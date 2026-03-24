Яндекс масштабирует рободоставку: после 1 млн заказов сервис появится ещё в пяти городах
Яндекс выпустит 20 тыс. роботов-доставщиков до конца 2027 года
Яндекс расширит сервис рободоставки ещё на пять городов и новые районы Казани. В апреле он заработает в Химках, Люберцах, Одинцове, Долгопрудном, а также в Ново-Савиновском и Советском районах Казани. До конца июня запуск сервиса запланирован в Нижнем Новгороде.
Яндекс расширяет географию рободоставки
Сейчас рободоставка Яндекса работает в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Мурино и Иннополисе. С момента запуска в 2020 году роботы компании проехали по этим городам более 2 млн км и выполнили более 1 млн заказов.
В Подмосковье и новых районах Казани сервис начнёт работать уже в апреле. В Нижнем Новгороде роботы выйдут на маршруты до конца июня — воспользоваться доставкой смогут жители Сормовского, Московского и Канавинского районов. На старте роботы будут привозить заказы из Яндекс Лавки, позже к сервису подключат Яндекс Еду и Яндекс Доставку.
Перед запуском районы картографируют специальные роботы
Перед выходом роботов-доставщиков Яндекс отправляет в новые локации роботов-картографов. Внешне они похожи на обычных доставщиков, но занимаются созданием сверхподробных карт местности.
Такие карты нужны для того, чтобы роботы уверенно ориентировались в городе в разное время суток и в любую погоду. Подготовка уже идёт в тех районах, где сервис должен заработать в ближайшие месяцы.
В новые города отправят роботов четвёртого поколения
В Нижнем Новгороде, Подмосковье и новых районах Казани будут работать роботы-доставщики четвёртого поколения. Яндекс представил их осенью 2025 года. Это первая модель компании, которая выпускается серийно.
Новые роботы получили более высокую проходимость и улучшенный лидар. При этом их производство стало проще и дешевле. До конца 2027 года Яндекс планирует выпустить 20 тыс. таких роботов. Они будут работать во всех новых локациях и постепенно заменят машины предыдущего поколения там, где сервис уже действует.
Серийное производство должно снизить стоимость доставки
Запуск серийного производства позволит Яндексу быстрее выходить в новые города и снижать себестоимость сервиса. По оценке компании, стоимость рободоставки уже сопоставима с доставкой курьером и будет снижаться по мере расширения парка роботов.
