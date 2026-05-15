«Делимобиль» увеличил выручку до 6,6 млрд рублей: компания сократила убыток в три раза — до 1 млрд рублей

ПАО «Каршеринг Руссия», владелец сервиса «Делимобиль», по итогам I квартала 2026 года увеличило выручку на 3% — до 6,6 млрд рублей. Чистый убыток компании сократился почти втрое — с 3,2 млрд до 1 млрд рублей. Основную часть выручки по прежнему формирует каршеринг, но компания отдельно отметила рост доходов с продаж автомобилей.

Продажи автомобилей принесли компании более 1 млрд рублей

Согласно отчётности компании, основную часть выручки по-прежнему формирует каршеринг — 3,7 млрд рублей. Ещё 1,3 млрд рублей компания получила от сервисного сбора, а почти 1 млрд рублей — по договорам аренды.

На рост выручки значительно повлияло повышение количества продаж транспортных средств организацией. Доходы по направлению за год выросли более чем вдвое — с 412 млн до 949 млн рублей. В ПАО «Каршеринг Руссия» отметили, что с 2025 года активно продают транспортные средства с истёкшим сроком полезного использования и продолжают увеличивать объёмы таких продаж, чтобы поддерживать денежный поток.

На конец марта общий объём кредитов, займов и облигаций ПАО «Каршеринг Руссия» составил 19,1 млрд рублей против 18,4 млрд рублей на конец 2025 года. Обязательства компании по аренде и финансовым договорам снизились с 12,8 млрд до 11,5 млрд рублей. Кредитный рейтинг «Делимобиля» повысился: среди причин — включение в «белый список» Минцифры и поддержка от ВТБ Читать

Компания продолжает развивать инфраструктуру

В отчётности «Каршеринг Руссия» указано, что в 2024 году завершила строительство собственной инфраструктуры — станций технического обслуживания и складской сети.

Теперь компания перешла к масштабированию сервисных центров и повышению эффективности внутренних процессов. Также группа продолжает инвестировать в автоматизацию и цифровые сервисы: например, программным обеспечением занимается дочерняя структура «Шеринг Технологии».

Контекст

Делимобиль по итогам 2025 года увеличил выручку на 11% — до 30,8 млрд рублей, а число пользователей сервиса выросло на 15%, до 12,9 млн человек. Поступления средств от рекламы и партнёрских проектов превысили 600 млн рублей против 137 млн годом ранее. В 2025 году компания разместила облигации на 5,5 млрд рублей. Делимобиль поделился итогами 2025 года: выручка достигла 30 млрд ₽ — количество пользователей приблизилось к 13 млн Читать

В первой половине года Делимобиль инвестировал в инфраструктуру — открыл собственную сеть СТО и распределительный центр запчастей в Подмосковье, а во втором полугодии повысил рентабельность каршерингового бизнеса до 21%.

Компания вышла в Ярославль, Краснодар и Челябинск, запустила тарифы «Межгород» и «Рент», а также сократила число ДТП по вине пользователей на 24,3%.