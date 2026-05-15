70% россиян готовы работать с нейроотличными коллегами — зумеры оказались самыми чуткими к чужому здоровью

Большинство работающих россиян готовы работать в одной команде с коллегами, имеющими нейроотличия или ментальные расстройства, сообщают сервисы hh.ru и Alter. Самыми лояльными оказались зумеры: среди них 48% ответили, что точно готовы работать с людьми с психологическими проблемами. Для почти 40% молодых сотрудников важно открыто обсуждать психологические проблемы и особенности в коллективе.

Молодые сотрудники оказались самыми лояльными к психологическим проблемам

Согласно опросу hh.ru и Alter, 27% респондентов однозначно готовы работать с нейроотличными коллегами, ещё 43% — «скорее готовы». Категорически против выступили только 4% опрошенных.

Наиболее высокий уровень принятия показали соискатели 18–24 лет. Почти половина представителей этой возрастной группы — 48% — ответили, что точно готовы работать с людьми с ментальными проблемами.

С возрастом открытость заметно снижается:

среди молодых сотрудников 39% считают важным открыто обсуждать психологические проблемы в коллективе,

среди респондентов 35–44 лет показатель лояльности к ментальным особенностям снижается до 22%,

среди сотрудников старше 45 лет — до 13–15%.

Большинство не хотят обсуждать психологические проблемы на работе

Опрос показал, что тема ментального здоровья всё ещё остаётся чувствительной для рабочей среды. Каждый третий участник исследования считает, что сотруднику не нужно рассказывать коллегам о диагнозе, если это не влияет на работу. Ещё 17% уверены, что подобные темы вообще неуместны на работе.

При этом каждый четвёртый респондент считает, что открытость помогает лучше понимать друг друга и эффективнее работать в команде. 18% полагают, что обсуждать вопросы ментального здоровья можно только при доверительных отношениях внутри коллектива.

Компании всё чаще предлагают психологов

По данным исследования, сотрудники стали реже обсуждать своё психологическое состояние с HR-специалистами или руководством. В 2024 году на подобные темы говорили 23% опрошенных, а в 2026-м — только 11%.

В то же время работодатели всё активнее внедряют корпоративные программы психологической поддержки. По данным hh.ru, количество вакансий с упоминанием психологов или онлайн-сервисов поддержки в качестве соцпакета выросло с 7 тыс. в 2024 году до более чем 12 тыс. в 2026-м — рост составил 71%.

Психологическая поддержка становится фактором выбора работы

Почти треть соискателей — 29% — заявили, что наличие корпоративной психологической помощи важно для них при выборе работодателя.

В сервисе Alter сообщили, что за последний год количество сессий среди корпоративных клиентов платформы выросло на 13,4%. Клинический директор Alter Анастасия Черткова отметила, что нейроразнообразие может усиливать команды за счёт разных подходов к решению задач.

По её словам, сотрудники с нейроотличиями нередко обладают сильной концентрацией, вниманием к деталям, способностью к анализу данных или нестандартному мышлению.