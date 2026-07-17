Электромобили «Атом» начали передавать первым покупателям — заказчики получат машины до 15 октября

Разработчик российского электромобиля «Атом» АО «Кама» передал первые машины покупателям, оформившим ранние предзаказы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании. Выдача первой партии машин состоится с 16 июля по 15 октября. После её завершения компания планирует передать клиентам ещё не менее 3 тыс. серийных автомобилей до конца года.

Компания продолжает принимать заказы на «Атом»

По данным пресс-службы, первые автомобили получили те, кто забронировал их на этапе ранних предзаказов. Автомобили можно получить в инженерном центре «Кама», в специализированных пунктах выдачи или оформить доставку на дом. Сейчас «Атомы» тоже можно заказать — их выдадут в IV квартале 2026 года. Кроме того, компания предлагает провести тест-драйв машины перед покупкой.

В начале июня на ПМЭФ гендиректор «Камы» Игорь Поваразднюк сообщал РИА Новости, что первые несколько десятков электромобилей уже произведены и направляются в каршеринги. Тогда же он отмечал, что объём выпуска электромобилей будет кратно расти практически каждый месяц.

«Атом» выпускают в пяти цветах

«Атом» доступен в пяти цветах кузова:

«Атом» — сине-зеленый;

«Нейтрон» — черный;

«Фотон» — белый;

«Пиксель» — серый;

«Герц» — фиолетовый.

Сервисное обслуживание электромобилей организовано в крупных городах России, включая:

Москву;

Санкт-Петербург;

Казань;

Набережные Челны;

Екатеринбург;

Краснодар;

Сочи;

Калининград.

Стоимость «Атома» с учётом госпрограммы льготного кредитования составляет 3,055 млн рублей

Электромобиль «Атом» выпускается на заводе «Москвич». Уровень локализации на старте, по данным разработчика, составляет 65–70%.

Открытые предпродажи электромобиля стартовали в апреле 2026 года. Цена «Атома» составляет 3,98 млн рублей. С учётом госпрограммы льготного кредитования автомобиль можно приобрести за 3,055 млн рублей.

Контекст

Разработка «Атома» велась с 2021 года, первый прототип был представлен в мае 2023-го. Проект реализуется АО «Кама» с привлечением более 900 поставщиков, 600 из которых — российские компании.

В июле 2026 года «Атом» включили в список автомобилей, соответствующих требованиям закона о локализации для такси.