Создание сети 5G обойдётся российским операторам в 335 млрд ₽ — первые сети должны заработать в 2027 году

Создание сети пятого поколения в России потребует от операторов более 335 млрд рублей инвестиций до 2036 года, сообщает «Коммерсант». При этом нужные для полноценного 5G частоты остаются заняты госструктурами, поэтому сеть будут строить в другом диапазоне. По мнению экспертов МТС, это не даст заметного прироста скорости мобильного интернета — фактически пользователи заметят лишь значок 5G на экране смартфона.

Главное препятствие для работы 5G — нехватка частот

Операторы в России сталкиваются с техническими ограничениями при запуске 5G, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование МТС.

Так, международный стандарт для частот 5G — диапазон 3,4–3,8 ГГц — в России занят Минобороной и Роскосмосом. В связи с этим для развития российской сети был выделен диапазон 4,8–4,99 ГГц — он требует установки в полтора-два раза большего количества базовых станций, сообщают операторы. Кроме того, выделенные частоты не дадут реального прироста скорости — пользователь увидит лишь новый значок 5G на экране, считают эксперты МТС.

К тому же, как отмечают эксперты МТС, всю инфраструктуру необходимо строить исключительно на отечественном оборудовании: операторы не могут использовать готовые зарубежные решения. Всё придётся разрабатывать и производить внутри страны, что дополнительно замедляет процесс, а также требует больше финансовых затрат.

Лишь 3% смартфонов в стране готовы к работе в выделенном диапазоне

Сейчас мобильные телефоны практически не адаптированы под частоты 4,8–4,99 ГГц, сообщают эксперты МТС. Например, владельцы смартфонов Apple, скорее всего, не смогут воспользоваться 5G в России — iPhone технически поддерживает нужные частоты, но компания блокирует доступ к ним, сообщают «Известия».

Без содействия мировых производителей устройств обновление общей массы устройств затянется на годы, и наличие доступа к скоростному интернету вряд ли станет главным поводом для покупки нового телефона, считают эксперты МТС.

Полноценный запуск сетей в городах-миллионниках начнется только в 2027 году

Развертывание 5G будет происходить поэтапно, хотя изначально внедрение планировалось еще в 2020 году, сообщает «Коммерсант». Согласно актуальному графику:

в 2027 году связь появится в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске,

за 2027 год операторы закроют 15% территории мегаполисов, а за три года доведут показатель до 50%,

к 2029 году покрытие охватит 16 крупнейших городов страны.

Компании уже вложили более 100 млрд рублей в качестве предоплаты за оборудование, объемы которого вырастут с 4,3 тыс. станций в 2027 году до 61,2 тыс. к 2036 году.

Технология пятого поколения ориентирована на промышленность, а не на частных лиц

Для обычных абонентов 5G пока остается экономически неоправданным проектом, сообщают эксперты МТС. База частных пользователей уже не растет, а затраты на сеть в размере 335 млрд рублей крайне сложно окупить за счет простых тарифов.

Однако в сегменте B2B ситуация иная. Некоторые компании, включая «МегаФон», видят в 5G фундамент для автоматизации производств, создания частных сетей на заводах и внедрения систем видеоаналитики в реальном времени. Эксперты МТС считают, что деньги операторам принесёт не массовая, а корпоративная 5G-сеть.

«Широкий запуск пятого поколения связи в России окажет существенное влияние как на обычных потребителей, так и на предприятия различных сегментов экономики. В частности, обычные пользователи получат более скоростной беспроводной 5G‑интернет (в среднем в 20 раз быстрее, чем через 4G), передачу трафика без задержек, а также доступ к иммерсивным развлечениям (новые возможности виртуальной, смешанной и дополненной реальности).