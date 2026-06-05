RUTUBE построит собственный дата-центр в Ленинградской области: цель — увеличить мощности для развития ИИ

RUTUBE построит собственный дата-центр в Ленинградской области мощностью более чем на 2 тыс. серверов, сообщили в компании. Строительство начнётся в конце 2026 года, а ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2028 год. Цель нового центра обработки данных — обеспечить работу видеосервиса и поддержать развитие ИИ-решений компании.

Энергопотребление дата-центра снизят за счёт новой системы охлаждения

Заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга», глава цифровых активов Сергей Косинский сообщил на ПМЭФ–2026, что дата-центр станет частью инфраструктуры видеоплатформы и будет использоваться для хранения и обработки данных.

Стартовая мощность нового дата-центра составит не менее 3 МВт. В центре планируется разместить более 2 тыс. серверов.

Для охлаждения оборудования в дата-центре будут использовать систему, которая частично задействует наружный воздух. В компании заявили, что это позволит снизить энергопотребление, уменьшить затраты на эксплуатацию и при этом сократить углеродный след. Показатель PUE*PUE (Power Usage Effectiveness) — показатель эффективности дата-центра. Он показывает, сколько энергии уходит непосредственно на работу серверов, а сколько — на охлаждение, освещение и прочую инфраструктуру. Чем ближе показатель к 1, тем дата-центр эффективнее не превысит 1,3, что соответствует высоким мировым стандартам энергоэффективности.

Новый дата-центр построят с расчётом на дальнейший рост аудитории

По словам Сергея Косинского, новый дата-центр позволит увеличить вычислительные мощности для хранения и обработки видео, а также для развития направлений, связанных с искусственным интеллектом и машинным обучением.

Главной задачей объекта он назвал обеспечение непрерывной и стабильной работы видеосервиса. Косинский отметил, что ежедневная аудитория RUTUBE превышает 20 млн человек. Отечественным компаниям предложили строить ЦОДы в Белоруссии — в России не хватает энергомощностей для дата-центров Читать

Один ЦОД мощностью 45 МВт — это более 35 млрд ₽ инвестиций

Спрос на дата-центры в России продолжает расти, рассказал Russian Business руководитель дирекции управления альтернативными инвестициями УК «Альфа-Капитал» Владимир Стольников. По его словам, вычислительные мощности сегодня нужны не только банкам и телеком-компаниям, но и многим другим участникам рынка.

При этом строительство таких объектов требует крупных вложений. Как отметил Владимир Стольников, дата-центр мощностью 45 МВт может потребовать более 35 млрд рублей инвестиций без учёта затрат на развитие энергетической инфраструктуры.

Заполненность московских ЦОДов достигла 95%

Развитие инфраструктуры дата-центров происходит на фоне дефицита свободных мощностей в крупнейших российских регионах. Как сообщают энергосетевые компании, к 2026 году заполняемость московских ЦОДов достигла 95%, а доступные мощности для подключения новых объектов в столице практически исчерпаны.

Участники рынка отмечают, что энергокомпании всё чаще отказывают операторам дата-центров в подключении новых площадок, поскольку свободная мощность уже используется или зарезервирована до 2028 года.