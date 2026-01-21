Сети 5G могут запустить в России уже в 2026 году

Первые коммерческие сети связи 5G в России могут появиться уже в 2026 году, сообщают «Ведомости». Пока главный барьер для запуска технологии — спор о радиочастотах: операторы настаивают на «золотом диапазоне» 3400–3800 МГц, но государство не может его предоставить. Для решения этой проблемы Минцифры рассматривает возможность расширить основной частотный диапазон.

Минцифры предпринимает очередную попытку зайти в 5G

Так называемым «золотым диапазоном» для 5G считается диапазон 3400–3800 МГц: во многих странах он используется как основной и позволяет строить сети с меньшим числом базовых станций.

В России эти частоты заняты структурами Минобороны и Роскосмоса и не используются для гражданской связи. В результате операторам предлагают разворачивать 5G в диапазоне 4800–4990 МГц, который требует больших инвестиций из-за меньшей дальности работы базовых станций.

По данным «Ведомостей», Минцифры обсуждает новое решение — расширение основного диапазона для сетей 5G до 4400–4990 МГц.

Минцифры не смогло выставить на аукцион частоты в 2025 году

В июле 2025 года Минцифры планировало провести аукцион на частоты для 5G. На торги собирались выставить два лота в диапазоне 4800–4990 МГц, а стартовые цены должны были составить 26,2 млрд и 21,2 млрд рублей.

Однако 16 октября 2025-го аукцион отменили. Как уточняют «Ведомости», на форуме «Спектр-2025» директор департамента госрегулирования рынка телекоммуникаций Минцифры Дмитрий Тур пояснил, что операторы не согласились с условиями торгов. Сроки и новые параметры аукциона пока не определены.

Операторы связи назвали условия для запуска 5G

Представитель Ростелеком сообщил «Ведомостям», что для эффективного решения задач государства, бизнеса и пользователей необходимо сочетание основного и вспомогательных диапазонов. Основным в мире остаётся диапазон 3400–3800 МГц, а низкие и высокие частоты используются для отдельных задач.

В МТС сообщили, что для запуска коммерческих сетей 5G необходимо:

официальное выделение частот;

утверждение правил применения базовых станций и абонентских устройств;

наличие оборудования;

решение регуляторных вопросов, в том числе по теме использования импортных решений.

Для начального этапа каждому из операторов «большой четвёрки» потребуется не менее 100 МГц полосы частот.

Массовым пользователям не стоит рассчитывать на 5G в 2026-м

Эксперты «Ведомостей» отмечают, что доступные сейчас операторам диапазоны требуют более плотного размещения базовых станций, что делает строительство сетей дороже.

По данным аналитиков издания, запуск сетей 5G возможен только при наличии отечественного оборудования, однако в 2026 году речь, скорее всего, пойдёт об импортных решениях и выборочных сетях без полноценного покрытия городов. Массовым пользователям сети 5G могут стать доступны в мегаполисах в 2027–2028 годах.

Контекст

Дискуссия о частотах для запуска 5G продолжается с 2019 года. За это время операторы связи неоднократно заявляли, что предлагаемые государством диапазоны не подходят для полноценного развертывания сетей, а регулятор несколько раз менял подход к распределению спектра — от параметров аукциона до требований к использованию частот.

Пока у Минцифры нет окончательных решений по срокам и условиям распределения частот под 5G. Ведомство продолжает обсуждать формат аукциона, возможное расширение диапазона и применение технологической нейтральности.