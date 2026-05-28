Каждый шестой россиянин считает, что доставка будущего — за роботами: ещё 13% верят в развитие аэродоставки

16% россиян считают, что главным элементом доставки в будущем станут роботы-курьеры, выяснили сервис доставки «Самокат» и медиахолдинг Rambler&Co. Столько же опрошенных полагают, что будут развиты умные постаматы рядом с домом, автоматически пополняемые товарами. Ещё 13% считают, что в будущем заказы будут доставлять по воздуху.

Почти половина россиян считает доступность главной чертой доставки будущего

Для 45% участников опроса ключевой фактор доставки будущего — доступность. Заказ должен приходить в любое место, вне зависимости от расстояния и местности.

Россияне также считают важными чертами будущей доставки следующие характеристики:

максимальная скорость — 21%;

экологичность сервиса — 14%;

автоматизированный процесс и бесконтактность — 10%.

Аэродоставку готовы попробовать 57% россиян

13% опрошенных видят будущее доставки за воздушными перевозками. Этот вариант уже сегодня привлекает россиян: 57% респондентов готовы попробовать аэродоставку. При этом 40% согласны на такой формат, если он окажется быстрее привычных способов.

Среди тех, кто готов пользоваться доставкой по воздуху:

40% хотели бы получать заказ непосредственно в месте своего нахождения — в офисе, в парке или во время поездки;

25% главным плюсом считают максимальную скорость получения заказа;

23% ценят доставку к точно выбранному времени;

12% готовы забрать заказ в ближайшей точке выдачи.

Контекст

Российские компании уже активно тестируют новые технологии доставки. Так, в 2025 году «Самокат» запустил пилотный проект по доставке продуктов с помощью дронов в Нижнем Новгороде.

«Яндекс» в 2026 году расширил географию рободоставки на пять городов, среди которых Нижний Новгород, Казань и Одинцово. К концу 2027 года компания планирует выпустить ещё 20 тыс. роботов-доставщиков. Кроме того, «Яндекс» тестирует комбинированную доставку: робот будет везти заказ по улицам, а курьер — забирать у подъезда и доносить до двери.

Компании также развивают выдачу заказов через постаматы. Так, Wildberries в апреле 2026 года запустила систему Смарт-выдачи товаров через постаматы, расположенные в ПВЗ. По прогнозам компании, это сократит очереди и уменьшит нагрузку на персонал.

В октябре 2025 года Wildberries также тестировала доставку товаров дронами между складом в Шушарах и одним из пунктов выдачи заказов. В конце того же месяца аналогичное тестирование провёл «ВкусВилл» совместно с маркетплейсом Boon Market в Якутии.