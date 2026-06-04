Средний чек на вычислительные мощности для ИИ в России вырос на 64% — до 2,3 млн ₽ в месяц

Средняя месячная стоимость аренды вычислительных мощностей для задач ИИ и машинного обучения за первые пять месяцев 2026 года выросла на 64% — до 2,3 млн рублей против 1,4 млн рублей годом ранее, сообщает «Коммерсант». Участники рынка объясняют рост не увеличением числа клиентов, а переходом компаний к промышленному использованию ИИ.

ИИ-задачи формируют треть спроса на вычислительные серверы

Согласно данным облачного провайдера «Рег.Облако», компании чаще всего арендуют GPU-серверы для выполнения следующих целей:

задачи искусственного интеллекта и машинного обучения — 33%;

рендеринг — 30%;

тестирование и разработка — 25%;

обработка данных — 12%.

Аналитики отмечают, что такой профиль спроса значительно отличается от классической модели аренды серверов под корпоративные порталы и ИТ-системы.

За счёт сложных задач рынок аренды GPU-серверов России составил 17 млрд руб в 2025 году, подсчитали в «Рег.Облако». В 2026 году он может увеличиться в два раза, достигнув 34 млрд руб.

Бизнес начинает обращаться к ИИ в производствео — серверы дорожают

В MWS Cloud подтверждают оценку роста стоимости инфраструктуры с GPU-ускорителями — около 60%. В компании также фиксируют, что рынок вырос не за счёт увеличения количества серверов, а за счёт повышения уровня сложности задач. Продвинутые серверы с графическими процессорами за год прибавили в цене 30–50%, оперативная память выросла в цене в 10 раз.

Руководитель направления ИИ Cloud.ru Дмитрий Юдин в комментарии «Коммерсанту» поясняет, что ещё полтора года назад значительная часть GPU-нагрузки приходилась на эксперименты и обучение на небольших датасетах. Сейчас бизнес переводит ИИ в продакшен, что приводит к закономерному росту чека.

Рост стоимости вычислительных мощностей не заставит рынок отказаться от ИИ — он лишь вынудит компании рациональнее выбирать сценарии его использования, считает гендиректор «Аихаба» Алексей Авдеев. По его словам, для большинства прикладных задач — автоматизации продаж, аналитики коммуникаций и обработки клиентских обращений — не всегда нужны самые ресурсоёмкие модели.

Контекст

Российский рынок ИИ-серверов показывает взрывной рост. В 2025 году российские организации и госструктуры направили на закупку серверов для ИИ около 60 млрд рублей — это более чем в семь раз превышает показатель 2024 года.

При этом, по оценкам самих вендоров, реальные закупки составили 30–40 млрд рублей, к концу же 2026 года общие затраты могут вырасти до 60 млрд рублей. Главными покупателями стали компании в сферах электронной торговли, финансов и интернет-платформ, которым требуется обработка больших объёмов данных.