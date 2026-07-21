«Вкусно — и точка» анонсировала новую коллаборацию со «Смешариками» — продажи начнутся уже 4 августа

Сеть ресторанов «Вкусно — и точка» объявила о запуске новой коллекции Кидз Комбо с персонажами «Смешариков». С 4 августа гости смогут получить 9 брелоков с героями мультфраншизы. Также клиентам станут доступны тематические десерты и маршмеллоу.

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Коллаборацию приурочили к выходу полнометражного мультфильма

В новую серию брелоков вошли Крош, Нюша, Бараш, Ёжик, Лосяш и Совунья, которые уже появлялись в прошлых наборах, а также новые герои — Кар-Карыч, Копатыч и Пин. Каждый брелок будет упакован в непрозрачное саше — покупатели до последнего не будут знать, какой персонаж им достанется. На упаковке Кидз Комбо разместят тематические закладки для книг.

Коллекцию приурочили к выходу полнометражного фильма «Смешарики. Сквозь вселенные», который выйдет в прокат 6 августа.

В меню появились десерты со «Смешариками»

В меню «Вкусно — и точка» появятся тематические блюда. Гости смогут заказать Айс Де Люкс Карамель-маршмеллоу — мороженое с карамельным топпингом и зефиром.

Также в меню появятся голубые и розовые маршмеллоу со вкусом бабл-гам. Их можно будет заказать отдельно, добавить к Кидз Комбо или использовать дополнительно для горячих напитков и мороженого.

Гости смогут сыграть в онлайн-игру со Смешариками

Вместе с запуском коллекции «Вкусно — и точка» вернёт аркадную онлайн-игру с персонажами мультфраншизы. Чтобы начать прохождение, нужно будет отсканировать QR-код на упаковке Кидз Комбо. Игрокам предстоит помогать героям преодолевать препятствия, собирать продукты и набирать очки по пути к финишу.

Директор по маркетингу «Вкусно — и точка» Юлия Нескреба сообщила, что предыдущий запуск в мае-июне 2025-го вызвал настоящий ажиотаж и показал, насколько любимы персонажи «Смешариков».

Контекст

Ранее сеть уже выпускала коллекции с персонажами популярных франшиз. Например, «Вкусно — и точка» запустила первую в России коллаборацию с брендом LINE FRIENDS и южнокорейским мультсериалом BROWN AND FRIENDS.

С 16 июня в Кидз Комбо и специальных комбо-наборах с бургерами появились 8 брелоков с персонажами франшизы, включая Брауна, Кони, Салли и Муна, который светится в темноте.

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