Спрос на услуги фрилансеров вырос более чем в 2 раза: самые востребованные специалисты — юристы и бухгалтеры

В начале 2026 года спрос на услуги фрилансеров в России вырос в 2-5 раз, сообщили в «Авито Услугах». Сильнее всего увеличился интерес к независимым бухгалтерам и юристам. По большинству направлений на платформе выросло и число самих исполнителей. Однако в сферах образования и организации мероприятий предложение увеличивалось заметно медленнее спроса.

Бизнес начал чаще передавать бухгалтерию внештатным специалистам

«Авито Услуги» проанализировали спрос на фрилансеров в различных сферах в период с января по 15 марта 2026 года. Сильнее всего показатель вырос в категории «Финансы и право». Независимых бухгалтеров на аутсорсе в начале 2026 года начали искать в пять раз чаще, чем годом ранее, а число исполнителей выросло на 55%.

Интерес к услугам по ведению бухгалтерского учёта в целом увеличился в три раза, а спрос на бухгалтерию для маркетплейсов — в два раза. В «Авито Услугах» связали тренд с тем, что бизнес всё активнее передаёт финансовые задачи внештатным специалистам вместо наёма сотрудников в штат.

Спрос на юристов-фрилансеров вырос в четыре раза

Резкие темпы роста также зафиксированы в юридическом аутсорсинге. Интерес к юристам-фрилансерам увеличился в четыре раза, а число специалистов на платформе — на 18%.

По данным «Авито Услуг», компании и частные клиенты обращаются к таким специалистам за разовой или проектной поддержкой — например, чтобы проверить договор, сопроводить сделку или проконсультироваться по спорным вопросам.

Предприниматели ищут рабочих для ремонта офисов и магазинов

Рост спроса наблюдается и в сфере ремонта и отделки. В начале 2026 года интерес к таким специалистам увеличился на 67%, а число мастеров — на 14%.

Особенно заметно вырос спрос на ремонт коммерческих помещений: такие услуги начали искать в два раза чаще, чем годом ранее, а количество предложений увеличилось на 24%. В «Авито Услугах» связали тренд с тем, что предприниматели начали активнее обновлять офисы, магазины и склады под новые задачи.

Рост спроса на организацию праздников опередил приток новых специалистов

В категории организации досуга и отдыха спрос вырос в два раза, а число фрилансеров — на 17%. Интерес к аренде оборудования для мероприятий увеличился на 87%, а к организации мероприятий под ключ — на 73%.

При этом количество специалистов в сегменте мероприятий выросло всего на 8%. В «Авито Услугах» отметили, что люди всё чаще предпочитают передавать организационные задачи профессионалам, а не заниматься координацией самостоятельно.

Спрос на услуги тренеров, преподавателей и бьюти-мастеров вырос более чем в 2 раза

Рост спроса затронул в том числе категории, связанные с личным развитием и уходом за собой. По данным «Авито Услуг», образовательные услуги в начале 2026 года стали востребованнее на 65% год к году, однако число исполнителей выросло только на 5%.

Особенно резко увеличился интерес к творческим и спортивным занятиям: спрос на такие услуги вырос в четыре раза, а количество преподавателей и тренеров — в три раза. Одновременно спрос на услуги частных мастеров в бьюти-сфере увеличился на 52% за год.