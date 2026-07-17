Электромобили «Атом» начали передавать первым покупателям — заказчики получат машины до 15 октября

Электромобили «Атом» начали передавать первым покупателям — заказчики получат машины до 15 октябряВслед за первой партией компания планирует передать ещё 3 тыс. автомобилей
Разработчик российского электромобиля «Атом» АО «Кама» передал первые машины покупателям, оформившим ранние предзаказы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании. Выдача первой партии машин состоится с 16 июля по 15 октября. После её завершения компания планирует передать клиентам ещё не менее 3 тыс. серийных автомобилей до конца года.
Компания продолжает принимать заказы на «Атом»
По данным пресс-службы, первые автомобили получили те, кто забронировал их на этапе ранних предзаказов. Автомобили можно получить в инженерном центре «Кама», в специализированных пунктах выдачи или оформить доставку на дом. Сейчас «Атомы» тоже можно заказать — их выдадут в IV квартале 2026 года. Кроме того, компания предлагает провести тест-драйв машины перед покупкой.
В начале июня на ПМЭФ гендиректор «Камы» Игорь Поваразднюк сообщал РИА Новости, что первые несколько десятков электромобилей уже произведены и направляются в каршеринги. Тогда же он отмечал, что объём выпуска электромобилей будет кратно расти практически каждый месяц.
«Атом» выпускают в пяти цветах
«Атом» доступен в пяти цветах кузова:
- «Атом» — сине-зеленый;
- «Нейтрон» — черный;
- «Фотон» — белый;
- «Пиксель» — серый;
- «Герц» — фиолетовый.
Сервисное обслуживание электромобилей организовано в крупных городах России, включая:
- Москву;
- Санкт-Петербург;
- Казань;
- Набережные Челны;
- Екатеринбург;
- Краснодар;
- Сочи;
- Калининград.
Стоимость «Атома» с учётом госпрограммы льготного кредитования составляет 3,055 млн рублей
Электромобиль «Атом» выпускается на заводе «Москвич». Уровень локализации на старте, по данным разработчика, составляет 65–70%.
Открытые предпродажи электромобиля стартовали в апреле 2026 года. Цена «Атома» составляет 3,98 млн рублей. С учётом госпрограммы льготного кредитования автомобиль можно приобрести за 3,055 млн рублей.
Контекст
Разработка «Атома» велась с 2021 года, первый прототип был представлен в мае 2023-го. Проект реализуется АО «Кама» с привлечением более 900 поставщиков, 600 из которых — российские компании.
В июле 2026 года «Атом» включили в список автомобилей, соответствующих требованиям закона о локализации для такси.