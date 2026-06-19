Музыкальный бизнес в России в 2026-м: как ИИ и новые законы меняют рынок

По оценке музыкального сервиса «Яндекс Музыка», в 2025 году российский рынок музыкального стриминга вырос на 23% и достиг 46 млрд рублей. В 2026-м рост рынка продолжается, но заработать на музыке становится сложнее. Стриминговые сервисы борются за внимание слушателя, артисты — за место в чартах, а лейблы — за долгую жизнь трека после первого вирусного всплеска. Russian Business поговорил с экспертами музыкального рынка и разобрался, как устроена экономика стриминговых сервисов, зачем артистам нужны лейблы и как ИИ и новые требования к контенту меняют индустрию в 2026 году.

Как артист зарабатывает на музыке в 2026 году

Музыкальный рынок: словарь

Артист — создаёт и выпускает музыку. Он может сам владеть правами на запись или передать их лейблу по договору. Релиз — опубликованная на стриминговые сервисы музыка. Например, трек или альбом. Стриминговые сервисы — музыкальные платформы, где пользователи слушают треки по подписке или бесплатно с рекламой. К ним относятся, «Яндекс Музыка», «VK Музыка», «КИОН Музыка», Spotify, Apple Music, Deezer и другие площадки. Лейбл, звукозаписывающая компания — компания, которая помогает артисту выпускать и продвигать музыку. Лейбл может вкладываться в запись и продвижение, оформлять права, искать партнёров, организовывать выпуск музыки и получать выплаты от площадок. Дистрибьютор — компания, которая доставляет готовый релиз на стриминговые сервисы, передаёт площадкам данные о треке и собирает отчётность. Через него артист или лейбл получает выплаты за прослушивания. Агрегатор — сервис, через который независимый артист может загрузить музыку сразу на несколько площадок без прямого договора с каждой из них. Для независимого артиста это один из самых простых способов выпустить релиз без контракта с лейблом. Один сервис может совмещать обе функции: агрегатора и дистрибьютора. Музыкальный издатель — компания или специалист, который работает с правами на произведение: музыку и текст. Издатель может регистрировать права, выдавать лицензии и собирать выплаты, которые положены авторам и композиторам. A&R-специалист*A&R расшифровывается как Artists and Repertoire — «артисты и репертуар» — специалист, который ищет новых артистов и помогает развивать их репертуар. Он оценивает материал, подбирает песни, следит за релизным планом и участвует в формировании стратегии.

Источник: генерация

Зачем артисту лейбл, если релиз можно выпустить самостоятельно

Чтобы разместить трек на стриминговых площадках, артисту не обязательно сотрудничать с лейблом. Он может выпускать музыку самостоятельно через дистрибьютора или агрегатора.

Шведский музыкальный сервис Spotify говорит, что музыка попадает к ним на площадку через дистрибьюторов. Они доставляют релиз в стриминговый сервис и перечисляют артисту выплаты. Большинство таких сервисов берут комиссию или фиксированную плату. Если же музыкант работает с лейблом, дистрибуцией занимается партнёр лейбла.

Почему независимому артисту всё равно нужна команда

После загрузки трека на площадку работа не заканчивается: нужно определить дату выпуска, подготовить обложку и промоматериалы, проверить метаданные, вести соцсети, снимать короткие видео, договариваться с площадками и медиа, планировать концерты, работать с договорами и считать выплаты. Если один человек пытается закрыть все задачи сам, времени на музыку становится меньше.

Основатель музыкального лейбла Navigator Records Алексей Козин отмечает, что у лейбла есть ресурсы, которые сложно обеспечить, когда действуешь в одиночку. Например, бюджеты, опыт в музыкальной сфере, репутация, связи с площадками и медиа, а также сотрудники, которые берут на себя ежедневную работу вокруг релизов.

В музыкальном лейбле Media Land считают, что артист может работать без классического лейбла, если соберёт собственную команду с нужными компетенциями: от продвижения до юридической и бухгалтерской поддержки. В таком случае музыкант создаёт небольшой лейбл вокруг самого себя.

В лейбле Media Land говорят, что начинающие музыканты ждут от лейбла роста аудитории, а более известные — увеличения доходов. При этом сложнее всего убедить артиста работать на длинной дистанции, особенно после первого заметного успеха.

«В долгой перспективе работает музыка. В краткосрочной — маркетинг и упаковка», — объясняют в музыкальном лейбле Media Land.

Основатель музыкального лейбла Navigator Records Алексей Козин сравнивает карьеру артиста с марафоном. Она требует вложений, последовательной работы и готовности учитывать изменения вкусов аудитории. Продвинуть один релиз проще, чем выстроить каталог, к которому слушатели будут возвращаться после окончания вирусного тренда.

Как трек попадает на стриминги и кто получает деньги

Почему стриминги стали главным источником дохода в индустрии

По оценке «Яндекс Музыки», в 2025 году объём рынка музыкального стриминга в России составил 46 млрд рублей — это на 23% больше, чем годом ранее. В 2026 году сервис ожидает, что весь российский рынок вырастет ещё на 20%.

Основной источник выручки стриминговых сервисов — регулярные платежи по подписке. По данным аналитического агентства J’Son & Partners за 2024 год, на подписки пришлось 98,2% доходов музыкальных сервисов, на рекламу — 1,8%.

По итогам четвёртого квартала 2025 года «Яндекс Музыку» ежемесячно слушали более 33,1 млн подписчиков «Плюса»*Мультиподписка Яндекса, в которую входит музыкальный сервис, книги, онлайн-кинотеатр и другие сервисы. — это на 29% больше, чем годом ранее. Среднемесячная аудитория «VK Музыки» в первом квартале 2026 года составила 46 млн пользователей в мире, включая 42,4 млн в России.

Если говорить про ключевую модель монетизации рынка музыки, она остаётся подписочной, а экосистемные подписки занимают большую долю рынка. Сам музыкальный рынок по-прежнему продолжает расти, но темпы роста замедляются Даниил Крючков Директор стримингового сервиса «КИОН Музыка»

Одна из причин замедления темпа роста в том, что большая часть потенциальной аудитории уже пользуется музыкальными сервисами. По данным независимой исследовательской компании ICMR (ООО «ГФК-Русь»), которые приводит «Яндекс Музыка», в 2024 году подписка была у каждого второго жителя российских городов.

Почему стриминговые сервисы всё чаще развиваются внутри экосистем

Один из способов привлечь и удержать пользователя — включить музыкальный сервис в общую подписку вместе с другими цифровыми продуктами. Например, «Яндекс Музыка» входит в мультиподписку «Яндекс Плюс» вместе с «Кинопоиском» и «Яндекс Книгами». Ежемесячный тариф стоит 449 ₽, годовой — 3490 ₽.

Широкий набор предложений в экосистеме снижает риск, что пользователь откажется от подписки после окончания пробного периода, и помогает распределять аудиторию между сервисами.

«VK Музыка» использует смешанную модель монетизации. Подписка стоит от 199 рублей в месяц и отключает рекламу. Без оплаты во время прослушивания музыки включается реклама.

«КИОН Музыка» входит в холдинг ON Медиа в составе экосистемы МТС вместе с онлайн-кинотеатром, книжным сервисом, музыкальным лейблом и билетными операторами Ticketland и Ticketscloud. За 399 рублей в месяц пользователь получает единую подписку.

Экосистема позволяет соединить разные этапы потребления контента. Пользователь слышит артиста в музыкальном приложении, видит рекомендацию концерта и покупает билет внутри сервисов одной группы компаний. Для стриминга это способ удержать подписчика, для артиста — получить дополнительный канал продвижения и продажи билетов.

Источник: генерация

Как деньги от подписки доходят до артиста

Стриминг — основной источник доходов для музыкальной индустрии. По данным Международной федерации производителей фонограмм IFPI, в 2025 году стриминг принёс 69,6% выручки от записанной музыки в мире. Число пользователей платных стриминговых аккаунтов в мире достигло 837 млн, это 52,4% всей выручки.

Выплаты за прослушивания на платформе распределяются динамически между всеми правообладателями. У одного трека их может быть несколько: автор текста, музыки, аранжировщик, исполнитель. Есть права на само произведение и на конкретную запись в студии, они могут принадлежать артисту, лейблу или другой компании по договору.

«Яндекс Музыка», например, работает по модели pro rata*Pro rata — модель распределения выплат, при которой деньги делят пропорционально доле прослушиваний. Чем больше стримов набрал артист, тем большую часть общего пула он получает.. Выплата зависит от доли артиста или лейбла в общем объёме прослушиваний. То есть чем чаще пользователи включают треки артиста, тем большее вознаграждение получает правообладатель.

Дальше деньги распределяются по условиям договора. Если артист работает с лейблом, площадка передаёт отчёт и выплату лейблу, а тот рассчитывается с исполнителем. Если музыкант выпускает трек самостоятельно, в цепочке может участвовать дистрибьютор или агрегатор — сервис, который помогает выпускать релиз на площадки и собирает аналитику по прослушиваниям.

Исполнительный директор музыкального лейбла Media Land Павел Каюров рассказывает, что выплаты артистам рассчитывают по квартальным отчётам стриминговых сервисов. Итоговая доля зависит от договора с лейблом. В практике лейбла Media Land в основном встречается соотношение 70/30, при котором большую часть дохода получает артист.

Генеральный директор музыкального лейбла ON Лейбл Надежда Бойчевски объясняет, что итоговая сумма выплат артисту зависит от нескольких факторов:

на какой площадке слушали трек;

сколько у сервиса платных подписчиков;

как площадка учитывает прослушивания (например, трек включён на 30 секунд и дольше);

работает ли артист напрямую или через лейбл, дистрибьютора либо агрегатора;

сколько участников находится в цепочке между артистом и стримингом;

какие условия прописаны в договоре.

Что происходит после выхода трека

Как рекомендации помогают артистам найти аудиторию

Персональные рекомендации дают начинающему артисту шанс попасть на радары к слушателям, которые ещё с ним не знакомы. Для этого треку не обязательно заранее оказаться в чарте или крупном редакционном плейлисте:

«В „Яндекс Музыке“ также фиксируют рост ситуативного спроса. В Москве и Московской области увеличились прослушивания музыки для медитаций — на 166%», — сообщили в пресс-службе «Яндекс Музыки».

В «VK Музыке» рекомендации формирует «VK Микс». Система анализирует, какие композиции пользователь слушает до конца, какие пропускает, что добавляет в свою музыку, какие жанры и похожие треки выбирает. Пресс-служба «VK Музыки» заявляет, что по итогам первого квартала 2026 года количество добавлений из «VK Микс» на одного пользователя выросло на 103% год к году, а время прослушивания рекомендованных треков — на 60%.

«Яндекс Музыка» развивает персональную подборку «Моя волна». По данным сервиса, её еженедельно слушают 94% аудитории площадки. В 2025 году компания перешла на новое поколение рекомендаций — генеративную модель ARGUS. После обновления пользователи стали добавлять в коллекцию на 20% больше треков артистов, которых раньше не слушали.

Подборки музыкальных рекомендаций от редакции сервиса при этом продолжают пополняться. Например, подборки новинок, жанровые плейлисты или витрины перспективных артистов. Директор музыкального сервиса «КИОН Музыка» Даниил Крючков отмечает, что попадание в такую подборку может усилить уже существующий результат трека или дать первый толчок малоизвестному релизу. Дальше рост зависит от реакции слушателей.

«Яндекс Музыка» развивает «Нитро» — технологию продвижения начинающих артистов внутри рекомендаций. Она доступна музыкантам с аудиторией до 5 тыс. слушателей ежемесячно. Артист или его менеджер отправляет новый релиз на питчинг, после чего сервис показывает трек слушателям, которым он может быть интересен. Дальше продвижение зависит от реакции аудитории: дослушиваний, лайков, дизлайков и других сигналов. По данным сервиса, инструмент уже помог более чем 30 тыс. артистов. Благодаря технологии после выхода каждого релиза ежемесячная аудитория музыканта в среднем увеличивается на 36%, а у начинающих исполнителей — более чем на 80%.

Один из примеров — пианист-импровизатор Карим Харламов. В марте 2025 года его композиция Piano improv 3 попала в «Нитро». За несколько месяцев аудитория музыканта в «Яндекс Музыке» выросла с 99 до 400 тыс. ежемесячных слушателей. Затем его треки стали чаще попадать в «Мою волну», а артист сыграл большой сольный концерт. В январе 2026 года аудитория Харламова достигла пиковых 1,6 млн ежемесячных слушателей.

Короткие видео — главный инструмент продвижения

Попадание в рекомендации — первый этап. Алгоритм может познакомить аудиторию с новым артистом, однако это не гарантирует, что слушатели вернутся к следующему релизу музыканта, купят билет на его концерт или подпишутся на соцсети.

Директор музыкального сервиса «КИОН Музыка» Даниил Крючков говорит, что попасть в чарты без серьёзной внешней и материальной поддержки возможно. Но для устойчивого присутствия в списках популярных треков требуется дальнейшее продвижение со стороны самого музыканта, лейбла или маркетинговой команды. Без него трек сохраняет позиции ограниченное время.

Даниил описывает путь музыки к тому, чтобы стать вирусной. Сначала трек распространяется в коротких видео в соцсетях, затем растут прослушивания и сохранения, после чего алгоритмы стриминга начинают чаще рекомендовать композицию. Редакционные плейлисты*Редакционные плейлисты — это музыкальные подборки, которые собирают сотрудники стримингового сервиса. могут усилить результат, если песня уже привлекла внимание аудитории.

Генеральный директор музыкального лейбла ON Лейбл Надежда Бойчевски говорит, что начинающим артистам невыгодно сразу вкладываться в масштабную рекламу. Часто привлечение одного прослушивания через рекламу стоит дороже, чем артист затем зарабатывает со стриминга. Поэтому сначала музыкант выпускает в соцсетях несколько коротких роликов под свой трек и смотрит, как на них реагирует аудитория. Если пользователи начинают сами снимать видео с этой песней, можно подключать рекламу.

По итогам международного исследовательского центра Luminate, 84% треков, которые впервые вошли в мировой чарт Billboard Global 200 в 2024 году, до этого пережили период вирусного роста на платформе TikTok.

Короткие видео помогают привлечь внимание аудитории не только к новым релизам. Например, песня российских музыкантов EMIN и JONY «Камин», выпущенная в 2020 году, снова стала популярной в 2026 году благодаря коротким ИИ-роликам про взаимоотношения между фруктами и овощами. На официальной странице сервиса для распознавания музыки Shazam указано, что трек поднялся до второго места глобального чарта, провёл 175 дней в топ-10 и собрал 13 млн распознаваний. Популярность трека вышла за пределы СНГ, индийские блогеры в коротких видео пытаются перепеть песню, даже не зная русского языка.

Ещё один пример — песня NOBODY продюсера Aarne и рэперов Toxi$ и Big Baby Tape. Трек вышел осенью 2025 года, но в феврале 2026-го фрагмент со строчкой «Возьми телефон, детка» разошёлся по соцсетям после стрима Toxi$, где артист исполнил отрывок песни и станцевал под него. По данным информационного агентства InterMedia, 24 февраля NOBODY занимал десятое место в чарте Apple Music в Москве и восьмое — в Санкт-Петербурге. К 9 марта композиция вышла на первое место российского чарта Apple Music, заняла вторую строчку в «Яндекс Музыке», «VK Музыке» и российском чарте Shazam.

На чём артисты зарабатывают, помимо стриминга

Прослушивания не единственный источник дохода музыканта. Артисты также зарабатывают на концертах, корпоративах, мерче, донатах*Донат — это добровольное безвозмездное денежное пожертвование человеку или организации., рекламных интеграциях, специальных проектах и лицензировании музыки для кино, рекламы, сериалов и игр.

Концерты и корпоративы

Основатель музыкального лейбла Navigator Records Алексей Козин отмечает, что разовый доход от живого выступления может заметно превышать выплаты за онлайн-прослушивания.

В публичном поле не раскрывается чистый доход музыкантов с концертов, поэтому ориентироваться можно на кассовые сборы. Например, по данным медиахолдинга «ЖАРА MEDIA», 27 и 28 июня 2025 года два концерта Басты в «Лужниках» собрали более 144,5 тыс. зрителей. Минимальная цена билетов на эти концерты начиналась примерно от 1,5 тыс. рублей, поэтому даже при расчёте по нижней границе билетная выручка могла составить не менее 223 млн рублей. Реальная сумма могла быть выше, потому что часть билетов продавалась дороже, а VIP-места и ложи стоили значительно больше.

Для сравнения, по расчётам РИА «Новости», опубликованным агентством экономической информации «ПРАЙМ», потенциальная билетная выручка совместного концерта Басты и Guf в «Лужниках» в 2026 году при полном солд-ауте может превысить 730 млн рублей. Эта сумма также указана до вычета расходов. Но чистый доход артиста с концерта не рассчитать только по числу зрителей и цене билетов. Из валовой выручки вычитаются аренда площадки, сцена, звук, свет, экраны, монтаж, охрана, персонал, реклама, логистика, налоги, комиссии билетных операторов и гонорары участников команды.

На зарубежном рынке крупные туры приносят артистам миллиарды долларов билетной выручки. По оценке американского издания о концертном бизнесе Pollstar, тур The Eras Tour Тейлор Свифт стал самым кассовым туром в истории и собрал около 2,2 млрд $ билетной выручки. За 149 концертов было продано 10,055 млн билетов.

Стриминговые сервисы помогают мотивировать слушателей музыканта на покупку билетов на концерты. В 2024 году «Яндекс Музыка» запустила персональные рекомендации концертов и продажу билетов внутри приложения. По данным пресс-службы сервиса, с момента запуска функции подписчики «Плюса» приобрели билеты более чем на 2,1 млрд рублей.

Мерч и бренд-коллаборации

Ещё одна статья доходов у артистов — продажа мерча. Это товары, которые артист выпускает для своей аудитории в лимитированном количестве. Например, футболки, худи, значки, плакаты, виниловые пластинки или аксессуары. Поклонник покупает не просто футболку или плакат, а вещь, связанную с любимым исполнителем, конкретным альбомом или туром.

На зарубежном рынке мерч может приносить артистам десятки и сотни миллионов долларов. По оценке американского издания о концертном бизнесе Pollstar, только за первый год тура The Eras Tour Тейлор Свифт продала мерч примерно на 175–200 млн $. В среднем посетители её концертов тратили около 40 $ на мерч.

Другой пример — фестиваль Camp Flog Gnaw американского рэпера Tyler, The Creator. По оценке американского издания Forbes USA, мероприятие в 2025 году принесло более 25 млн $ от продажи билетов и ещё несколько миллионов долларов от мерча. Некоторые посетители тратили 600–750 $ на один предмет одежды.

В России для независимых музыкантов продажи мерча могут покрывать заметную часть затрат на творчество или становятся частью бизнеса.

В материале Института музыкальных инициатив рэпер Loqiemean рассказывал, что за 64 концерта продал 1000–1200 футболок стоимостью 900–1200 рублей. Валовая выручка только от футболок составляла примерно от 900 тыс. до 1,44 млн рублей. Сам артист уточнял, что деньги от мерча пошли на организацию шоу в Москве.

Летом 2025 года российский рэпер OBLADAET выпустил совместную коллекцию с итальянским брендом спортивной одежды Kappa. В коллаборацию Kappa × OBLADAET вошли одежда, аксессуары и кроссовки с брендингом артиста. Сотрудничество оказалось успешным, все вещи были проданы, а в 2026 году Kappa и OBLADAET выпустили вторую совместную коллекцию одежды.

В 2025 году рэпер FRIENDLY THUG 52 запустил марку одежды NOGLETCHER. Одежду исполнитель продаёт по предзаказу и с ограничением по времени на покупку.

Как ИИ меняет музыкальный рынок в 2026-м

Как артисты, стриминги и дистрибьюторы используют нейросети

По данным исследования от BandLink, онлайн-сервиса для создания универсальных страниц со ссылками, 67% российских артистов уже применяют ИИ-инструменты хотя бы для части задач. 47% опрошенных используют нейросети для создания обложек и промоматериалов, ещё 26% — для генерации музыки и текстов песен.

В музыкальном лейбле Media Land говорят, что используют ИИ при создании и доработке фонограмм, при этом есть два сценария использования. В первом — музыкант получает готовую композицию за несколько минут и сразу загружает на площадки. Во втором — использует результат генерации как черновик и самостоятельно дорабатывает аранжировку.

Стриминговые сервисы применяют ИИ для подбора музыки. В «Яндекс Музыке» на базе нейросетей работают рекомендации «Моей волны», «AI-сеты» с плавным сведением треков, подборки концертов и технология «Нитро» для начинающих артистов.

ИИ используют и дистрибьюторы. Операционный директор сервиса музыкальной дистрибуции Pulse Максим Ворошилов говорит, что ИИ-инструменты помогают анализировать большие каталоги, проверять верность данных о релизах, автоматизировать поставку музыки на площадки и собирать отчётность данных.

В музыкальном лейбле Media Land рассказывают, что в их лейбле уже есть ИИ-треки и ИИ-артисты. Такой контент набирает прослушивания и приносит доход.

При этом спрос на него пока нельзя назвать устойчивым. В «Яндекс Музыке» отмечают, что большинство треков с явными признаками ИИ-генерации не находят аудиторию. Некоторые релизы быстро становятся популярными, но интерес к ним так же быстро снижается.

Основатель музыкального лейбла Navigator Records Алексей Козин считает, что слушатели могут устать от похожего звучания и «пластиковых» голосов. Директор сервиса «КИОН Музыка» Даниил Крючков предупреждает, что по мере роста числа ИИ-релизов площадкам придётся определить правила маркировки, дистрибуции и редакционного отбора ИИ-контента.

Масштаб проблемы показывает пример французского стримингового сервиса Deezer. По данным площадки, в апреле 2026 года пользователи и дистрибьюторы ежедневно загружали почти 75 тыс. полностью сгенерированных ИИ-треков — это около 44% всех новых поступлений музыки. Но большое количество загрузок не означает сопоставимого интереса слушателей: на ИИ-треки приходится от 1 до 3% прослушиваний внутри сервиса. Deezer также сообщает, что до 85% стримов такого контента не участвуют в распределении выплат.

Чем больше генеративного контента, тем сложнее управлять правами и выплатами

ИИ упрощает создание музыки, но усложняет проверку её происхождения. При выпуске релиза нужно понять, кто написал текст и музыку, кому принадлежит запись, использовались ли чужие материалы и есть ли у правообладателя основания получать выплаты.

В музыкальном лейбле Media Land отмечают, что на рынке уже появились мошеннические требования о выплатах на основании поддельных документов. Массовая генерация музыки увеличивает число релизов, которые нужно проверять, а вместе с ним нагрузку на лейблы, дистрибьюторов и стриминги.

Отдельный вопрос — авторство. Согласно статье 1228 ГК РФ, автором результата интеллектуальной деятельности признаётся человек, творческим трудом которого он создан. Поэтому возникает вопрос, кто внёс творческий вклад и на каком основании получает права на ИИ-произведение.

Ситуация проще, если музыкант использует нейросеть как инструмент. Например, получает черновик композиции от ИИ, а затем меняет мелодию, текст, аранжировку или отдельные партии. Чем меньше вклад человека, тем сложнее определить, кому принадлежат права и как распределять выплаты.

Что ждёт музыкальный бизнес в 2027 году

Рекомендации станут точнее и ситуативнее

Пользователь всё чаще приходит в музыкальный сервис за подборкой для определённого занятия: работы, поездки, тренировки или отдыха. По наблюдениям «КИОН Музыки», за последний год прослушивания фоновых и ситуативных плейлистов выросли на 20–25%.

Директор музыкального сервиса «КИОН Музыка» Даниил Крючков считает развитие персонализации одним из главных направлений конкуренции между платформами. Пользователь уже привык к умным рекомендациям, но ждёт, что сервис будет точнее угадывать его запрос в конкретный момент. Поэтому сервисам нужно учитывать не только музыкальные предпочтения, но и ситуацию, в которой человек включает приложение.

Сервисы будут расширять монетизацию вокруг артиста

Стриминг постепенно становится не только местом для прослушивания музыки, но и точкой касания пользователя с другими источниками дохода артиста.

В «Яндекс Музыке» можно покупать билеты на концерты и напрямую поддерживать музыкантов с помощью донатов. По данным пресс-службы площадки, с момента запуска билетного сервиса подписчики «Плюса» приобрели билеты более чем на 2,1 млрд рублей. Инструмент «Донаты от фанатов» используют десятки тысяч локальных артистов. «VK Музыка» также называет концерты, мерч и донаты одним из направлений развития платформ.

Источник: генерация

Проверка ИИ-контента станет обязательной частью работы с релизами

Чем проще выпускать музыку с помощью ИИ, тем сложнее понять, кто создал трек, кому принадлежат права и должен ли релиз участвовать в распределении выплат.

Директор музыкального сервиса «КИОН Музыка» Даниил Крючков отмечает, что рынку придётся определить правила маркировки, дистрибуции и редакционного отбора ИИ-релизов. Зарубежные площадки уже тестируют разные подходы. Deezer маркирует полностью сгенерированные ИИ-треки и исключает их из алгоритмических рекомендаций. Spotify развивает более подробные сведения об использовании ИИ в конкретной записи. С апреля 2026 года площадка тестирует указание роли нейросетей в создании вокала, текста и продакшена, если артист, лейбл или дистрибьютор передал такую информацию.

Проверять происхождение каждого релиза вручную становится сложнее, поэтому музыкальному рынку будут нужны инструменты для проверки данных и распознавания сгенерированного контента. Дистрибьютор Pulse уже использует ИИ для анализа каталогов, проверки метаданных, выявления подозрительных прослушиваний, автоматизации поставок на площадки и подготовки отчётности. Руководитель проекта «Венчурный клуб MTS StartUp Hub» Антон Зюзин прогнозирует рост спроса на сервисы, которые помогают управлять правами, подтверждать происхождение музыки, проверять лицензии и распределять выплаты.

Как заработать на музыке в 2026 году: чек-лист для артиста

Заработок на музыке не строится только на выплатах со стримингов. Даже успешный трек может потерять позиции в чартах, если слушатели не возвращаются к другим релизам артиста. Поэтому музыканту важно придерживаться чек-листа:

Подготовьте релиз. До публикации трека нужно подготовить финальную запись и обложку. Обязательно надо проверить данные о релизе: название композиции, имена исполнителей, авторов музыки и текста, участников записи, правообладателя и дату выхода. Ошибка в имени артиста или составе участников может привести к тому, что релиз попадёт не в тот профиль, а выплаты будут рассчитаны некорректно. Также определите, кто может разрешать использование трека в рекламе, кино или сериалах и как будут распределяться выплаты.

Если при создании музыки использовали ИИ, сохраните информацию о процессе работы. Например, какой сервис применяли, какие элементы были сгенерированы, что доработал человек и на каких условиях платформа разрешает коммерческое использование результата.

Отдельно проверьте текст, название, обложку, клип и материалы для соцсетей на упоминание наркотических или психотропных веществ. С 1 марта 2026 года в России действуют изменения в статье 46 Федерального закона № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», внесённые Федеральным законом № 224-ФЗ от 8 августа 2024 года. Закон запрещает распространять материалы, где незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ показано как допустимое, привлекательное или необходимое поведение. Для произведений искусства предусмотрено исключение, но если произведение опубликовано после 1 августа 1990 года и содержит такую информацию, оно должно сопровождаться предупреждением о вреде незаконного потребления и ответственности за оборот наркотиков. Порядок такой маркировки утвердило Министерство культуры приказом № 884 от 20 мая 2025 года.

Риск может быть связан не только с текстом песни, но и с названием трека или альбома, обложкой, клипом, описанием релиза, рекламными материалами и концертным исполнением Илья Чамуха Основатель юридической фирмы Sample Legal и юридический партнёр цифрового дистрибьютора музыки Yourtunēs

Выберите дистрибьютора или агрегатора. Узнайте, на какие площадки сервис доставляет релиз, какую комиссию берёт, как часто перечисляет выплаты, какую отчётность даёт и можно ли потом перенести каталог к другому партнёру. Подготовьте продвижение до выхода трека. Сделайте короткие ролики, обложку, страницу со ссылками на площадки, описание релиза для редакций стримингов и план публикаций на первые дни после выхода. Следите за ключевыми показателями релиза. Важно смотреть, сохраняют ли слушатели трек, добавляют ли его в плейлисты, переходят ли на страницу артиста, слушают ли другие релизы и возвращаются ли к музыке повторно. Выпускайте музыку регулярно. Один вирусный трек может привести новую аудиторию, но не гарантирует долгосрочный доход. После первого всплеска популярности нужно выпускать следующий релиз, работать с соцсетями и проводить концерты. Считайте расходы. До запуска важно посчитать расходы на релиз: стоимость записи, сведения, мастеринга, дизайна обложки, дистрибуции, рекламы, съёмки контента и юридической проверки. Подключать другие источники дохода. Не планируйте окупить все расходы на релиз только за счёт стриминга. По мере роста аудитории подключайте дополнительные источники дохода: концерты и корпоративные выступления, мерч, донаты, рекламные интеграции, коллаборации с брендами, лицензирование трека для рекламы, фильмов, сериалов и игр. Необязательно запускать все направления одновременно. Если у артиста появилась небольшая, но активная аудитория, сначала можно проверить спрос на камерный концерт, ограниченную партию мерча или сбор донатов на конкретную цель. Решите, нужна ли вам команда или лейбл. На старте артист может самостоятельно загрузить музыку через дистрибьютора, вести соцсети и анализировать статистику. Но по мере роста каталога увеличивается и объём работы: нужно выпускать новые треки, договариваться с площадками, организовывать концерты, проверять договоры и следить за выплатами.

Перед поиском лейбла определите, каких ресурсов не хватает:

менеджер координирует работу команды и релизный план;

юрист проверяет договоры и права;

специалист по продвижению отвечает за рекламу, соцсети и работу с медиа;

концертный менеджер организует выступления;

бухгалтер или финансовый специалист контролирует выплаты и расходы;

дистрибьютор доставляет релизы на площадки и собирает отчётность.

Если вы рассматриваете контракт с лейблом, уточните:

какие права передаёте и на какой срок;

распространяется ли договор на один релиз или весь будущий каталог;

останется ли у вас возможность выпускать музыку самостоятельно;

сколько денег лейбл вложит в продвижение;

какие расходы он сначала вычтет из будущих выплат;

как распределяется доход от стриминга, концертов, мерча и лицензирования;

как часто вы будете получать отчёты;

можно ли досрочно выйти из договора и что произойдёт с правами на записи.

Важно помнить, лейбл может взять на себя часть ежедневной работы и увеличить бюджет продвижения, но не гарантирует популярность.