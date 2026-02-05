Москва столкнулась с дефицитом электричества для новых ЦОДов

В Москве практически закончились свободные мощности для подключения новых дата-центров к электросетям, выяснили «Ведомости». Энергокомпании отказывают в заключении договоров, поскольку доступная мощность либо уже используется, либо зарезервирована на несколько лет вперёд. На фоне этого темпы ввода новых ЦОДов в России снижаются второй год подряд.

Число новых крупных ЦОДов снизилось в 2 раза

Как сообщают «Ведомости», энергосетевые компании начали отказывать операторам ЦОДов в подключении новых объектов в Москве из-за физического дефицита электрической мощности. По словам источников, мощности либо уже эксплуатируются, либо зарезервированы на 2026–2028 годы под крупные проекты.

По данным «Ведомостей», в 2024 году в коммерческих дата-центрах было введено около 11 000 стойко-мест, в 2025-м — около 5000. Число новых крупных ЦОДов также сократилось: шесть объектов в 2024 году против трёх в 2025-м.

Общее количество коммерческих дата-центров в России на конец 2024 года составляло около 200 объектов с 81 200 стойко-местами. По итогам 2025 года показатель мог вырасти до 85 800 стойко-мест.

У ЦОДов нет приоритета при подключении к электросетям

Дата-центры подключаются к электросетям на общих основаниях, как любые промышленные потребители, пояснил «Ведомостям» независимый эксперт по энергетике Дмитрий Стапран. Для них не предусмотрен отдельный или приоритетный порядок технологического присоединения. Если поставщик не располагает необходимым объёмом энергии, он может предложить меньшую мощность, однако для дата-центров такой вариант не подходит.

Даже при выдаче технических условий затраты могут включать не только подключение, но и реконструкцию высоковольтных сетей, что часто оказывается экономически неподъёмным для владельцев ЦОДов.

Правило «бери или плати» увеличит нагрузку на новые проекты

Дополнительную нагрузку на проекты ЦОДов может создать механизм «бери или плати». Он означает, что компании будут платить за передачу электроэнергии не по фактическому потреблению, а исходя из максимальной мощности, выделенной при подключении, даже если она используется не полностью.

Как сообщают «Ведомости», правительство планирует подготовить нормативные акты по внедрению этого механизма к 15 апреля 2026 года; новые правила предполагается применять к потребителям с присоединённой мощностью от 670 кВт.

Новые электростанции будут введены не ранее 2030 года

Потенциал расширения энергоснабжения Москвы и ближайшего Подмосковья ограничен сроками ввода новой генерации. Запуск новых мощностей запланирован на 2027–2030 годы, в том числе блока мощностью 480 МВт на Каширской ГРЭС в 2030 году.

Строительство новых высоковольтных линий, включая ЛЭП «Нововоронежская АЭС — Москва», ожидается не ранее 2030–2032 годов. Это означает, что в кратко- и среднесрочной перспективе снять ограничения на подключение ЦОДов невозможно.

Московские ЦОДы заполнены на 95%

По оценке экспертов «Ведомостей» московские дата-центры заполнены примерно на 95%. Свободная мощность в регионе не превышает 1400 стойко-мест.

На фоне дефицита в столице география строительства смещается в регионы: новые проекты появляются в Екатеринбурге, Новосибирске, Казани, Самаре, Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону.

При этом в удалённых регионах сохраняется избыток энергомощностей, но спрос там ниже. В регионах чаще размещают небольшие корпоративные ЦОДы локальных компаний, говорят аналитики «Ведомостей».

Регионы указали на дефицит дата-центров за пределами столицы

Регионы уже поднимали вопрос нехватки ЦОДов: в ноябре 2025 года представители Тюменской области и Московской области указывали на недостаток мотивации для федеральных игроков инвестировать в дата-центры за пределами Москвы.

Директор по стратегии и аналитике Cloud.ru Андрей Прошлецов рассказал «Ведомостям», что основная аудитория конечных пользователей сосредоточена в Москве и Подмосковье. Размещение инфраструктуры ближе к клиентам позволяет снижать задержки и операционные риски.

В ряде регионов строительство крупных ЦОДов без дополнительных инвестиций в сетевую инфраструктуру приводит к тому, что трафик всё равно проходит через Москву, увеличивая задержки.