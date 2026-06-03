Каждый десятый удалёнщик переехал в загородный дом — дачи перестают быть местом только для отдыха

За последний год 11% россиян с гибридным или дистанционным форматом занятости либо купили, либо арендовали дом за городом, сообщают Авито Недвижимость и ИТ-холдинг Т1. Ещё 55% опрошенных стали чаще проводить время на даче или в загородных посёлках. Для большинства удалёнщиков при жизни на дачах и в частных домах важнее всего стабильный интернет.

Удалёнка поддерживает спрос на загородное жильё

Согласно исследованию Авито Недвижимости и ИТ-холдинга Т1, 6% респондентов с гибридным или дистанционным форматом занятости купили загородный дом или дачу. Ещё 5% начали арендовать жильё за пределами города. Женщины чаще мужчин говорили, что стали проводить больше времени за городом — 58% против 53%.

По данным Авито Работы, дистанционный формат остаётся востребованным сразу в нескольких профессиях. Сильнее всего число вакансий с пометкой «работа из дома» в первом квартале 2026 года выросло у:

логистов — на 68%,

страховых агентов — на 21%,

адвокатов — на 12%.

Гибридный формат работы также продолжает набирать популярность. Больше всего вакансий с пометкой «гибрид» зафиксировали у:

банковских сотрудников — на 64%,

логистов — на 54%,

менеджеров по работе с клиентами — на 9%.

Молодёжь и женщины выбирают дом так, чтобы в нём было удобно работать

Для 64% удалённых сотрудников важно, чтобы в загородном доме было удобно работать, а для 32% это вообще стало главным критерием выбора жилья. Особенно часто так отвечали молодые люди 18–24 лет и женщины.

Самым важным фактором респонденты назвали стабильный высокоскоростной интернет — его отметили 49% опрошенных. Также россиянам важны:

близость магазинов и ПВЗ,

собственный участок для отдыха в течение дня,

отдельный кабинет,

хорошее освещение,

шумоизоляция,

кондиционер.

80% удалёнщиков, живущих за городом, проводят созвоны без камеры

Большинство удалённых сотрудников за городом предпочитают переписку в мессенджерах и электронной почте — формат выбрали 61% респондентов. По телефону с коллегами созваниваются 53%. Полноценные видеозвонки с камерой проводят 20% участников опроса.

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Во время видеозвонков россияне чаще всего выбирают в качестве фона аккуратный интерьер комнаты (32%), однотонную стену (26%) или окно с видом на улицу (24%). Каждый пятый использует в качестве фона дачный участок.

Интернет остаётся главной проблемой для работы за городом

Главным препятствием для удалённой работы за городом респонденты назвали нестабильный интернет и проблемы со связью — об этом сообщили 46% участников исследования. Также россиянам мешают: