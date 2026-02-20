Российский рынок серверов для ИИ вырос до 60 млрд ₽ в 2025-м — всего за год закупки увеличились в 7 раз

В 2025 году российские организации и государственные структуры направили около 60 млрд рублей на приобретение серверов для ИИ, сообщают «Ведомости». В эту сумму включены только закупки оборудования — без учёта расходов на аренду мощностей, техническое обслуживание и обновление техники. По сравнению с 2024-м рынок серверов для ИИ вырос более чем в 7 раз.

Закупки российского ИИ-софта за год достигли 1,8 млрд рублей

Объём закупок российского программного обеспечения с ИИ-функциями достигнул к 2025 году 1,8 млрд рублей. Российский спрос по своей структуре повторяет глобальные тенденции: основными покупателями являются крупные компании в сферах электронной торговли, финансов и интернет-платформ, которым требуется обработка больших объёмов данных.

При этом мировой рынок серверов для ИИ уже оценивается в сотни миллиардов долларов.

По оценкам других вендоров, закупки ИИ-серверов в России составили 30–40 млрд рублей, а к концу 2026 года возможен рост до 60 млрд рублей. Структура спроса искусственного интеллекта на российском рынке распределилась следующим образом:

госзакупки — 50–60%;

корпоративный сектор — 20–35%;

научные и образовательные учреждения — 10–15%;

частные IT-компании — 5–10%.

Сегмент ИИ-серверов выходит на промышленный уровень

Рынок ИИ-серверов переживает одновременно две стадии: он только оформляется, но уже успел дорасти до индустриальных масштабов. Об этом «Ведомостям» заявил коммерческий директор Yadro Александр Бакулин. По его наблюдениям, бизнес оставил позади эпоху пилотных проектов и теперь встраивает машинное обучение и большие языковые модели непосредственно в операционную деятельность и продуктовые линейки.

Новая технологическая ниша неизбежно меняет требования к процессорной архитектуре. Производители переходят к созданию суперчипов, применяют чиплетные компоновки и разрабатывают гибридные схемы, объединяющие несколько вычислительных ядер. Такая трансформация возможна только при скоординированных вложениях и тесной кооперации всех участников цепочки — от разработчиков оборудования до создателей софта.

Эксперты: ИИ уже внедряется в банки, телеком и ритейл

Заместитель исполнительного директора ЦК НТИ по большим данным МГУ Гарник Арутюнян подтвердил в разговоре с «Ведомостями»: ИИ активно внедряется в банки, телеком и ритейл, включая скоринг, поддержку клиентов и операционные процессы. При этом рост спроса на ИИ в 2026 году будет ограничен инвестиционными и финансовыми факторами, а также доступностью GPU для серверов.

По оценке Станислава Ежова из Группы Астра, которую он привел в беседе с «Ведомостями» к концу 2026 года госзакупки ИИ-серверов вырастут на 20–30%, а годовая динамика может достичь 25–40% — при условии отсутствия проблем с поставками GPU и финансированием.Также ожидается рост рынка аренды серверов с графическими процессорами, что дополнительно увеличит общий объём расходов на ИИ-инфраструктуру.