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Электромобили «Атом» начали передавать первым покупателям — заказчики получат машины до 15 октября

Вслед за первой партией компания планирует передать ещё 3 тыс. автомобилей
17 июля 2026, 18:35
Время прочтения 2 минуты
Мужчина с голубыми волосами обнимает голубую машину
Автомобили
Россия
Автор:
Софья Сарычева

Разработчик российского электромобиля «Атом» АО «Кама» передал первые машины покупателям, оформившим ранние предзаказы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании. Выдача первой партии машин состоится с 16 июля по 15 октября. После её завершения компания планирует передать клиентам ещё не менее 3 тыс. серийных автомобилей до конца года.

Компания продолжает принимать заказы на «Атом»

По данным пресс-службы, первые автомобили получили те, кто забронировал их на этапе ранних предзаказов. Автомобили можно получить в инженерном центре «Кама», в специализированных пунктах выдачи или оформить доставку на дом. Сейчас «Атомы» тоже можно заказать — их выдадут в IV квартале 2026 года. Кроме того, компания предлагает провести тест-драйв машины перед покупкой.

В начале июня на ПМЭФ гендиректор «Камы» Игорь Поваразднюк сообщал РИА Новости, что первые несколько десятков электромобилей уже произведены и направляются в каршеринги. Тогда же он отмечал, что объём выпуска электромобилей будет кратно расти практически каждый месяц.

«Атом» выпускают в пяти цветах

«Атом» доступен в пяти цветах кузова:

  • «Атом» — сине-зеленый;
  • «Нейтрон» — черный;
  • «Фотон» — белый;
  • «Пиксель» — серый;
  • «Герц» — фиолетовый.

Сервисное обслуживание электромобилей организовано в крупных городах России, включая:

  • Москву;
  • Санкт-Петербург;
  • Казань;
  • Набережные Челны;
  • Екатеринбург;
  • Краснодар;
  • Сочи;
  • Калининград.

Стоимость «Атома» с учётом госпрограммы льготного кредитования составляет 3,055 млн рублей

Электромобиль «Атом» выпускается на заводе «Москвич». Уровень локализации на старте, по данным разработчика, составляет 65–70%.

Открытые предпродажи электромобиля стартовали в апреле 2026 года. Цена «Атома» составляет 3,98 млн рублей. С учётом госпрограммы льготного кредитования автомобиль можно приобрести за 3,055 млн рублей.

Контекст

Разработка «Атома» велась с 2021 года, первый прототип был представлен в мае 2023-го. Проект реализуется АО «Кама» с привлечением более 900 поставщиков, 600 из которых — российские компании.

В июле 2026 года «Атом» включили в список автомобилей, соответствующих требованиям закона о локализации для такси.

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