декабре 2024 года лидерами по месячной активной аудитории (MAU) среди дейтинг-сервисов в России были: «Друг вокруг» — 2,02 млн, Mamba — 1,89 млн, Tabor — 1,45 млн, далее «Фотострана» — 1,15 млн, Loveplanet — 793 тыс. При этом большинство крупных сервисов в этом срезе показали год к году снижение, а выросли лишь Mamba и Loveplanet, но незначительно (Mamba с 1,82 млн до 1,89 млн MAU; Loveplanet с 748 тыс. до 793 тыс. MAU). «VK Знакомства» Mediascope не учитывал как отдельный сервис, поэтому его нет в рейтинге.

Если смотреть на рынок через оптику big data оператора T2 (бывший Tele2), картина смещается: по итогам 11 месяцев 2024 года лидерами по доле пользователей стали Mamba — 39%, «VK Знакомства» — 29%, Tabor — 13%, далее Loveplanet — 8%, Teamo — 5%, Twinby — 4%, Pure — 2%. T2 считает доли по количеству уникальных пользователей, которые скачивали и запускали приложения хотя бы один раз, и подчёркивает, что речь идёт именно об отдельных приложениях и установках — без «экосистемной» агрегации аудитории, которая у VK частично живёт внутри мини-приложения.

«Я сразу понял: после ухода Tinder ниша освобождается, и это шанс. Конкуренты вроде Mamba, которая 20 лет на рынке, тоже резко оживились», — рассказал в интервью Russian Business сооснователь Twinby Валерий Климов. По его словам, стратегия сначала была глобальной — протестировать продукт в разных странах, — но после ухода Tinder стало очевидно, что именно российский рынок открыл окно для быстрого роста, и фокус был своевременно смещён туда.

Twinby на рынке окрестили новым Tinder: сервис смог привлечь молодую аудиторию от 18 лет, которая традиционно очень активна в знакомствах. По словам генерального директора Mamba Андрея Бронецкого, аудитория сервиса за счёт ухода глобалов увеличилась на 50%. После ухода Tinder летом 2023 года аудитория Tabor, по оценке гендиректора сервиса Евгения Довнара, выросла примерно на 30%, причём это была более платёжеспособная аудитория.

Генеральный директор Loveplanet Елена Беляевских также говорила о резком притоке пользователей после ухода зарубежных сервисов: по её оценке, аудитория Loveplanet выросла в четыре раза. При этом новая аудитория оказалась более платёжеспособной, чем прежняя, и отличалась в основном более высокой долей iOS-пользователей.

Финансовый эффект ухода международных сервисов оказался для российских игроков сопоставим с ростом аудитории. По словам генерального директора Mamba Андрея Бронецкого, выручка сервиса выросла на десятки процентов, а прибыльность — в разы: после ухода конкурентов снизились расходы на маркетинг и аудитория стала приходить без дополнительного привлечения. Гендиректор Tabor Евгений Довнар также говорил о резком росте выручки — более чем в два раза. Генеральный директор Loveplanet Елена Беляевских отмечала, что после ухода международных игроков и выручка, и прибыль сервиса выросли более чем вдвое, добавляя, что в периоды турбулентности сервисы знакомств в целом чувствуют себя устойчивее многих других рынков.

Какая расстановка сил в российском дейтинге сейчас

По данным Mediascope, в России снижение аудитории дейтинг-сервисов началось в 2024 году и продолжилось в первом полугодии 2025-го. По данным Mediascope Cross Web (Россия, 18+, Desktop & Mobile) за февраль 2025 года, которые приводит Коммерсант, совокупная месячная аудитория дейтинг-сервисов составила 8 млн человек. Лидером по MAU остаётся «Друг вокруг» (1,9 млн), далее идут Mamba (1,5 млн) и Tabor (1,4 млн); в следующей группе — «Фотострана» (1,1 млн) и Loveplanet (741 тыс.). В топ также входят Nekto ME (≈660 тыс.), Beboo (≈660 тыс.), «Мята» (503 тыс.), Nataliedate (477 тыс.), «Mail.ru Знакомства» (464 тыс.), Teamo (427 тыс.) и Twinby (256 тыс.).

По самым свежим на данный момент опубликованным в медиа данным Mediascope Cross Web (Россия, 18+, Desktop & Mobile), которые приводят «Ведомости», во втором полугодии 2025 года крупнейшие дейтинг-сервисы продолжили терять аудиторию. «Друг вокруг» сократился с 2,2 млн до 2,1 млн MAU (–4%), Mamba — с 1,8 млн до 1,7 млн (–5%). Далее следуют Tabor — 1,4 млн (–12,3%), «Фотострана» — 1,1 млн (–11%) и Beboo — 742 тыс. (–13,7%). Единственным заметным игроком с ростом стал Twinby, чья месячная аудитория увеличилась с 139 тыс. до 380 тыс. во втором полугодии 2025 года.

При этом Mediascope по-прежнему не учитывает «VK Знакомства» и «ОК Знакомства» как отдельные сервисы. По данным VK, MAU «VK Знакомств» в 2025 году вырос на 22% и достиг около 4,5 млн пользователей, а «ОК Знакомства» — порядка 1 млн в месяц.

«Рынок продолжает расти, примерно на 5−10% в год. Он уже не в зоне стартапа, и резкого роста мы не наблюдаем. Параллельно, в связи с уходом Tinder из России, происходит перераспределение долей рынка между ключевыми игроками», — оценивает текущее состояние рынка Владимир Махов, фаундер TON Dating и экс-глава VK Знакомств.

Он отмечает, что за последние два-три года заметно изменились все ключевые параметры дейтинг-сервисов: и размер аудитории (на фоне ухода Tinder и других глобальных игроков из России), и частота использования, которая напрямую зависит от того, как аудитория растёт и ведёт себя внутри сервисов. Меняется и экономика: если раньше ценообразование во многом задавали международные бренды, то теперь рынок формируется локально — тренды задают VK Знакомства, Twinby и другие российские игроки.

«Российский рынок дейтинга можно охарактеризовать как зрелый. Это видно по тому, что после ухода международных сервисов аудитория никуда не исчезла. Пользователи не отказались от формата онлайн-знакомств, а просто перераспределились между локальными платформами — Twinby, Mamba, VK Знакомства, Pure. Это означает, что сама потребность устойчива, а дейтинг уже стал привычной частью повседневной жизни», — считает Дарья Лещикова , Chief Product & Strategy Officer в Twinby.

Она также отмечает, что рынок отличает постоянный переток пользователей: заметная часть аудитории уходит в первые месяцы, затем возвращается или пробует другие приложения. По её словам, пользователи не «живут» в одном сервисе — они циклично пользуются всей категорией, переключаясь между платформами в зависимости от задач и этапа личной жизни.

«Лидирующие позиции у VK Знакомств и Mamba — они занимают 50–60% российского рынка, остальные сервисы борются за оставшийся кусок» — Владимир Махов, фаундер TON Dating и экс-глава VK Знакомств, считает, что на рынке сейчас такое распределение долей между игроками.

Он также отмечает, что рынок не стал сложнее и дороже с точки зрения привлечения пользователей — напротив, в чём-то даже стало легче, поскольку глобальные игроки ушли и конкуренция за внимание снизилась.

«Сейчас важно найти уникальную нишу, вовлечь туда аудиторию и иметь потенциал для развития этого вектора. Поиск „той самой“ ниши и есть основная сложность и отличие от времён „свайпа“», — уверен Владимир Махов, фаундер TON Dating и экс-глава VK Знакомств.

Chief Product & Strategy Officer в Twinby Дарья Лещикова считает, что привлечение пользователей действительно стало сложнее: по мере взросления сервиса и роста охвата аудитории находить новых клиентов труднее, а стоимость привлечения закономерно увеличивается. По её словам, это естественный этап для зрелой категории: дальнейший рост всё больше зависит не от агрессивного маркетинга, а от удержания аудитории и качества продукта.

Эксперт отмечает, что в 2022 году пользователи чаще приходили с установкой на серьёзные отношения и были готовы долго переписываться, постепенно выстраивая контакт. Сейчас мотивация стала более осторожной и прагматичной: люди заходят «посмотреть», без ожидания быстрого результата, и при его отсутствии быстрее уходят — цикл использования сервиса сократился.

По её словам, снизилась и вовлечённость в длительное онлайн-общение — пользователи предпочитают быстрее переходить к офлайн-встречам. Часть аудитории уходит, найдя партнёра, другая — из-за усталости от избыточного выбора и перегруза анкетами. Такой отток носит цикличный характер: после паузы многие возвращаются.

«По-прежнему доминирует молодая аудитория. При этом постепенно появляется интерес со стороны более взрослого поколения, которое раньше не пользовалось дейтинг-приложениями. Это может стать дополнительной точкой роста», — уверена Chief Product & Strategy Officer в Twinby Дарья Лещикова.

По сравнению с США и Европой российский рынок дейтинга значительно меньше. По оценке Владимира Махова, ёмкость аудитории в России составляет около 10 млн пользователей в год, а денежный объём рынка — порядка 50 млн $ в год. По мнению сооснователя Twinby Валерия Климова, в России рынок дейтинга — около 12 миллионов человек, а одиноких людей — 40 миллионов.

«Мы по выручке входим в топ-3 дейтинг-приложений в России вместе с Mamba и VK Знакомствами. Расстановка сил быстро меняется. Вместо Mamba в топ-3 бывает Pure» — такую оценку рынку давал сооснователь Twinby Валерий Климов в интервью Russian Business.

Заметные игроки российского рынка онлайн-дейтинга

На театральной сцене российского онлайн-дейтинга у каждого своя роль: VK Знакомства — массовый мейнстрим и «народный театр» с опорой на экосистему VK; Mamba — опытный ветеран с большой инфраструктурой и перезапуском под новую аудиторию; Twinby и Teamo — интеллектуальная драма про совместимость и серьёзные отношения; FITIL — камерный клуб для тех, кто хочет сразу к сути и в офлайн; Pure — провокационный артхаус про анонимность; 88date — закрытая премьера для премиальной публики.

VK Знакомства

VK Знакомства работали только внутри ВКонтакте до 29 июня 2023 года, когда сервис запустили как отдельное приложение, оставив пользователям выбор формата. В 2024 году средняя месячная аудитория составила 3,7 млн (+38% к 2023-му), а в 2025-м выросла ещё на 21% — до 4,4 млн пользователей.

География. Фокус — Россия. Сервис также доступен во всех странах, где работает ВКонтакте. Ранее пользователи из Беларуси знакомились внутри соцсети, а отдельное приложение было доступно только в РФ. В феврале 2024 года VK Знакомства запустили отдельное мобильное приложение в Беларуси.

Кто здесь знакомится. Ядро аудитории — взрослые пользователи в активном жизненном цикле. На конец 2025 года 36% — 25–34 года; ещё 27% — 35–44; 22% — 18–24; 15% — 45+. По полу — 60% мужчины и 40% женщины; платят они примерно одинаково: средний чек и конверсия схожи, расходы распределяются в той же пропорции, 60/40.

Мужчины заметно активнее используют суперлайки — с комментариями и попыткой выделиться. Большинство пользователей приходят за серьёзными отношениями, дружеское общение — на втором месте. Поиск пары занимает в среднем 2–4 месяца и несколько свиданий — после этого пользователи, как правило, «останавливаются».

«Наша задача — помогать людям найти настоящую любовь и познакомиться с новыми людьми. Главная мотивация для всей команды — это счастливые пары, которые познакомились в нашем сервисе», — формулируют миссию сервиса в пресс-службе VK Знакомств.

Как сервис зарабатывает. Экономика строится вокруг подписки: около 80% дохода приносит Premium. Ещё ≈15% — in-app-покупки: «суперлайки» и «Внимание» (больше показов анкеты и комментарий к симпатии). В 2025 году активно запускали специальные проекты с партнёрами, которые приносят рекламный доход. Финансовая динамика ускоряется: в IV квартале 2024 года выручка выросла на 68% год к году, а по итогам III квартала 2025-го — ещё на 42%.

Чем сервис отличается от остальных. Ставка — на приватность и гибкость. Вход через VK ID даёт кросс-платформенность: мэтчи и чаты синхронизируются между мини-приложением и отдельным приложением. В сервисе не показываются друзья из ВКонтакте и контакты из чёрного списка — это базовый уровень приватности.

Поиск — на выбор пользователя: можно довериться алгоритмам или настроить всё вручную. Есть расширенные фильтры (спорт, животные, вредные привычки, дети и др.) и тематические подборки — для геймеров, спортсменов, киноманов, любителей моды и других интересов.

Как решают вопросы безопасности. Есть встроенные инструменты защиты пользователей: верификация профиля, модерация анкет на предмет подозрительных действий, спама и рекламы, возможность отправить анкету на проверку модераторам. Для всех пользователей доступен специальный лендинг https://dating.vk.com/tips-and-security/ с советами по безопасности в дейтинге, включая рекомендации психологов и специалистов по безопасности и советы для комфортного знакомства.

«Пользователь может быть заблокирован за нарушение правил сервиса. Например, регистрация „фальшивого пользователя“, нарушение законодательства, интересов и прав других пользователей», — отмечают в пресс-службе VK Знакомств.

Что меняют и зачем в 2026 году. В следующем году фокус будет на улучшении пользовательского опыта — с момента просмотра анкеты до первого свидания. В планах — совершенствование алгоритмов и дальнейшее развитие мессенджера.

«Мы индексируем тарифы, так же как и все игроки на рынке. Периодически предлагаем скидки и делаем распродажи», — отвечают на вопрос о повышении тарифов в 2026 году в пресс-службе VK Знакомств.

Twinby

Twinby изначально задумывался как глобальный продукт. По словам сооснователя Валерия Климова, команда планировала запуск сразу в нескольких странах и тестировала, где лучше заходит концепция психологической совместимости — особенно среди женской аудитории. Но после ухода Tinder стало очевидно, что именно в России открылось окно для роста. Команда сместила фокус на рынок, где появилась возможность быстро масштабироваться. К моменту ухода Tinder в стране уже было около 100 тыс. пользователей. Когда спрос начал резко расти, проект ускорился — гипотезы и продукт приходилось тестировать «на ходу», параллельно чиня инфраструктуру и наращивая команду. Сейчас месячная аудитория Twinby — около 1,8 млн человек против примерно 1 млн в 2024 году.

География. Около 15% аудитории приходит из-за рубежа — в основном это Казахстан, Беларусь, Турция, ОАЭ, США, страны Европы и Таиланд. В России сервис концентрируется в крупных городах: Москва и Петербург впереди, далее — Екатеринбург, Краснодар, Новосибирск, Казань, Ростов-на-Дону, Уфа, Самара и Сочи.

Кто здесь знакомится. Соотношение аудитории — 58% мужчины, 42% женщины. По возрасту доминируют 25–34 года (44%), далее 18–24 (26%), 35–44 (18%), 45–54 (8%) и 55+ (4%). В среднем пользователь проводит в приложении около месяца, за это время совершает примерно 70 сессий по 1–3 минуты каждая. Пользователи часто возвращаются в сервис через 3–6 месяцев, начиная новый цикл поиска.

Как сервис зарабатывает. Монетизация строится вокруг Twinby Premium: 80–85% дохода дают подписки. Дополнительно — реклама в приложении и in-app-покупки. Платёжная аудитория распределяется почти как по полу в сервисе — 55% мужчин и 45% женщин; при этом 90% покупателей суперлайков — мужчины. Средний чек платящего пользователя — около 800 ₽ в месяц. В 2024 году сервис работал без прибыли; по 2025-му итогов пока нет.

«С момента запуска монетизации в 2023 году выручка увеличилась примерно в 7 раз. Это связано с ростом базы пользователей, улучшением экономики продукта и повышением эффективности работы с retention», — отмечает Дарья Лещикова, Chief Product & Strategy Officer в Twinby.

Чем сервис отличается от остальных. Twinby делает ставку на подбор по психологической совместимости — алгоритмы ориентированы не на количество мэтчей, а на качество совпадений. Сервис сознательно уходит от классического дейтинга и позиционирует себя как familing-платформа: фокус на серьёзные отношения и создание семьи. Логика простая: вывести людей из одиночества, а не поддерживать бесконечный цикл случайных свиданий.

«В периметре России основные игроки — это Mamba, VK знакомства и Pure, но их можно отнести к классическим дейтингам. Из тех, кто ближе к нам по идее, можно отметить BOO, у них тоже есть психологические тесты, но без системы совместимости, и по доле рынка они пока совсем небольшие. Если говорить про глобал, то это Hinge. Кроме того, Bumble сейчас разрабатывает новое AI-приложение на базе теории привязанности, бета-запуск запланирован на осень, и нам очень интересно посмотреть, что у них получится», — говорят в Twinby о своих основных конкурентах.

Как решают вопросы безопасности. Сервис использует liveness-верификацию для защиты от дипфейков и проверки «живости» лица, а также постоянно дообучает ML-модели для выявления подозрительной активности. Пользователей блокируют при нарушении правил и политики сервиса.

Что меняют и зачем в 2026 году. Twinby готовит масштабный выход на международный рынок и планирует привлечь около 15 млн $ на двухлетнюю программу глобальной экспансии. Стратегическая цель — к 2030 году занять заметную долю мирового рынка онлайн-знакомств и подготовить Twinby к IPO. В рамках международной стратегии планируется масштабироваться в текущих странах присутствия, укрепляться на растущих рынках, таких как Индонезия, Турция и ЮАР, и постепенно выходить на Запад.

«В 2025 году мы подходили к ценообразованию очень взвешенно. Тарифы менялись нечасто, и в ряде случаев мы даже снижали стоимость, когда видели, что это позитивно влияет на доступность продукта и на качество пользовательского опыта», — отмечают в Twinby.

Они также отмечают, что планы по тарифам на 2026 год будут зависеть от ситуации на рынке и поведения пользователей — окончательные решения сервис намерен принимать исходя из спроса и пользовательского опыта, а не заранее заданного сценария.

Mamba

Mamba — один из старейших массовых дейтингов в России. Его создал предприниматель Андрей Андреев — выходец из московской семьи учёного-физика Вагнера Оганджанянца. В юности он увлекался технологиями, после школы уехал учиться в Испанию, но делать бизнес решил в России, где у него оставались связи в IT-среде. В конце 1990-х Андреев запустил SpyLog, а в 2002 году — сервис контекстной рекламы «Бегун», который вышел на операционную прибыль уже в первый год. Работая над Бегуном, он познакомился с владельцем Финама Виктором Ремшей, ставшим инвестором этого и последующих проектов Андреева. В 2003 году предприниматель продал 80% Бегуна Финаму, а год спустя неожиданно для рынка запустил службу знакомств Mamba.

В декабре 2024 года дейтинг-сервис провёл ребрендинг: обновил дизайн и позиционирование, усилил фокус на безопасности и начал поэтапный запуск новой версии приложения в 2025 году.

География. Mamba позиционирует себя как международный сервис, но «домашний» рынок — Россия. В ребрендинге 2024–2025 компания отдельно подчёркивала, что перераспределяет маркетинг и хочет сильнее сфокусироваться на РФ, где после ухода глобалов освободилась аудитория.

Кто здесь знакомится. По данным Mediascope Cross Web (18+), MAU Mamba в феврале 2025 года — около 1,5 млн пользователей. Ядро аудитории — взрослые пользователи; по данным исследования T2, в дейтинге в целом доминирует группа 35–44 года, а гендерное соотношение близко к 55% мужчин и 45% женщин. Отдельно T2 отмечает, что у Mamba одна из самых высоких долей женской аудитории среди крупных сервисов.

Как сервис зарабатывает. Mamba работает по классической для дейтинга схеме: подписки/премиум-функции + фримиум-ограничения + реклама (по рынку это описывается как базовый набор моделей монетизации). В 2023 году выручка Mamba составила 1,6 млрд руб., чистая прибыль — 453 млн руб.; компания также говорила о цели удвоить выручку в 2025 году на фоне ребрендинга и перетока аудитории.

Чем сервис отличается от остальных. Сильная сторона Mamba — масштаб и инфраструктура. Это не только мобильное приложение, но и большой «конвейер знакомств», сформированный более чем за 20 лет работы. В 2024–2025-х сервис пересобрал бренд и продукт, сделав ставку на обновлённый UX, безопасность и омоложение аудитории — по данным Forbes, на обновление заложили около 7 млн $.

Как решают вопросы безопасности. В ребрендинге Mamba отдельно подчёркивала усиление защиты: «защитные механизмы» начинают работать ещё до регистрации, профили проходят проверку и классификацию, используются нейросети для анализа поведения и отсечения подозрительной активности. Блокировки привязаны к нарушениям правил и повторяющемуся токсичному поведению.

Что меняют и зачем в 2026 году. Логика развития — качество контакта вместо бесконечного свайпа. В интервью о рынке — 2026–2027 представители Mamba прямо говорят о «взрослении» дейтинга: больше приватности и доверия, рост «осознанных знакомств», меньше показухи и больше человечности. Курс на обновление продукта и привлечение молодой аудитории, начатый ребрендингом, сохраняется.

В ответ на запрос Russian Business в Mamba от комментариев отказались. Редакция запрашивала количественные данные о текущей аудитории сервиса, её динамике до и после ухода зарубежных игроков, соцдем-профиль пользователей, географию, а также финансовые показатели — структуру доходов, средний чек, прибыль, поведение и планы по монетизации и развитию на 2026 год.

Fitil

Fitil — это приложение для поиска долгосрочных отношений и семьи с упором на «сразу договориться на берегу». В основе — тест на совместимость (его результат подсказывает, с кем отношения выстроятся легко и без абьюза), плюс регулярные офлайн-мероприятия, где можно познакомиться безопасно и классно провести время. И ещё одна фирменная фича — вопросы, которые обычно стесняются задавать на первом свидании: про детей (хочешь / есть ли), ожидания от знакомства, «машину-квартиру» и прочую жизненную конкретику. Сервис основала Наталия Куденко в мае 2021 года.

«Создавая Fitil, мы хотели ответить на вопрос: „Где встретить нормального человека?“, так что делали всё наоборот: вместо быстрой регистрации — отбор анкет, вместо бесконечного свайпа — несколько анкет в день для осознанного выбора, вместо поверхностного флирта — знакомства, основанные на науке», — говорит Наталия Куденко, основатель FITIL.

География. Изначально клуб работал только в Москве и Санкт-Петербурге — так как раньше знакомство было возможно только через офлайн-мероприятия. В 2025 году, с запуском функционала «Люди», аудитория начала расти и в других городах: теперь можно знакомиться и общаться без привязки к мероприятиям.

«Естественно, 2023 год, когда ушёл Tinder, привёл к перераспределению аудитории между сервисами. Мы получили большой информационный охват и свою аудиторию, ориентированную на серьёзные отношения», — отмечает Наталия Куденко, основатель Fitil.

Кто здесь знакомится. Аудитория — в основном 30+, люди интеллигентных профессий и платёжеспособные, часто с детьми. По полу: 60% женщин и 40% мужчин. Среди участников много айтишников, врачей и инженеров, есть и представители творческих профессий. Фокус — серьёзные отношения, а не случайные знакомства.

В среднем пользователи проводят в сервисе от одного до четырёх месяцев. Это отражается и в удержании: ретеншен на третий месяц составляет около 30% — показатель, характерный для сервисов с осознанным сценарием поиска, а не быстрым свайпингом.

Как сервис зарабатывает. Исторически монетизация строилась на офлайн-мероприятиях: продаже билетов, сценариев свиданий и психологических гайдов, пробовали и платные чаты. В 2025 году выручка просела после запуска раздела «Люди» — общение сделали бесплатным (чаты, лайки, суперлайки), сознательно сместив фокус к сервису для долгосрочных отношений. Поэтому в 2026 году членство в клубе Fitil станет платным — подписочная модель станет базовой монетизацией.

«Fitil — это маленькая частная компания. Мы конкурируем с такими гигантами, как VK Знакомства и Mamba, и делаем это достаточно эффективно. У нас уже созданы, зарегистрированы семьи, рождаются дети. Мы идём вперёд за счёт частных инвестиций, энтузиазма и веры команды», — рассказывает Наталия Куденко, основатель Fitil.

Платёжная база сейчас в основном женщины: возврат на мероприятия — 77%, в среднем покупают 2,5–3 билета, LTV ≈4 тыс. ₽. С 2021 по 2023 год выручка выросла в 10 раз — рынок билетов практически выбран, дальше рост ожидают именно от подписки.

Чем сервис отличается от остальных. Ключевое отличие — клубность, безопасность, осознанный вход: подписка как фильтр для равных, где люди готовы инвестировать время и деньги в серьёзные отношения.

Как решают вопросы безопасности. Действует ручная премодерация: в сервис не допускают профили со странными фото и неуважительными описаниями — решение принимают по пяти пунктам анкеты. Дополнительно используется психологический тест Института психодиагностики под руководством Людмилы Собчик, проверенный 37 годами практики: он выявляет агрессию, зависимости, педофилию и нестабильное психическое состояние — такие пользователи не допускаются.

В клуб не принимают участников младше 18 лет. Работает система жалоб: за грубость, несоответствие заявленным целям (например, коммерческая активность) — мгновенная блокировка без апелляции. При сомнениях запрашивают допматериалы (фото, соцсети); при отказе — блокируют.

«Безопасность для нас первоочередная задача. Во многих дейтингах ботов используют, чтобы имитировать активность и увеличивать время, которое пользователь проводит в сервисе. Для нас боты — абсолютное зло, и мы с ними реально боремся. Наша цель — не удерживать человека бесконечно, а помочь ему найти отношения и свою любовь», — подчёркивает Наталия Куденко, основатель Fitil.

Что меняют и зачем в 2026 году. Фокус — ускорить выход в офлайн: в 2026 году, например, в сервисе появятся видеозвонки. Это станет возможно благодаря платной подписке. Деньги от оплаты подписок пустят также на видеотренинги с коучами и психологами, а также на рекламу, чтобы о клубе узнало больше людей.

Идея года — превратить продукт в закрытый клуб для тех, кто ищет серьёзные отношения и готов к созданию семьи. 2026 год — пик монетизации и переход сервиса в платный режим «с первого шага».

Teamo

Teamo — российский дейтинг «для серьёзных отношений», который с самого начала продавал не «свайп ради свайпа», а совместимость: при регистрации пользователю предлагают пройти психологический тест, а дальше сервис подбирает пары на основе personality-matching. Сервис запустили в 2010 году как проект Fastlane Ventures; среди сооснователей упоминаются Андрей Броневицкий, Андрей Бурин и Владимир Шмидт.

География. Около 80% аудитории — в России. Основной кор — Москва и Санкт-Петербург (≈50%), ещё ≈40% приходятся на города-миллионники. Зарубежная аудитория есть, но небольшая — в основном Грузия, Армения и Казахстан.

Кто здесь знакомится. Аудитория заметно омолодилась за последние пару лет. После ребрендинга и активного маркетинга ядро сместилось с 40–45 лет к 30–40. Сейчас это около 60% всей аудитории — платящий и лояльный сегмент, ориентированный на серьёзные знакомства.

В конце 2025 года MAU составлял около 900 тыс., рост — ≈30%. Пользователи 18–23 активно регистрируются, но быстро уходят; 40+ составляют ≈30% и чаще остаются. Сервис нишевой: здесь задерживаются те, кто уже думает о семье, а не о расширении пула мэтчей. В среднем пользователи проводят в сервисе 2–3 месяца после регистрации.

Как сервис зарабатывает. Монетизация держится на подписке. Основной платящий кор — 30–45 лет: на него приходится около 70% выручки. Аудитория 40+ даёт ещё примерно 20% — платит аккуратнее, но чаще остаётся на повторных подписках. Молодые пользователи тоже платят, но не являются драйвером оборота.

«Мы не гиганты вроде VK Знакомств или Mamba — у нас другие масштабы. Это, конечно, ограничивает обороты, но одновременно даёт пространство для роста, особенно в нише, где крупные игроки начинают стагнировать. За счёт этого в 2025 году мы выросли по обороту на 25%, а по аудитории — примерно на 30%, выполнив план и подтвердив, что ниша хорошо монетизируется», — объясняет CEO Teamo Анна Гришачева.

Самый востребованный тариф — подписка на 1 месяц. Есть варианты на 3 и 6 месяцев, но чаще выбирают месяц с продлениями. Цена гибкая: в среднем около 900 ₽ в месяц, сервис регулярно тестирует скидки и акции, подбирая баланс между доступностью и доходом.

«Мужчинами и женщинами при покупке премиума движет разная мотивация. Мужчины покупают подписку, чтобы проявлять инициативу и писать большему числу женщин — их в приложении больше, от них ожидают первого шага, и премиум даёт возможность этот шаг делать активнее. Женщины, напротив, чаще покупают подписку не для старта общения, а чтобы видеть, кто проявил к ним симпатию, анализировать входящий интерес и выбирать, кому отвечать. Мужчины идут за количеством общения, женщины — за возможностью более осознанного выбора», — рассказывает CEO Teamo Анна Гришачева.

Средний чек — вилка 1000–1300 ₽ в месяц. Примерно 65% всех денег в сервисе приносят мужчины, а 35% — женщины.

«Мы не стараемся применять retention-механики, не делаем упор на LTV. И не добавляем функции для искусственного удержания — игры, стримы и прочее. Мы прежде всего хотим привлекать нашу ЦА — взрослых людей, которые уже, скорее всего, были в отношениях и на других сервисах знакомств, — и продвигать их по воронке. У нас хорошая конверсия в оплаты, что позволяет нам строить продукт на самоокупаемости», — подчёркивает CEO Teamo Анна Гришачева.

Рост доходов сервис связывает не с удержанием любой ценой, а с репутацией и рекомендациями. По мнению Анны Гришачевой, платный маркетинг становится всё дороже, но самым ценным каналом остаётся сарафанное радио — когда пользователи уходят довольными и советуют сервис друзьям. Такой уровень доверия и качества аудитории, отмечает она, невозможно купить рекламой. Именно поэтому сервис не фокусируется на возврате пользователей и не гонится за ретеншеном: если что-то не сложилось, люди могут вернуться сами, но специально подталкивать их к этому команда не считает нужным.

Чем сервис отличается от остальных. Сервис делает ставку на психологический подбор — это его базовая логика уже более 10 лет: тестирование с процентом совместимости и постоянная донастройка алгоритмов на собственной базе данных.

Теамо активно борется со стигмой, что пользователи с детьми имеют меньше шансов на знакомство и повторный брак. По исследованию сервиса, у 69% пользователей, которые удалили анкету с пометкой «нашёл пару в Teamo», есть дети. Пользователи с детьми зачастую более целеустремлённы и активно покупают подписки, чтобы получить искомое.

«Мы были первым сервисом в России, кто сделал психологический подбор своей фишкой. Сейчас в эту сторону пошёл и Twinby, но он появился в 2021–2022 годах, а мы с психологическим тестированием работаем уже больше десяти лет — и продолжаем улучшать алгоритмы», — отмечает CEO Teamo Анна Гришачева.

Вторая ключевая фича — персональный ИИ-подбор. Каждый день пользователи получают персональную подборку на основе результатов психологического теста (его предлагают пройти при регистрации, но можно пропустить и вернуться к нему позднее) и поведения в сервисе из 12 вариантов, кто, по расчётам алгоритмов, подходит им лучше всего. Это бесплатный сценарий: по такой подборке можно написать сообщение бесплатно в течение суток, даже без взаимного мэтча, — чтобы убрать иллюзию бесконечного выбора и помочь сфокусироваться на качестве общения. По данным сервиса, такие подборки лучше конвертируются в длительные переписки.

Дальше — психологическая безопасность и сопровождение. Команда развивает инструменты для распознавания редфлагов и потенциального абьюза, а также ассистент, который «ведёт за руку» по онлайн-знакомствам — от подсказок по фото до рекомендаций по коммуникации. Фокус — не только на защите данных, но и на психологическом комфорте и осознанных отношениях.

«Глобально любой дейтинг-сервис — наш конкурент: и Mamba, и VK Знакомства. Но крупные сервисы — это „для всех“, а у нас своё позиционирование и своя аудитория. Пользователи при этом часто сидят сразу в нескольких приложениях. Если говорить о расстановке сил, рынок в России небольшой — даже не топ-10, а скорее топ-7. По моим оценкам, мы где-то на третьем-четвёртом месте, мы становимся выбором после Mamba и VK Знакомств», — оценивает расстановку сил CEO Teamo Анна Гришачева.

Как решают вопросы безопасности. Работают два контура. Первый — автоматический: антиспам и поведенческие алгоритмы отмечают «красные флажки» и могут заблокировать пользователя. Второй — ручной: если по обоснованным жалобам фиксируется хамство, токсичное поведение или несоответствие ценностям сервиса, пользователя банят вне зависимости от наличия подписки.

Логика простая: это клуб и комьюнити, где деньги не дают индульгенций. Возвраты по заблокированным аккаунтам решаются индивидуально — политика позволяет не возвращать средства, но в отдельных случаях (например, при недавней оплате) деньги могут вернуть.

Что меняют и зачем в 2026 году. Рост доходов планируют за счёт увеличения конверсии в Premium — улучшая продукт и делая подписку привлекательнее для нишевой аудитории. Цены повышать не планируют: оборот рассчитывают нарастить за счёт роста аудитории и доли платящих пользователей, а не за счёт подорожания.

«Несмотря на непростую экономическую ситуацию и общую неопределённость, я смотрю на наш бизнес достаточно оптимистично. Мы видим пространство для роста — прежде всего в регионах, где всё ещё есть потенциал, хотя мы и так там хорошо представлены», — делится планами CEO Teamo Анна Гришачева.

Pure

Pure основали в 2012 году Роман Сидоренко и Александр Кухтенко — запуск в App Store в США датируется октябрём 2012-го. Создатели сервиса рассказывали, что идея приложения появилась из личного запроса: они хотели найти простой и быстрый способ познакомиться для секса, без долгих переписок и сложных профилей.

«Я активно пользовался разными сайтами знакомств и всегда скучал от необходимости долго общаться, чтобы понять, чего человек хочет прямо сейчас», — рассказал Business Insider сооснователь Pure Роман Сидоренко.

Именно это и подтолкнуло их к созданию минималистичного приложения «по запросу» — они оставили только базовые параметры: пол, возраст, внешность, локацию и готовность к встрече.

«Мы подумали, что было бы круто использовать подход как у Uber, — говорил Сидоренко. — Когда ты просто создаёшь запрос, и машина приезжает почти сразу. Мы решили: почему бы не сделать что-то подобное для поиска партнёра для секса».

В 2020 году CEO стала Ольга Петрунина — при ней в 2020–2021 годах число пользователей Pure выросло более чем вдвое.

География. По словам Ольги Петруниной, основным рынком для Pure остаются США. В Европе приложение также занимает сильные позиции — прежде всего в Великобритании и Франции. Индия, как отмечала Петрунина в декабре 2024 года, демонстрировала взрывной рост: там Pure к тому моменту вышел на третье место после Tinder и Bumble и обогнал Hinge.

Япония стала неожиданным драйвером — рост начался после органического упоминания в Twitter, которое спровоцировало волну репостов. Петрунина считает, что японской аудитории близка визуальная эстетика Pure — смелая графика, арт-подход и элементы аниме, которые органично вписываются в культурный контекст страны.

Что касается России, то, по данным Sensor Tower (unified iOS+Android), в четвёртом квартале 2025 года Pure держался в диапазоне 220–300 тыс. активных пользователей.

Кто здесь знакомится. По словам Ольги Петруниной, в Pure много образованных и финансово устойчивых людей. Она приводит пример пользователей из Лондона и Парижа — топ-менеджеров, сотрудников банков и международных компаний, которые не готовы выставлять лицо в общей ленте, но при этом хотят честно и открыто говорить о сексе.

«Я сама пользуюсь Pure. Многие мои отношения начинались в приложении», — утверждает CEO Pure Ольга Петрунина.

Как сервис зарабатывает. Изначально концепция заработка основана на взимании с пользователей платы (в 2013 году — это было 9,99 $) за дневной абонемент, который позволяет им отправлять неограниченное количество запросов в течение 24 часов. Проект развивался без внешнего финансирования, за исключением seed-раунда на 400 тыс. $ в год запуска.

По словам Ольги Петруниной, минималистичный подход позволил компании быть «положительной по денежному потоку», но одновременно сдерживал рост. Когда она присоединилась к команде, после восьми лет работы у Pure было всего 13 сотрудников. Не было ни технического директора, ни директора по продуктам, ни директора по маркетингу, а техническая платформа была настолько плохой, что каждую пятницу сервис не работал. Доходы падали на 20% каждый месяц.

«Когда я пришла, мы изменили бизнес-подход, — рассказывала в одном из интервью Ольга Петрунина. — Я сказала Роману (сооснователю): нам нужно больше инвестировать в продукт, в рост. И мы серьёзно его улучшили».

Команда выросла, наняли людей в Америке, Европе и Азии. Петрунина активно занялась ребрендингом — по её словам, это было необходимо в эпоху после #MeToo.

«Если ты хочешь быть современной компанией, нельзя оставаться такой же, как 10 лет назад. Посмотрите на крупные бренды, например Victoria’s Secret, — они полностью поменяли стратегию. С Pure произошло то же самое. Как женщина-CEO, я понимаю, чего хочет женская аудитория и как нужно позиционировать бренд», — объясняла Петрунина.

По её словам, после запуска полностью обновлённого приложения доходы выросли на 130% в годовом исчислении. Как говорила Ольга Петрунина в декабре 2024 года, в команде Pure работало около 100 человек, при этом компания демонстрировала высокую выручку на одного сотрудника и рассчитывала выйти на оборот 65–70 млн долларов, где 65 млн — консервативный минимум.

Петрунина подчёркивает, что бизнес отличается высокой EBITDA-маржой и стабильно прибыльный: дивиденды акционерам к концу 2024 года выплачиваилсь уже семь лет подряд. Такая модель — часть осознанно выбранной консервативной стратегии. Компания росла без привлечения масштабных инвестиций, развиваясь за счёт собственных средств, поэтому темпы роста «неагрессивные», но устойчивые. По её словам, Pure инвестирует прежде всего в продукт, а не в маркетинг, что для дейтинг-индустрии скорее исключение.

Модель монетизации — подписка и встроенные покупки (по сути, платный доступ к ключевым функциям). По данным Sensor Tower, в российском сегменте за IV квартал 2025 года недельная выручка Pure в пиковый период достигала примерно 93 тыс. $ в начале ноября.

На начало 2026 года основные тарифы, которые отображаются в приложении (и могут незначительно отличаться в зависимости от страны), включают:

🔹 Еженедельная подписка: ≈12,99–13,49 $

🔹 Ежемесячная подписка: ≈29,99 $

🔹 Годовая подписка: ≈34,99–69,99 $

Цены могут варьироваться по регионам, и точные значения показываются непосредственно в приложении при покупке.

Также существуют дополнительные покупаемые опции, такие как King of the Hill, Compliment bundle и другие.

Для женщин доступ к базовому функционалу обычно бесплатный, тогда как мужчины должны оформить подписку, чтобы полноценно пользоваться приложением.

Чем сервис отличается от остальных. CEO Pure Ольга Петрунина называла сервис единственным дейтинг-приложением с жёстким paywall: без оплаты функционал недоступен. Это сделано для мужской аудитории, чтобы поддерживать гендерный баланс.

Есть, кроме прочего, список сексуальных предпочтений, которые можно добавить в профиль. При этом фотографии в профиле не являются обязательными. Строгие меры защиты конфиденциальности Pure выделяют его среди других приложений.

«Доверие, безопасность, анонимность и платная модель вместо freemium — это наши ключевые отличия», — говорит Петрунина.

Как решают вопросы безопасности. По словам Петруниной, в 2021 году Pure столкнулся с четырёхкратным ростом числа фейковых активных пользователей. «Мошенник может создать несколько профилей из любой точки мира — с реальными фото и украденными данными», — рассказывала она.

«Pure и другие платформы всё равно будут вынуждены полагаться на собственные системы [безопасности]», — утверждала в одном из интервью CEO Pure Ольга Петрунина.

Pure разработал надёжные системы модерации и безопасности для выявления и устранения недобросовестных пользователей на ранних этапах регистрации.

«Мы выявляем недобросовестных пользователей по IP-адресу, через мобильных операторов и путём анализа типичного поведения с помощью анализа внутри приложения. Наша автоматизированная система блокировки не позволяет подозрительным лицам получить доступ к приложению», — утверждала Петрунина.

Сервис делает ставку на приватность как основу безопасности: экраны с пользовательским контентом защищены от скриншотов (с оговоркой о возможной съёмке сторонним устройством), переписка автоматически удаляется через 24 часа, фото и видео нельзя сохранить или скачать, а данные не хранятся на стороне сервиса. Дополнительно работает видеочат как face control, действует фотоверификация, а диалоги уничтожаются при выходе из чата, блокировке или репорте — всё это позиционируется как часть «безопасного пространства» внутри приложения.

Что меняют и зачем в 2026 году. В конце 2024 года Ольга Петрунина анонсировала развитие двух новых направлений внутри Pure: AI-ассистента в чате под названием Pure Goddess, который должен помогать пользователям точнее формулировать свои желания и находить подходящий мэтч без бесконечного свайпа, а также запуск Dark Room — анонимного аудиопространства для разговоров о желаниях, сексе и сексуальном здоровье.

Однако на начало 2026 года эти функции не отражены в публичных описаниях приложения. В официальных карточках Pure в App Store и Google Play упоминаний Pure Goddess или Dark Room нет. На сайте компании данные возможности также не представлены в перечне текущего функционала, а последние новости в медиаразделе касаются других обновлений — в частности, усиления безопасности, внедрения возрастной верификации и обмена геоданными для повышения защиты пользователей. Публичных подтверждений запуска AI-чат-ассистента или Dark Room в стабильной версии продукта на данный момент нет.

В ответ на запрос Russian Business в Pure от комментариев отказались. Редакция запрашивала количественные данные о текущей аудитории сервиса, её динамике до и после ухода зарубежных игроков, соцдем-профиль пользователей, географию, а также финансовые показатели — структуру доходов, средний чек, прибыль и планы по монетизации и развитию на 2026 год.

88date

88date — нишевый российский дейтинг-сервис, который позиционирует себя как платформа знакомств «премиум-класса». Для старта команда провела камерный ресторанный фестиваль: заведения готовили спешел-меню или коктейль, а при заказе гости получали конверт с куар-приглашением в 88date — так формировалось первое комьюнити. Основатель 88date Даниил Михалевич рассказывает, что сервис запустился в июле 2023 года в Москве. Меж тем ООО «ГАЙД АПП» было зарегистрировано ещё 29 октября 2020 года.

По словам Михалевича, проект 88date не задумывался как замена Tinder после его ухода. Он подчёркивает, что это разные продукты и разные аудитории: если сравнивать, то это скорее разные классы — как массовый автомобиль и люксовый бренд. Уход Tinder, по его словам, на 88date существенно не повлиял, поскольку сервис изначально создавался как премиальный закрытый продукт, а значительная часть его аудитории ранее вообще не пользовалась дейтинг-приложениями.

География. Основной фокус — Россия, прежде всего Москва и Санкт-Петербург. Сервис также заявляет о присутствии пользователей за рубежом — в Европе и ОАЭ.

Кто здесь знакомится. В аудитории 88date доля зумеров невысока — пользователи до 25 лет составляют около 15%. Объясняют это премиальным позиционированием и жёсткой селекцией — для доступа к сервису нужно иметь финансовую возможность оплатить участие. 88date ориентирован на высокодоходную аудиторию. Основное ядро сервиса — аудитория 25–40 лет, связанная с премиальным городским образом жизни. Это гости дорогих ресторанов и клубов, представители креативных и IT-индустрий, банкиры, предприниматели и топ-менеджеры, а также публичные персоны — блогеры, артисты и люди из светской среды.

Как сервис зарабатывает. Бизнес-модель строится вокруг платного доступа: подписка и платные функции являются обязательным фильтром входа. Бесплатного сценария «посмотреть и пообщаться» в привычном для массового дейтинга виде нет.

По данным из App Store и отзывов пользователей в 2024–2025 годах, месячная подписка находилась в диапазоне примерно 4900–9900 ₽ в месяц, но точная цена отображается только после прохождения онбординга и одобрения профиля. Выручка компании за 2024 год составила 70,2 млн руб., чистая прибыль — 57,7 млн руб.

Чем сервис отличается от остальных. Ключевое отличие — жёсткая селекция. В сервис можно попасть по приглашению действующего участника, через куар-код в партнёрских локациях или после ручного одобрения модераторов. При регистрации пользователь указывает любимые места — по ним подбираются потенциальные пары и предлагаются точки для встречи. После оформления подписки на поиск даётся 88 дней, затем профиль автоматически удаляется. Модель построена так, чтобы человек как можно быстрее переходил к офлайн-общению.

Как решают вопросы безопасности. Сервис декларирует ручную проверку профилей, модерацию фотографий и анкет, а также строгие правила поведения. Делается акцент на защите от фейков и неподобающего контента, что критично для аудитории с высоким публичным и финансовым риском.

Что меняют и зачем в 2026 году. Публичных дорожных карт 88date не раскрывает, однако из коммуникаций сервиса следует, что фокус остаётся прежним: укрепление клубной модели, повышение качества аудитории и развитие приватных сценариев общения.

В ответ на запрос Russian Business в 88date от комментариев отказались. Редакция запрашивала количественные данные о текущей аудитории сервиса, её динамике до и после ухода зарубежных игроков, соцдем-профиль пользователей, географию, а также финансовые показатели — структуру доходов, средний чек, прибыль и планы по монетизации и развитию на 2026 год.

Тренды дейтинга в России и в мире: от бесконечных свайпов к комьюнити, от массмаркета к сегментации и от человека к AI (и обратно)

Экс-глава VK Знакомств и фаундер TON Dating Владимир Махов ссылается на глобальные исследования, которые показывают, что люди устали от «привычного» дейтинга. Этот же тренд, по его словам, отражается и на российском рынке: аудитория хочет получить новый опыт, тратить своё внимание и время на нишевую интересную историю. По мнению Махова, именно поэтому и глобально, и в России стреляют нишевые проекты.

Эксперт отмечает, что быстрый уход пользователей нельзя однозначно трактовать как негативный сигнал. В дейтинге работает так называемый парадокс ретеншена: человек может уйти либо потому, что сервис ему не подошёл, либо потому, что он быстро нашёл того, кого искал. По словам Махова, ключевые показатели не изменились по сравнению с данными пятилетней давности: пользователи по-прежнему находят мэтчи, переписываются и затем покидают сервис, иногда даже присылая благодарственные письма.

Тем не менее эксперт отмечает, что в ближайшие годы рынок уйдёт от сценария «бессмысленных свайпов» по огромной массе людей без проверки личности: верификация станет базовой гигиеной. По его словам, крупные сервисы будут всё больше делать ставку на комьюнити, а сам дейтинг сместится в сторону реальных и безопасных знакомств — при этом с глобальным охватом.

Дарья Лещикова, Chief Product & Strategy Officer в Twinby, подчёркивает, что главным трендом остаётся усталость пользователей от классической механики свайпа: бесконечный выбор, постоянное пролистывание анкет и необходимость «продавать себя» приводят к выгоранию, из-за чего люди меньше вовлекаются и быстрее теряют интерес. По её словам, такая динамика уже заметна на глобальном рынке — крупные сервисы постепенно теряют охваты и выручку, и схожие процессы, вероятно, будут происходить и в России.

Она также отмечает ускорение пользовательского поведения: люди стали менее терпеливыми, быстрее принимают решения и быстрее уходят из приложения, если не получают результата. Ещё один тренд — смещение в офлайн: пользователи всё чаще предпочитают быстрее переходить от переписки к личной встрече, поскольку офлайн-знакомства дают более быстрый и понятный результат.

Молодое поколение задаёт тренд на поворот дейтинг-сервисов к офлайну и событиям: ему всё меньше интересны массовые приложения «для всех», зато важнее реальная, а не абстрактная жизнь — живое общение, совпадение по интересам, ощущение «своего круга». Владимир Махов отмечает, этот сдвиг подтверждают и американские исследования, поэтому сервисы всё чаще запускают форматы реальных встреч и комьюнити-истории — меньше безликой массовости, больше «души» и настоящих контактов.

Этот сдвиг усиливается и экономической логикой рынка. Сооснователь Twinby Валерий Климов объясняет, что внимание к поколению Z — не дань моде, а расчёт: именно эта аудитория привыкла платить за цифровые продукты, подписки и встроенные покупки, живёт в онлайне и воспринимает геймификацию как норму. По его словам, борьба за зумеров только начинается, потому что именно они в ближайшие годы станут ключевым источником выручки для дейтинг-сервисов — и потому продукты, коммуникации и форматы всё активнее подстраиваются под их ожидания.

Сооснователь Twinby Валерий Климов выделяет ещё один тренд, который появился сейчас. По его словам, параллельно с борьбой за зумеров формируется запрос на «серебряный возраст» — аудиторию старше 50 лет. К 2030 году именно она будет составлять половину населения. Это люди с деньгами и сформированными привычками потребления, которые умеют и готовы платить за цифровые сервисы, если те говорят с ними на равных и учитывают их реальные потребности.

Климов уверен, что если говорить о дейтинге через несколько десятков лет, то его будущее — за ИИ. По его словам, искусственный интеллект станет «вторым пилотом» — не просто инструментом подбора, а партнёром и психологом, который будет сопровождать человека на всём пути отношений: анализировать профиль, подсказывать, как выстраивать коммуникацию, и предлагать максимально совместимых людей. Попытки сделать это уже есть — он напоминает, что Tinder экспериментирует с такими решениями уже около трёх лет, но пока без прорыва.

В будущем, по его мнению, качество рекомендательных алгоритмов вырастет настолько, что совместимость станет ключевым фактором даже в форматах ONS — знакомств «на одну ночь». Он допускает появление отдельных приложений, которые будут подбирать людей по сексуальной совместимости, так же точно, как сегодня подбирают по интересам или ценностям.

Климов описывает этот сценарий как дейтинг «по запросу»: пользователь говорит смартфону «хочу найти партнёра», а ИИ предлагает ограниченный список — условные 10–15 человек, совпадающих по взглядам, привычкам, хобби и образу жизни. Алгоритм сам сверяет календари, назначает встречу — и на этом участие человека почти заканчивается. Это будущее, считает он, прежде всего для людей, живущих по расписанию, — «белых воротничков» дейтинга, для которых время становится главным ресурсом.

Chief Product & Strategy Officer в Twinby Дарья Лещикова настаивает, что за последние годы технологии, прежде всего AI, стали одним из ключевых драйверов развития рынка. По её словам, алгоритмы активно внедряются для повышения безопасности и борьбы с фродом, совершенствования рекомендательных систем и создания вспомогательных функций, ускоряющих поиск партнёра. Она подчёркивает, что сегодня важнее не количество анкет, а качество подбора: сервисам необходимо показывать пользователю меньше совпадений, но более релевантных.

Говоря о будущем, эксперт считает, что успех дейтингов в ближайшие годы будут определять качество алгоритмов, грамотное использование технологий и AI, а также интеграция офлайн-форматов и развитие комьюнити. По её мнению, классическая модель бесконечного свайпа без серьёзной трансформации постепенно теряет эффективность.

«Огромный страх, который стал новым и новой реальностью, — это AI. Он с такой точностью подделывает фотографии, переписки, даже голоса и общение, что становится страшно. Именно поэтому мы в TON Dating ввели верификацию лица банковского уровня, чтобы каждый человек внутри был реальным. И на самом деле, это основной запрос в дейтинге сейчас — быть уверенным, что ты общаешься с реальным человеком», — считает экс-глава VK Знакомств и фаундер TON Dating Владимир Махов.

Он поясняет, что интеграция AI станет одним из ключевых трендов ближайших лет, причём рынок пойдёт по двум противоположным сценариям. С одной стороны, появятся дейтинги принципиально без AI — как пространство для общения исключительно реальных людей. С другой — часть сервисов, наоборот, будет глубоко встраивать AI, делегируя ему сам процесс знакомства. По его словам, алгоритмы смогут обучаться на переписках пользователя, выявлять повторяющиеся паттерны и фактически проводить «предварительные собеседования» за человека — задавать типовые вопросы, поддерживать диалог, а затем предлагать наиболее подходящий мэтч. В итоге рынок окажется между двумя крайностями: либо максимально человеческие знакомства без алгоритмов, либо настолько сильная роль AI, что пользователю будут показывать оценку совместимости вплоть до условных 99%, — сценарий, который он сравнивает с «Чёрным зеркалом».

CEO Teamo Анна Гришачева подтверждает этот тренд, но с более осторожной оптикой. Она отмечает, что рынок сегодня буквально «болеет» искусственным интеллектом: его пытаются встроить везде — от подсказок для первых сообщений до повышения конверсии инвайтов.

«Мы очень боимся, что в какой-то момент дейтинг уйдёт от реального общения. Есть сервисы, которые уже помогают писать персонализированные сообщения, и дальше легко прийти к ситуации, когда люди будут разговаривать не друг с другом, а с искусственным интеллектом», — делится CEO Teamo Анна Гришачева.

Она подчёркивает, что в таком сценарии AI решает проблему первого шага — стандартного «привет», на котором, по её оценке, заканчивается до 70% чатов, — но создаёт новую: автоматизированные сообщения не приводят к реальному сближению. Поэтому, по словам Гришачевой, правильный вектор — использовать AI как вспомогательный инструмент: чтобы подсветить профиль или помочь с формулировкой, но не роботизировать саму коммуникацию.

«Мы максимально за живое общение. Искусственный интеллект может помочь, но не должен подменять интерес людей друг к другу», — считает CEO Teamo Анна Гришачева.

Так формируется и антитренд: на фоне автоматизации часть сервисов сознательно выбирает сторону человеческого общения, считая, что именно там лежит долгосрочная ценность дейтинга.